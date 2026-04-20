构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能

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今天标志着我们首届 Agents Week 的圆满结束，这是一场专门为智能体时代而举办的创新周。时机恰到好处：过去这一年，智能体以迅猛之势重塑了人们的工作方式。编码智能体正在帮助开发人员以前所未有的速度交付代码。支持智能体能够端到端地解决工单。研究智能体能够在数分钟内跨数百个信息源验证假设。而且人们不仅仅运行一个智能体：而是并行运行多个智能体，并且全天候不间断地进行。

正如 Cloudflare 首席技术官 Dane Knecht 和产品副总裁 Rita Kozlov 在我们的 Agents Week 欢迎文章 中指出的那样，智能体的潜在规模是惊人的：如果全球知识工作者中仅有一部分各自并行运行几个智能体，您将需要数千万个并发会话的计算容量。云计算赖以建立的“单应用服务多用户”的模型无法胜任这一需求。但这正是开发人员和企业想要做的：构建智能体、部署给用户，并规模化运行。

要实现这一目标，需要解决整个技术栈中的问题。智能体需要能够从完整操作系统到轻量级隔离容器之间缩放的计算环境。智能体需要在运行层面内置安全和身份管理机制。智能体需要配备一个智能体工具箱：正确的模型、工具和上下文，以完成实际任务。智能体生成的所有代码都需要一条清晰的路径，从午间原型快速演进到生产应用。最后，随着智能体驱动的互联网流量份额不断增长，Web 本身需要适配正在兴起的智能体 Web。事实证明，我们八年前通过 Workers 推出的无容器、无服务器计算平台早已为这一时刻做好了准备。从那时起，我们将其发展成了一个完整的平台，本周我们交付了下一波专为智能体设计的基础组件，围绕上述问题精心组织。

我们致力于打造 Cloud 2.0——智能体云。这一基础设施是为智能体作为主要工作负载的世界而设计的。

这里是我们本周宣布的所有内容——我们不希望您错过任何一个亮点。

计算

一切始于计算。智能体需要一个运行环境，还需要一个地方来存储和执行它们编写的代码。不同的智能体有不同的需求：有的需要完整的操作系统来安装包并执行终端命令，而大多数则需要一个轻量级的运行时，可在毫秒级内启动并扩展到数百万并发。本周我们发布了运行这些智能体的运行环境，以及一个新的 Git 兼容工作空间：

安全性

运行智能体及其代码只是挑战的一部分。智能体连接到私有网络，访问内部服务，并代表用户执行自主操作。当企业中的任何人都可以启动自己的智能体时，绝对不能事后才考虑安全机制，而是必须成为默认配置。本周，我们推出了相应工具，助您轻松实现这个目标。

智能体工具箱

一个有能力的智能体需要能够思考、记忆、交流和观察。这意味着为他们手头的任务提供正确的模型，访问正确的工具和正确的上下文。本周，我们发布了推理、搜索、内存、语音、电子邮件和浏览器等基础组件，使智能体真正具备完成实际工作的能力。

原型到生产

最好的基础设施也是易于使用的。我们希望在开发人员及其智能体已经工作的地方满足其需求：终端、编辑器、提示词 ，并使整个 Cloudflare 平台无需上下文切换即可访问。

智能体 Web

随着越来越多智能体上线，它们仍在浏览一个为人类构建的互联网。现有网站需要新工具来实现三项功能：控制机器人的访问权限、为智能体包装并呈现内容，以及评估自身的智能体就绪度。

公告 摘要 推出智能体就绪度评分。您的网站为智能体做好准备了吗？ 智能体就绪度评分可以帮助网站所有者了解其网站对 AI 智能体的支持程度。本文中，我们深入探讨新标准，分享 Cloudflare Radar 数据，并详细阐述我们如何将 Cloudflare 的文档打造为网络上对智能体最友好的资源。 AI 训练重定向确保提供规范内容 软指令无法阻止爬虫抓取已弃用内容。AI 训练重定向允许 Cloudflare 上的任何人通过一个开关将经过验证的爬虫重定向到规范内容页面，且无需更改源站。 Agents Week ：网络性能更新 通过将请求处理层迁移到名为 FL2 ——基于 Rust 的架构，Cloudflare 将性能优势覆盖范围扩大到全球 60% 的顶级网络。我们采用真实用户监测数据与 TCP 连接耗时指标，确保相关数据能够真实反映互联网用户的实际访问体验 共享字典：跟上智能体网络步伐的压缩技术 我们为您提前展示我们对共享字典压缩的支持，展示它如何改善页面加载时间，并透露您何时可以亲自体验测试版。

到此为止

Agents Week 2026 降下帷幕，但智能体云才刚起步。我们本周发布的所有产品——从计算和安全到智能体工具箱和智能体 Web——就是基础。我们将继续在这个基础上发展，为您提供构建未来所需的全部能力。

我们还将在今天和明天发布更多博客文章来继续讲述这个故事，请持续关注 我们博客 上的最新内容。