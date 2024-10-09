어디서든 구축하면서 바로 도메인 등록: Cloudflare Registrar API 베타 공개

2026-04-15

Cloudflare Registrar API가 현재 베타 버전입니다. 개발자와 AI 에이전트는 워크플로우를 벗어나지 않고 편집기, 터미널, 에이전트에서 직접 도메인을 검색하고, 가용성을 확인하며, 유료 도메인으로 비용을 지불하고 등록할 수 있습니다. ...