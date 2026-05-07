今天下午，我们向全球团队发送了以下邮件。Cloudflare 的核心价值观之一是公开透明，我们认为有必要由我们向大家直接说明此事，因为这是 Cloudflare 的一个重大时刻。

尊敬的团队：

我们特此通知大家，公司已决定在全球范围内裁减超过 1,100 名 Cloudflare 员工。

Cloudflare 的工作方式已经发生了根本性的改变。我们不仅仅是构建和销售 AI 工具和平台。我们是自身技术的使用者，也是最严苛的客户。仅在过去三个月，Cloudflare 内部的 AI 使用量已增长了超过 600%。从工程到人力资源、财务和市场营销，公司各职能部门的员工每天运行数千个 AI 智能体来完成各自的工作。这意味着，我们必须有意识地构建公司架构以适应 AI 智能体时代，从而大幅提高为客户创造的价值并践行自身使命，即“帮助为世界各地的用户构建更好的互联网”。

今天是一个艰难的日子。遗憾的是，这一决定意味着我们要与一些为践行公司使命做出卓越贡献、帮助 Cloudflare 成为全球最成功的公司之一的团队成员告别。我们要向大家说明的一点是，这一决定并非离职员工个人工作或才能的写照。而是我们对公司内部每一个流程、团队和岗位的重塑。今天的举措并不是为了削减成本或评估个人绩效；这关乎 Cloudflare 在 AI 智能体时代，如何让自身成为世界一流的高增长型公司并创造价值。

作为公司的创始人和领导者，我们必须承担起这份责任。Matthew 亲自发送了我们提供的每一封录用通知书。这是他一直期待的一种做法，因为这代表着公司的成长以及优秀人才的加入。这则消息由我们两人来传达，才显得合理。我们将通过电子邮件直接通知每位员工，而不是通过经理逐级陆续传达。

在接下来的一个小时内，全球团队的每一位成员都会收到我们两人发送的电子邮件，详细说明此次人事调整对他们的影响。对于离职员工，我们会将此更新通知发送到其个人邮箱和 Cloudflare 邮箱，以确保他们能够第一时间收到消息。

我们非常重视妥善对待离职团队成员，并尽力提供比其他公司更优厚的补偿。我们认为，秉持同理心行事并非避免做出艰难的决定，而在于做出这些决定时如何对待他人。如果公司要求团队表现达到世界一流，那么也有责任和义务以世界一流的方式对待他们。我们直接向员工发送解雇通知，并辅以业内领先的离职补偿方案。离职员工的补偿方案将包括其截至 2026 年底的全额基本工资补偿金。全球各地的医疗保险覆盖范围不同，但我们将会继续为美国员工提供医疗支持直至今年年底。我们还将为离职员工提供股权归属，截止日期延长至 8 月 15 日，这意味着他们将在离职日期之后继续获得股票。此外，如果离职员工未达到一年的股权激励行权期限，我们将免除这项限制，并按比例向其归属截至 8 月份的股权。

我们已经要求团队只进行一次人事调整，尽管这在今天看来可能很难。但我们不希望在可预见的未来再次进行此类调整。通过立即采取果断行动，公司既能为离职员工提供清晰明确的信息，又能让留任员工安心，维护团队的稳定性。我们现在做出这些改变，是因为如果反复进行小规模裁员或拖延多个季度才完成重组，会给员工带来长期的焦虑和不安，并阻碍公司的发展。这是正确的做法，也是诚实之举，并且体现了我们持续构建的公司价值观。

Cloudflare 创立之初是一家云原生数字化公司。这使我们能够赶上并超越那些拥有多年甚至数十年领先优势，却因过时的系统和流程而发展缓慢的公司。如今，我们已成为行业领军企业，不能再依靠昨日行之有效的工作流程和组织架构。我们相信，改造后的组织将在构建未来的过程中变得更加高效、更具创新性。

致各位离职员工：你们已帮助 Cloudflare 奠定了如今的坚实基础。我们对你们的工作致以最高的敬意，并且感谢你们做出的贡献。我们坚信，你们会在其他优秀公司大展宏图并参与创建许多未来的伟大企业，同时将你们在 Cloudflare 积累的独特技能带入新的征程。

公开透明是 Cloudflare 的核心原则，我们认为有必要由我们率先向大家说明此事。我们将在太平洋时间下午 2 点召开财报电话会议，届时会分享更多信息。我们还计划在全体员工大会上与团队实时讨论今天的公告。

做出今天的决定并不容易，但这是正确的决定。Cloudflare 致力于帮助构建更好的互联网的这项使命变得空前重要，我们还有很多工作需要完成。