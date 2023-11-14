Cloudflare 博客

2023 年感恩节安全事件

2024/02/01

2023 年感恩节（11 月 23 日），Cloudflare 在我们的自托管 Atlassian 伺服器上检测到一个威胁行为者。我们的安全团队立即开始调查，切断了威胁行为者的访问权限，Cloudflare 客户数据或系统并未受到这起事件的影响 ...