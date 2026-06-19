AI Agent 的临时 Cloudflare 账户

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如今，人人都在使用 AI 智能体编写代码。但是，一旦智能体需要部署某些内容，以及需要注册并创建账户时，就会撞上针对真人用户设计的一堵墙：基于浏览器的 OAuth 流程、需要点击浏览的仪表板、需要复制粘贴的 API 令牌，以及需要满足的多因素身份验证提示词。对于辅助开发人员的交互式助手来说，这很烦人。对于后台智能体来说，这简直是难以逾越的障碍。

今天，我们推出了面向智能体的临时 Cloudflare 账户。

现在，智能体可以立即部署 网站 、 API 和 代理程序 ，无需首先注册账户。

现在，任何智能体都可以运行 wrangler deploy --temporary 命令，将 Worker 部署到 Cloudflare。这种临时部署会保持 60 分钟的活跃状态，在此期间，您可以认领临时账户，使其永久归您所有。如果您不认领，它会自动失效。

我们的目标是什么？让智能体编写并发布代码。

为什么无摩擦部署对 AI 智能体至关重要

无摩擦临时账户比看上去更加重要，因为：

后台 AI 会话无需人工干预，并且逐渐成为常态 。任何需要打开浏览器、复制粘贴，或执行“60 秒后点击此处”的身份验证步骤都会导致智能体卡住，并且可能选择部署到其他地方。

试错是智能体的超能力 。智能体需要一个紧凑的“编写 → 部署 → 验证”循环。它们需要廉价的一次性部署目标，以便可以运行 curl 命令，自行检查输出并判断是否正确。

智能体平台正在构建自己的代码部署方式，以便能够“开箱即用”，而无需额外的步骤或凭证。用户开始期望这个流程能够正常运作，无需注册他们之前从未使用过或听说过的其他服务。

工作原理

临时账户是围绕我们的开发人员平台命令行界面 (CLI) 工具 Wrangler 构建，此工具支持开发人员启动新项目、管理配置和资源，以及部署和更新项目。

网上有大量文档 记录 了 Wrangler 的使用方法，并且智能体对此非常熟悉。但是，如果您尚未登录并授予 Wrangler 访问自己 Cloudflare 账户的权限，则智能体在尝试部署时就会卡在注册和身份验证步骤。合理的情况下，您可能会问：智能体和 LLM 如何知道 Wrangler 中存在新的 --temporary 标志，从而在无需真人明确告知的情况下使用它？

为了解决这个问题，我们更新了 Wrangler，让它向智能体发送一则消息，告知其存在 --temporary 标志：

当智能体发现标志后，再次运行包含 --temporary 标志的 Wrangler deploy 时，Cloudflare 会配置一个临时账户供智能体使用，向 Wrangler 提供一个配套 API 令牌，并提供一个声明 URL 让智能体将其返回给用户。

让我们来逐步查看整个流程

部署和迭代新项目

请务必使用最新的 Wrangler 版本 ，启动常用的编程智能体，并编写一个提示词，在构建模式中部署一个“Hello World”应用：

Make a very simple hello world Cloudflare Worker in TypeScript and deploy it using wrangler, don't ask me questions, do the best you can

智能体将运行 Wrangler，从输出消息中获取 --temporary 标志，构建脚本并立即部署，无需人工干预：

正如您所见，智能体编写了脚本，使用 --temporary 标志进行部署，使用 curl 命令访问了从输出中获取的预览链接，并且验证了结果与代码匹配。

这很棒，但智能体编码通常不仅仅局限于单次部署。一个会话可能会经历多次代码更改。这不是问题：智能体可以在 Worker 脚本上进行迭代，并在 60 分钟的声明窗口期内根据需要，进行任意次数的重新部署更改。请输入这个提示词：

Now change hello world to "hello cloudflare" and redeploy

查看智能体如何更改源代码、重新使用之前创建的临时账户、重新部署新版本并重新检查结果：

认领账户

您可以随时认领临时账户，使其永久归您所有。点击认领链接后，系统会引导您进入一个页面，您可以在该页面注册或登录 Cloudflare，然后认领您的 Worker 部署到的临时账户。这不仅仅包括认领 Workers，还包括数据库和其他绑定等资源。

如果您在 60 分钟内未认领这些临时账户，它们将被自动删除。

实现无摩擦智能体部署

这是我们为消除智能体注册障碍采取的多种方式之一。我们最近 宣布了与 Stripe 建立合作关系 ，并共同设计了一项新协议，让智能体可以代表用户配置 Cloudflare，包括创建账户、启动订阅、注册域名，以及获取用于部署代码的 API 令牌，而无需复制粘贴令牌或输入信用卡详细信息。上个月，我们与 WorkOS 合作推出了 auth.md ，这是可供任何用户采用的协议，以便让智能体使用成熟的现有 OAuth 标准来配置新账户。

这个领域正在发生很多变化，我们非常高兴能够不断简化智能体使用 Cloudflare 的流程，以及帮助开发人员构建自己的 智能体就绪 应用。临时帐户是实现无摩擦智能体部署的又一个重要步骤。更多精彩内容，敬请期待！