Michelle Zatlyn

Cloudflare八周岁——这就是我们所说的“更好的互联网”

2018-09-23

我一直很喜欢生日。这是一个与所爱的人相聚的机会，一个享受快乐的机会，一个反思你在未来一年想要继续做或改变的事情的机会。在Cloudflare，我们也享受着我们的生日庆典。 本周，Cloudflare迎来了8岁生日。Matthew, Lee, Matthieu, Ian, Sri, Chris, Damon和我登上Techcrunch Disrupt的讲台，向全世界发布Cloudflare的日子仿佛还在昨天。从那时起，我们每年都要通过给顾客和互联网送礼物来庆祝生日。今年，我们计划用我们的新产品来庆祝生日周的每一天。也就是说，这是一个为期一周的生日庆典！ ...