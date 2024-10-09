David Belson

电缆切断、暴风雨和 DNS 攻击：2025 年第四季度互联网中断事件概述
2026-01-26
2025 年最后一个季度，发生了几次值得注意的互联网连接服务中断事件。Cloudflare Radar 数据揭示了电缆切断、停电、极端天气、技术问题等因素对互联网连接的影响。...
Cloudflare Radar 2025 年度回顾：AI 崛起、后量子技术以及破纪录的 DDoS 攻击
2025-12-15
我们发布第六份互联网趋势和模式年度回顾报告，该报告涵盖全球范围内的观察结果，揭示了定义 2025 年的颠覆性变革、技术进步和关键指标。 ...
Cloudflare Radar 推出全新的区域互联网流量和证书透明度洞察功能
2025-09-26
Cloudflare Radar 现在提供证书透明度仪表板，用于监控 TLS 证书活动，以及新的区域流量洞察，从次国家层面了解互联网趋势。...
关停季：2025 年第二季度互联网中断事件摘要
2025-07-22
2025 年第二季度期间，我们在世界各地观察到由政府指令的关停、停电、电缆损坏、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。...
新年无断网：2025 年第一季度互联网中断事件摘要
2025-04-22
2025 年第一季度期间，我们在世界各地观察到电缆损坏、停电、自然灾害、火灾、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。...
拓展 Cloudflare Radar 的安全见解，提供新的 DDoS 攻击图表、泄露的凭据以及机器人数据集
2025-03-18
在 Security Week 2025 期间，我们将在 Cloudflare Radar 中添加几张新的 DDoS 攻击图表、关于凭据泄露趋势的新见解，以及一个新的机器人页面。 ...
这不是幻觉：在 Cloudflare Radar 上跟踪了解最新的 AI 趋势并获得拓展见解
2025-02-04
今天，我们将在 Cloudflare Radar 上推出新的专用“AI 见解”页面，其中包含了这张图表，并在此基础上添加了其他指标。...
2024 年第四季度互联网中断事件分析摘要
2025-01-28
与中断频率较高的第三季度相比，第四季度的互联网中断明显减少了。...