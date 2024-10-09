Michelle Zatlyn

Cloudflare 2025 年度创始人致函
2025-09-21
Cloudflare 迎来成立 15 周年。我们喜欢通过推出回馈互联网的新产品来庆祝我们的生日。但我们也在深入思考互联网发生的变化。...
2025-09-21
Cloudflare 迎来成立 15 周年。我们喜欢通过推出回馈互联网的新产品来庆祝我们的生日。但我们也在深入思考互联网发生的变化。...
2024-09-22
Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日。本周我们庆祝成立十四周年 ...
2023-09-27
Cloudflare 正式成为青少年。我们成立于 2010 年 9 月 27 日。今天，我们热烈庆祝十三周岁生日...
2022-11-30
鉴于我们以往从未提价，我们经过慎重考虑才做出这样的决定前。虽然我们已经进行了十多年的网络扩张和创新，但我们的目标并不是通过这种改变来增加收入...
2022-09-25
Cloudflare 创立于 2010 年 9 月 27 日。本周我们将庆祝第 12 个生日。按照一贯做法，我们将宣布一系列产品，作为对互联网的回馈...
2021-09-26
本周，Cloudflare 迎来了周年庆。11 年前的明天，也就是 2010 年 9 月 27 日，我们成立了这家公司。自我们的第一个生日起，我们的传统做法就是利用这一周来发布创新性的新产品，作为我们回馈给互联网的礼物。...
2020-09-27
Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日，也就是十年前的今天。从某种程度上讲，回首过去十年走过的路颇有挑战，因为我们当中许多人有了根本性的变化。十年前刚成立时，使用我们服务的网站只有数千，我们狭小的办公室设在帕洛阿尔托的一家美甲沙龙楼上，团队成员不足十人，而数据中心地点也只是一手之数。...
2019-09-22
对Cloudflare来说，9月一直是一个特殊的月份。9年前的9月27日，我们推出了Cloudflare。从那以后的每一年，我们都用一周的时间来庆祝我们的生日，展示我们的新产品和创新，以支持我们建立一个更好的互联网的使命。...
2019-09-13
Cloudflare成立于2010年9月27日。许多伟大的创业公司都会随着时间的推移而改变。我们没有。我们有一个计划，而且从一开始就一直有目标地执行它。虽然我们仍处于起步阶段，但这个计划依然很明确：我们正在帮助建立一个更好的互联网。了解到目前为止我们所走的道路将帮助您了解我们未来的运营计划，并确定投资Cloudflare是否是一项适合您的正确抉择。...
2018-09-23
我一直很喜欢生日。这是一个与所爱的人相聚的机会，一个享受快乐的机会，一个反思你在未来一年想要继续做或改变的事情的机会。在Cloudflare，我们也享受着我们的生日庆典。 本周，Cloudflare迎来了8岁生日。Matthew, Lee, Matthieu, Ian, Sri, Chris, Damon和我登上Techcrunch Disrupt的讲台，向全世界发布Cloudflare的日子仿佛还在昨天。从那时起，我们每年都要通过给顾客和互联网送礼物来庆祝生日。今年，我们计划用我们的新产品来庆祝生日周的每一天。也就是说，这是一个为期一周的生日庆典！...