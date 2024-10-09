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Michelle Zatlyn

Michelle Zatlyn

Cloudflare 创始人的来信（2020）

2020-09-27

生日周Cloudflare 人生Cloudflare HistoryFounders' Letter更好的互联网

Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日，也就是十年前的今天。从某种程度上讲，回首过去十年走过的路颇有挑战，因为我们当中许多人有了根本性的变化。十年前刚成立时，使用我们服务的网站只有数千，我们狭小的办公室设在帕洛阿尔托的一家美甲沙龙楼上，团队成员不足十人，而数据中心地点也只是一手之数。...

欢迎来到2019生日周

2019-09-22

生日周产品新闻

对Cloudflare来说，9月一直是一个特殊的月份。9年前的9月27日，我们推出了Cloudflare。从那以后的每一年，我们都用一周的时间来庆祝我们的生日，展示我们的新产品和创新，以支持我们建立一个更好的互联网的使命。...

来自Matthew Prince和Michelle Zatlyn的一封信

2019-09-13

Cloudflare 人生

Cloudflare成立于2010年9月27日。许多伟大的创业公司都会随着时间的推移而改变。我们没有。我们有一个计划，而且从一开始就一直有目标地执行它。虽然我们仍处于起步阶段，但这个计划依然很明确：我们正在帮助建立一个更好的互联网。了解到目前为止我们所走的道路将帮助您了解我们未来的运营计划，并确定投资Cloudflare是否是一项适合您的正确抉择。...

Cloudflare八周岁——这就是我们所说的“更好的互联网”

2018-09-23

生日周产品新闻Cloudflare History速度和可靠性安全

我一直很喜欢生日。这是一个与所爱的人相聚的机会，一个享受快乐的机会，一个反思你在未来一年想要继续做或改变的事情的机会。在Cloudflare，我们也享受着我们的生日庆典。 本周，Cloudflare迎来了8岁生日。Matthew, Lee, Matthieu, Ian, Sri, Chris, Damon和我登上Techcrunch Disrupt的讲台，向全世界发布Cloudflare的日子仿佛还在昨天。从那时起，我们每年都要通过给顾客和互联网送礼物来庆祝生日。今年，我们计划用我们的新产品来庆祝生日周的每一天。也就是说，这是一个为期一周的生日庆典！...