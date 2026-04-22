提高 Rust Workers 可靠性：wasm-bindgen 中的 panic 错误与中止恢复机制

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Rust Workers 是 Cloudflare Workers 平台上运行的一个工具，它将 Rust 代码编译为 WebAssembly 格式，但我们发现 WebAssembly 存在一些缺陷。当出现 panic 错误或意外中止时，运行时可能处于未定义状态。对于 Rust Workers 用户而言，panic 往往会产生致命影响：不仅污染实例，甚至可能导致 Worker 在一段时间内无法响应。

虽然我们能够检测并缓解这些问题，但 Rust Worker 仍然有可能意外失败，并导致其他请求也随之失败。Worker 中未处理的 Rust 中止会影响单个请求，可能升级为影响同级请求的更大故障，甚至持续影响新的传入请求。问题的根源在于 wasm-bindgen，这是生成 Rust worker 所依赖的 Rust-to-JavaScript 绑定的核心项目，而 wasm-bindgen 缺乏内置的恢复机制。

在这篇文章中，我们将分享最新版 Rust Workers 如何处理全面的 Wasm 错误恢复，以解决这种由中止引起的沙箱污染问题。作为我们 去年在 wasm-bindgen 组织内部 合作的一部分，我们已将这项工作贡献融入 wasm-bindgen 。首先，我们添加了 panic=unwind 支持，确保单个失败的请求不会影响其他请求；其次，我们添加了中止恢复机制，保证 Wasm 中的 Rust 代码在中止后绝不会再次执行。

初始恢复缓解措施

我们最开始尝试解决这方面的可靠性问题时，侧重于理解和控制生产环境中的 Rust Worker 因 Rust panic 和中止引起的故障。我们引入了自定义 Rust panic 处理程序来跟踪 Worker 中的故障状态，并在处理后续请求之前触发了完整的应用重新初始化。在 JavaScript 端，这需要使用基于代理的间接寻址来封装 Rust-JavaScript 调用边界，以确保以一致的方式封装所有入口点。我们还对生成的绑定进行了针对性修改，以便在故障发生后正确地重新初始化 WebAssembly 模块。

虽然这种方法依赖于自定义 JavaScript 逻辑，但它证明了可靠的恢复是可以实现的，并且排除了我们在实践中遇到的持续性故障模式。从 0.6 版本开始，此解决方案已默认提供给所有 workers-rs 用户，并为下文所述的更普遍的、上游中止恢复机制奠定了基础。

使用 WebAssembly Exception Handling，实施 panic=unwind

上文描述的中止恢复机制可确保 Worker 能够在出现故障时继续运行，但这些机制是通过重新初始化整个应用来实现这个目标。对于无状态请求处理程序来说，这没有问题。但对于在内存中保存有意义状态的工作负载（例如 Durable Objects）来说，重新初始化意味着完全丢失该状态。一个请求中的单个 panic 可能会清除其他并发请求正在使用的内存状态。

在大多数原生 Rust 环境中，可以进行 panic unwind 处理，从而允许析构函数运行，程序在不丢失状态的情况下恢复。在 WebAssembly 中，情况历来截然不同。通过 wasm32-unknown-unknown 编译成 Wasm 的 Rust 默认使用 panic=abort ，因此，Rust Worker 内部的 panic 会突然生成 unreachable 指令，导致 Wasm 退出执行并抛出 WebAssembly.RuntimeError 错误给 JS。

为了从 panic 中恢复且不丢弃实例状态，我们需要 wasm-bindgen 中对 wasm32-unknown-unknown 的 panic=unwind 支持。WebAssembly Exception Handling 提案使这成为可能，该提案在 2023 年获得了广泛的引擎支持。

我们首先使用 RUSTFLAGS='-Cpanic=unwind' cargo build -Zbuild-std 进行编译，这重新构建支持 unwind 的标准库，并生成具备适当 panic unwind 处理策略的代码。例如：

struct HasDropA; struct HasDropB; extern "C" { fn imported_func(); } fn some_func() { let a = HasDropA; let b = HasDropB; imported_func(); }

编译为 WebAssembly 格式的代码如下：

try call <imported_func> catch_all call <drop_b> call <drop_a> rethrow end call <drop_b> call <drop_a>

这可确保即使 imported_func() panic 错误，析构函数仍然会运行。类似地， std::panic::catch_unwind(|| some_func()) 编译后的格式为：

try call <some_func> ;; set result to Ok(return value) catch try call <std::panicking::catch_unwind::cleanup> ;; set result to Err(panic payload) catch_all call <core::panicking::cannot_unwind> unreachable end end

