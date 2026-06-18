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庆祝 Project Galileo 12 周年

2026-06-18

阅读时间：5 分钟
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本月正值 Cloudflare 启动 Project Galileo 十二周年。该项目源于一个朴素的理念：人们不应因权势者的异议而被迫下线。如今，Project Galileo 为 120 个国家的记者、人权维护者和其他非营利组织的 3,400 多个网站提供免费的网络安全服务。我们始终相信，更好的互联网应当让任何有想法的人都能触达全球受众。 

每年的 Project Galileo 周年纪念日，我们都会宣布新产品、计划和战略合作伙伴关系。值此十二周年之际，我们隆重发布聚焦公民社会所受网络攻击的首份综合性报告，同时公布对 16 家 Project Galileo 参与机构安全需求的案例研究，并宣布新的项目合作伙伴。

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发布聚焦全球公民社会所受网络攻击的全新年度报告

由于 Project Galileo 目前涵盖来自 120 多个国家的组织所持有的 3400 个域名，Cloudflare 能够获取关于针对公民社会（全球民主的关键支柱）的网络威胁、攻击及趋势的独特数据。此外，鉴于 Cloudflare 网络已遍及 125 个国家和地区的 335 座以上城市，且为全球逾 20% 的网站提供防护服务，我们能够系统性地比较针对公民社会的网络攻击与面向整个互联网的攻击模式。您可在此处查阅完整报告。

今年的数据表明，公民社会组织开展的网络活动遭受攻击的频率更高，且强度往往超过其他互联网用户。网络攻击往往与公民社会的关键工作节点同步发生，例如发布调查报告或开展公共倡导活动时。我们的主要发现包括： 

  • DDoS 攻击是针对公民社会的最常见网络威胁。此类攻击的典型特征是持续时间较长，部分持续长达数天甚至数周。

  • 公民社会团体遭遇网站漏洞利用尝试的频率较其他 Cloudflare 客户高出七倍以上。媒体机构受到的冲击尤为严重。

  • 流亡记者遭遇的恶意流量频率近四倍于新闻机构整体水平。 

  • Cloudflare 为公民社会处理的邮件中，近 10% 包含潜在钓鱼内容。 

我们在报告结尾提出行动倡议：确保所有人都能获得简单且经济的网络安全防护，提高网络攻击和互联网中断事件的透明度，并在安全工具中默认集成 AI 与后量子保护功能。我们希望本报告能为公民社会、政策制定者及广大公众提供参考，助力各方理解并应对网络攻击。今后，我们将每年发布此报告，以便追踪网络威胁趋势的演变。 

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除了本报告之外，Cloudflare 还发布了下列定性案例研究，为各参与组织的具体安全需求提供背景说明。

组织

描述

运营所在国家／地区

SHARE Foundation

致力于倡导隐私、言论自由及其他数字权利的非营利组织。

塞尔维亚 

Hledaczvirat

寻找走失宠物、连接失主与动物收容所的在线平台/数据库。

捷克共和国

Iran Watch / The Wisconsin Project

由威斯康星核军控项目（Wisconsin Project on Nuclear Arms Control）运营的研究项目，致力于追踪伊朗的武器能力及相关防扩散议题。 

美国 

原子科学家公告

报道核风险、气候变化和颠覆性技术的非营利媒体组织。 

美国

英国皇家气象学会

[仅提供英文版] 天气与气候科学协会，支持气象学研究、教育和职业认证。

英国

Project Ainita

工程协作组织，致力于为在高风险环境中开展工作的维权组织、律师和活动人士开发工具并开展研究。

全球

乌克兰战争档案库

记录并保存俄罗斯—乌克兰战争中战争罪行及相关事件证据的数字档案库。 

乌克兰

Our World in Data

关于贫困、健康和气候等全球性议题的研究与数据发布。 

英国 

海牙法律创新研究所（HiiL）

“思行合一”智库，致力于构建用户友好的司法体系，并为全球民众解决司法问题。 

荷兰 

美国进步中心

致力于进步主义公共政策研究与倡导的智库。 

美国

海洋守护者巴西分部（Sea Shepherd Brazil）

海洋保护组织 Sea Shepherd 巴西分会，致力于保护海洋野生动物及其生态系统。 

巴西

elTOQUE

独立数字媒体机构，报道古巴的新闻、经济和汇率跟踪。 

全球

Humanitix

该非营利票务平台将预订手续费捐赠给儿童教育与健康领域的慈善机构。 

澳大利亚

有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）

全球调查新闻网络，揭露有组织犯罪和腐败。 

荷兰

Activist Rights

为活动人士提供关于抗议与倡导活动中权利及法律风险的法律信息资源。 

澳大利亚

China Digital Times

双语新闻网站，报道中国境内的审查、人权与政治议题。 

美国 

欢迎新合作伙伴加入 

Project Galileo 的成功离不开其 59 家公民社会合作伙伴的支持。所有申请该计划的组织均须经由其中一家合作伙伴审核并批准。这些组织自愿贡献时间和专业知识，通常每天审核多份申请，以确保我们的服务能够提供给符合条件的组织。 

长期以来，这些合作关系不仅推动了 Project Galileo 发展为如今的项目形态，还催生了全新的倡议，例如我们与 Protect.ngo（前身为 CyberPeace Institute）在电子邮件安全领域的合作，以及通过联合国儿童基金会（UNICEF）的 Giga 项目支持公立学校互联网测量的工作。

多年来，Project Galileo 的目标之一一直是覆盖北美和欧洲以外地区的更多组织。此项工作的举措之一是参与区域性会议，如 2023 年于哥斯达黎加及 2025 年于台湾举行的 RightsCon 全球数字权利峰会，旨在与当地数字权利组织开展直接对话。我们还迎来了新的合作伙伴，他们将自身活跃的网络与社区引入本计划。例如，去年，我们宣布了亚太地区的两个新合作伙伴：EngageMedia 和 OpenCulture Foundation。

鉴于我们近期为 Project Galileo 新增了帮助本地新闻机构防范 AI 爬虫的内容保护服务，今年我们的合作伙伴重点聚焦于服务记者的组织。为此，我们隆重宣布三个新的合作伙伴：

组织

描述

运营所在国家／地区

国际记者中心（International Center for Journalists）

致力于推广高质量独立新闻的非营利组织。为记者提供培训、研究员资助、导师指导和资金支持，专注于协助记者运用数字技术。 

总部位于美国，为 180+ 国家/地区的记者提供支持。

挪威媒体集群（Media Cluster Norway）

专注于下一代媒体技术的创新中心。为 100 余家内容创作者与本地新闻机构提供协作研究空间、资金支持、创业孵化及交流活动。 

挪威 

非政府组织-ISAC

专注于保护公民社会免受网络安全威胁的非营利网络。向其由 1000 多个非营利组织组成的网络提供威胁情报、防御协调、培训和支持。  

美国  

持续保护全球公民社会 

本次推出的新报告、实践案例及新加入的合作伙伴，皆旨在推进 Project Galileo 的核心使命——保障新闻业与人权等高危关键领域的组织不因网络攻击而被迫沉默。 

展望未来，我们将持续探索新途径，将防护能力扩展至全球高风险群体。如您的组织希望加入 Project Galileo 获得防护，请访问 cloudflare.com/galileo

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