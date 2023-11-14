Cloudflare 博客

通过网络现代化兑现单一供应商 SASE 的承诺
2024/02/07
今天，我们的 SASE 平台 —— Cloudflare One —— 隆重推出一系列更新，进一步实现了单一供应商 SASE 架构的承诺...
2024/02/07
今天，我们的 SASE 平台 —— Cloudflare One —— 隆重推出一系列更新，进一步实现了单一供应商 SASE 架构的承诺...
2024/02/01
2023 年感恩节（11 月 23 日），Cloudflare 在我们的自托管 Atlassian 伺服器上检测到一个威胁行为者。我们的安全团队立即开始调查，切断了威胁行为者的访问权限，Cloudflare 客户数据或系统并未受到这起事件的影响...
2024/01/23
Cloudflare 于 2024 年 1 月 17 日发布了紧急规则，专门解决了这两个漏洞，为不利用 AI 模型的客户在应对这些威胁方面提供了巨大优势...
2024/01/22
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第四季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置分组...
2024/01/09
欢迎阅读 Cloudflare 的第十六版 DDoS 威胁趋势报告。本版涵盖了 2023 年第四季度及全年的 DDoS 趋势和关键发现，包括对全年主要趋势的回顾...
2024/01/09
我们的《2024 年 API 安全和管理报告》今天隆重发布。《2024 年 API 安全和管理报告》详细说明了我们如何保护客户，以及这对 API 安全的未来意味着什么，本文是对报告的介绍和补充...
2024/01/04
在这篇文章中，我们将探讨 Privacy Pass 协议的最新变化。我们还很高兴地推出 Privacy Pass 协议最新 IETF 草案的公开实施，其中包括一组可用于实施 Privacy Pass 源站、发行者和证明者的开源模板...
2023/12/22
要提供能为用户带来价值的软件和 Web 服务，往往需要对用户行为进行测量。在本博客中，我们将讨论能够在不侵犯用户隐私的情况下收集此类测量数据的新兴加密和统计技术...
2023/12/18
通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌...
2023/12/14
在过去的十年中，客户端的 IPv6 采用率从不到 1% 上升到了 30% 至 40% 左右（具体取决于报告方），但还有等式的另一端：服务器端...
2023/12/12
我们基于过去两年所做的类似报告，编制了 2023 年顶级互联网资产排名...
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顾是我们根据 Cloudflare 网络的数据，对全年在全球和国家/地区层面观察到的各种流量、连接性和速度指标的互联网趋势和模式进行的第四次年度回顾...
2023/12/07
为了帮助我们的团队继续高效创新，我们的 MLOps 团队与 Cloudflare 的数据科学家合作实施了以下最佳实践...
2023/12/01
多年来，CPU 能力一直在快速增长，并且启用 GPU 支持显着拓宽了服务器在各个领域的适用性，包括机器学习和推理。Cloudflare 第 12 代计算服务器正在转向 2U1N 外形尺寸，以优化散热设计，有效容纳高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同时保持性能和可靠性...
2023/11/27
Forrester 将 Cloudflare 评为 2023 年第四季度 “Forrester Wave™：边缘开发平台”的领导者，在当前产品类别中得分最高...
2023/11/23
我们很高兴地宣布，Stable Diffusion 和 Code Llama 现已作为 Workers AI 的一部分提供，在 Cloudflare 全球网络覆盖的 100 多个城市运行...
2023/11/21
今天，我们很高兴地宣布，我们已将 Mistral-7B-v0.1-instruct 添加到 Workers AI 中...
2023/11/16
管理员现在可以轻松审核其 Cloudflare One 政策使用的所有活动用户会话和相关数据。这可以实现两全其美的效果：极其精细的控制，同时保持更高的故障排除和诊断能力...
2023/11/15
用户可以创建主机名和 ASN 列表，并在 WAF 规则中引用这些列表...
2023/11/14
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...