Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...

Cloudflare Registrar API가 현재 베타 버전입니다. 개발자와 AI 에이전트는 워크플로우를 벗어나지 않고 편집기, 터미널, 에이전트에서 직접 도메인을 검색하고, 가용성을 확인하며, 유료 도메인으로 비용을 지불하고 등록할 수 있습니다. ...

Cloudflare 플랫폼 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 설계된 새로운 통합 CLI인 cf와 로컬 데이터 디버깅을 함께 제공합니다. 이러한 도구는 개발자와 AI 에이전트가 거의 3,000개에 달하는 Cloudflare API 작업과 상호작용하는 방식을 간소화합니다. ...

웹 스트림 API는 JavaScript 런타임에서 보편적으로 사용되지만, 다른 시대를 위해 설계되었습니다. 다음은 최신 스트리밍 API의 모습(이어야 할까요?)입니다. ...

전례 없는 제어 능력과 유연성을 고객이 Cloudflare 서비스에 자체 IP 접두사를 온보딩, 관리 및 사용할 수 있는 BYOIP(Bring Your Own IP)용 셀프 서비스 API를 발표합니다. ...