要使这种编译方式能够端到端正常发挥作用，我们对 wasm-bindgen 工具链进行了一些更改。WebAssembly 解析器 Walrus 无法处理 try/catch 指令，因此，我们添加了对它们的支持。描述符解释器还需要学会如何评估包含异常处理块的代码。就在这时，可以使用 panic=unwind 构建完整的应用。

最后一步是修改 wasm-bindgen 生成的导出，以便在 Rust-JavaScript 边界处捕获 panic，并将其显示为 JavaScript PanicError 异常。需要注意的一点是：Rust 会捕获外部异常，并在通过 extern "C" 函数进行 unwind 时终止，因此，需要将导出标记为 extern "C-unwind" ，以明确支持跨边界进行 unwind 处理。如果使用 futures 库，panic 会拒绝 JavaScript Promise ，并抛出 PanicError 。

闭包问题需要特别注意，确保通过新的 MaybeUnwindSafe trait 来正确检查 unwind 安全性，该 trait 仅在使用 panic=unwind 进行构建时才会检查 UnwindSafe 。但这很快暴露了一个问题：许多闭包捕获了 unwind 处理后仍然存在的引用，这使得它们本质上不安全。为避免出现用户错误地将闭包包装在 AssertUnwindSafe 中只为满足编译器要求这种情况，我们添加了 Closure::new_aborting 变体，在无法保证 unwind 安全性的情况下，这些变体会在发生 panic 时终止程序，而不是进行 unwind 处理。

启用 panic unwind 时：

wasm-bindgen 会捕获已导出 Rust 函数中的 panic

panic 会作为 PanicError 异常抛给 JavaScript

异步导出会拒绝其返回的 Promise，并抛出 PanicError

Rust 析构函数正常运行

WebAssembly 实例仍然有效且可重用

有关这种方法的详细信息以及在 wasm-bindgen 中的使用方式，请参阅 Wasm Bindgen：捕获 panic 最新指南页面。

中止恢复

即便启用 panic=unwind 支持，也仍然会出现中止，而内存溢出错误是常见原因之一。由于无法对中止进行 unwind 处理，因此完全无法恢复状态，但我们至少可以检测中止并从中恢复，以执行后续操作，避免无效状态导致后续请求出错。

Panic unwind 支持为中止恢复引入了新问题。当我们收到源自 Wasm 的错误时，我们无法确定它是源自 extern “C-unwind” 的错误，还是真正的中止。WebAssembly 中的中止可能以多种形式出现。

有两种技术方案来解决这个问题：标记所有明确的中止错误，或者标记所有明确的 unwind 错误。两种方案都可行，但我们选择了后者。由于我们的外部异常处理已直接使用原始的 WAT 级 Exception Handling （WebAssembly 文本格式）指令，因此，我们发现可以更轻松地为外部异常添加异常标记，将它们与中止 non-unwind-safe 异常区分开来。

借助 WebAssembly Exception Handling 中的 Exception.Tag 特性，我们能够清楚地区分可恢复错误与不可恢复错误，然后集成新的中止处理程序以及中止重入防护。 新的中止 hook set_on_abort 可用于在初始化时附加处理程序，该处理程序会根据平台嵌入的需求进行相应的恢复。

强化 panic 和中止处理是避免无效执行状态的关键。WebAssembly 支持调用栈深度交错，也就是说，Wasm 可以调用 JavaScript，JavaScript 可以重新进入 Wasm，无论嵌套调用有多深；除此之外，多个任务可以在同一个 WebAssembly 实例中运行。之前，某个任务或嵌套栈中发生的中止并不一定能通过 JS 导致更高层级的栈失效，从而引发未定义的行为。我们需要谨慎地确保执行模型的可靠性，并且这方面的工作仍在持续进行。

虽然中止并非理想情况，故障后重新初始化更是极端情况，但将关键错误恢复作为最后一道安全防线可确保执行正确无误，以及后续操作能够成功。无效状态不会持续存在，从而确保单个故障不会引发多个故障。

扩展：wasm-bindgen 库的中止后重新初始化

在开发过程中，我们意识到这是使用 wasm-bindgen 构建 JS 库的常见问题，以及添加一个中止处理程序进行恢复，也会让这些库从中受益。

但是，当以 ES 模块的形式构建 Wasm 并直接导入（例如，使用 import { func } from ‘wasm-dep’ ）时，如果用户 JS 应用中已链接并初始化的库在调用 func() 函数时发生 Wasm 中止，尚不清楚其恢复机制是什么。

