Abe Carryl

宣布 Cloudflare CASB 支持 Claude Compliance API
2026-05-21
Cloudflare 现已与 Claude Compliance API 集成，安全团队可以直接在 Cloudflare 仪表板中监控 Claude Enterprise 活动。 ...
2026-05-21
Cloudflare 现已与 Claude Compliance API 集成，安全团队可以直接在 Cloudflare 仪表板中监控 Claude Enterprise 活动。 ...
2024-03-20
从今天开始，Zero Trust 管理员可以部署我们新的 WARP Connector，以简化任意对任意连接...
2023-01-13
现在，Zero Trust 管理员可以使用熟悉的调试工具（即众所周知且钟爱的工具，例如 ping、traceroute 和 MTR）来测试与在其 Tunnel 后面运行的专用网络目的地的连接性...
2023-01-09
使用数字体验监测，我们已开始构建您所需要的工具，以便快速找到犹如“大海一针”的东西，并解决与性能和连接相关的问题...
2022-06-22
轻松了解谁在访问私有网络中的什么内容。隆重推出 Private Network Discovery...
2022-03-25
今天我们隆重宣布推出一个新的解决方案，可以直接从 Zero Trust 仪表板上远程创建、部署和管理隧道及其配置。利用这个新方案，我们的客户只需 15 分钟甚至更短时间即可为员工提供 Zero Trust 网络访问...
2021-12-08
2020 年末，经 Cloudflare 授权的组织开始在我们的网络上构建私有网络。他们在服务器端使用 Cloudflare Tunnel，并在客户端使用 Cloudflare WARP，以此消除对传统 VPN 的需求。时至今日，已有数千家组织与我们一起踏上了这段旅程—弃用了传统的 VPN 集中...
2021-12-06
在 Cloudflare，我们认为您可安全性和隐私兼得。去年我们发布了 Cloudflare Gateway—这是一款全面的安全 Web 网关，可为您的组织提供内置的 Zero Trust 浏览控制。今天，...
2021-08-16
使用 Cloudflare for Teams，管理员可让他们的用户使用 Cloudflare Access 安全地访问应用程序，并使用 Cloudflare Gateway 明确阻止用户访问各种应用程序...
2020-10-13
我们推出了Cloudflare for Teams，使所有组织（无论规模，规模或资源如何）均可访问零信任安全性。从今天开始，我们很高兴地宣布我们新的Teams计划，更具体地说，我们的Cloudflare for Teams免费计划，该计划可以免费保护50个用户。立即注册，开始使用。...