Abe Carryl

将 Cloudflare 的 Zero Trust 平台延伸至支持 UDP 和互联网 DNS

2021-12-08

2020 年末，经 Cloudflare 授权的组织开始在我们的网络上构建私有网络。他们在服务器端使用 Cloudflare Tunnel，并在客户端使用 Cloudflare WARP，以此消除对传统 VPN 的需求。时至今日，已有数千家组织与我们一起踏上了这段旅程—弃用了传统的 VPN 集中 ...