虽然这并非严格意义上的 Rust Workers 用例，但我们团队也支持基于 JS 的 Workers 用户，此类用户运行 Rust 支持的 Wasm 库依赖项。如果我们能够同时解决这个问题，可能会间接推动 Cloudflare Workers 平台上的 Wasm 使用。

为了支持 Wasm 库用例的自动化中止恢复，我们在 wasm - bindgen 中添加了试验性重新初始化机制 --reset-state-function 支持。该机制提供一个函数，让 Rust 应用能够有效地请求将其内部 Wasm 实例重置回初始状态以备下一次调用，而无需生成的绑定的用户重新导入或重新创建实例。旧实例中的类实例会抛出异常，因为其句柄已变为孤立类，但此后可以构造新的类。使用 Wasm 库的 JS 应用会出现错误，但不是完全无响应。

有关此项功能的完整技术详情以及在 wasm-bindgen 中的使用方式，请参阅新的 wasm-bindgen 指南中的 Wasm Bindgen：处理中止 部分。

完善 Rust Wasm Exception Handling 生态系统

对这项工作的上游贡献并不仅限于 wasm-bindgen 项目。使用 panic=unwind 进行 Wasm 构建仍然需要采用试验性 Nightly Rust 目标，因此，我们也一直在努力推进 Rust Wasm 对 WebAssembly Exception Handling 的支持，以便将其引入稳定的 Rust 版本。

在开发 WebAssembly Exception Handling 功能的过程中，后期规范变更导致了两种变体： 传统异常处理 以及最终的 现代异常处理（使用 exnref） 。目前，Rust 的 WebAssembly 目标仍然会默认生成传统异常处理的代码。虽然传统异常处理仍然得到广泛支持，但它如今已被弃用。

以下 JS 平台版本开始支持现代 WebAssembly Exception Handling：

运行时 版本 发布日期 v8 13.8.1 2025 年 4 月 28 日 workerd v1.20250620.0 2025 年 6 月 19 日 Chrome 138 2025 年 6 月 28 日 Firefox 131 2024 年 10 月 1 日 Safari 18.4 2025 年 3 月 31 日 Node.js 25.0.0 2025 年 10 月 15 日

在调查支持矩阵的过程中，我们发现最大的问题是 Node.js 24 LTS 的发布计划，这将导致整个生态系统只能继续使用旧版 WebAssembly Exception Handling 直至 2028 年 4 月。

发现这一差异后，我们成功地将现代异常处理机制移植到 Node.js 24 版本，甚至还移植了必要的修复程序，使其能够在 Node.js 22 系列版本上运行，以确保支持这个目标。如此一来，现代异常处理提案应该在明年会成为默认目标。

在未来几个月，我们将努力让最终用户顺畅地过渡到稳定的 panic=unwind 支持和现代异常处理机制。

虽然对完善生态系统的这些长期投入需要时间才能见效，但它们有助于为整个 Rust WebAssembly 社区奠定更坚实的基础，Cloudflare 很高兴能够为这些改进贡献一份力量。

在 Rust Workers 中使用 panic unwind

从 Rust Workers 0.8.0 版本开始，我们新增了一个 --panic-unwind 标志，用户可以按照 此处的说明 将其添加到 build 命令中。

使用该标志，可以完全恢复 panic 错误，中止恢复机制将使用新的中止分类和恢复 hook 机制。我们强烈建议用户升级并试用新版本，获得更稳定的 Rust Workers 体验；另外，我们还计划在后续版本中将 panic=unwind 设置为默认值。继续使用 panic=abort 方法的用户，将继续受益于 0.6.0 版本中之前的自定义恢复封装器处理功能。

确保 Rust Workers 的稳定性

这项工作是我们持续努力的一部分，旨在推出稳定版 Rust Workers。Cloudflare 通过从根本上解决 Wasm 平台基础架构中的这些棘手问题，并在适当的时候回馈生态系统，我们不仅为自己的平台，也为整个 Rust、JS 和 Wasm 生态系统构建了更坚实的基础。

我们计划对 Rust Workers 进行一系列改进，并很快分享这项额外工作的最新进展，包括 wasm-bindgen 泛型和自动化 bindgen。上个月，我们团队的 Guy Bedford 在 Wasm.io 大会上关于 Rust 与 JS 互操作性 的一场演讲中预告了这方面的信息。