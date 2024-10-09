에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-15
Cloudflare Registrar API가 현재 베타 버전입니다. 개발자와 AI 에이전트는 워크플로우를 벗어나지 않고 편집기, 터미널, 에이전트에서 직접 도메인을 검색하고, 가용성을 확인하며, 유료 도메인으로 비용을 지불하고 등록할 수 있습니다....
2026-04-13
Cloudflare 플랫폼 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 설계된 새로운 통합 CLI인 cf와 로컬 데이터 디버깅을 함께 제공합니다. 이러한 도구는 개발자와 AI 에이전트가 거의 3,000개에 달하는 Cloudflare API 작업과 상호작용하는 방식을 간소화합니다. ...
2026-02-27
웹 스트림 API는 JavaScript 런타임에서 보편적으로 사용되지만, 다른 시대를 위해 설계되었습니다. 다음은 최신 스트리밍 API의 모습(이어야 할까요?)입니다....
2025-11-07
전례 없는 제어 능력과 유연성을 고객이 Cloudflare 서비스에 자체 IP 접두사를 온보딩, 관리 및 사용할 수 있는 BYOIP(Bring Your Own IP)용 셀프 서비스 API를 발표합니다....
2024년 9월 24일
이전에는 Cloudflare Terraform 공급자를 수동으로 유지 관리했습니다. 기존 OpenAPI 코드 생성 파이프라인 덕분에 Cloudflare는 자동으로 공급자를 생성하므로 이제 더 나은 엔드포인트 및 속성 범위 지원, 신제품 발표 시 더...
2024년 7월 11일
전 세계 트래픽 인사이트, 봇 트래픽 인사이트, API 트래픽 인사이트, 클라이언트측 위험을 포괄하는 인터넷 사이버 보안 동향에 대한 Cloudflare의 2024년 관점 업데이트...
2024년 4월 08일
Developer Week 2024가 공식적으로 마무리되었습니다. 다음은 지난 주의 발표와 심층적인 기술 탐구에 대한 간략한 요약입니다...
2023년 8월 21일
애플리케이션 보안 보고서의분기별 업데이트가 돌아왔습니다. Cloudflare의 글로벌 네트워크에서 볼 수 있는 새로운 공격 동향과 인사이트에 대해 알아보려면 계속 읽어보세요...
2023년 3월 14일
1년 전, Cloudflare는 첫 번째 애플리케이션 보안 보고서를 발표했습니다. Security Week 2023에서는 트래픽, 봇, API 트래픽 완화 및 계정 탈취 공격과 관련된 인사이트와 동향을 업데이트하여 제공합니다...
2022년 12월 15일
Cloudflare가 어떻게 시민 사회 단체와 함께 Radar Alerts 및 API를 사용하여 인터넷 셧다운을 추적하는 도구를 제공하는지 자세히 알아보세요...
2022년 3월 16일
오늘 우리는 Cloudflare API Gateway를 발표합니다. 여러분의 기존 게이트웨이를 몇 분의 일의 비용으로 우리가 완벽하게 대체하게 됩니다...