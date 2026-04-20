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构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能

2026-04-20

8 分钟阅读时间
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今天标志着我们首届 Agents Week 的圆满结束，这是一场专门为智能体时代而举办的创新周。时机恰到好处：过去这一年，智能体以迅猛之势重塑了人们的工作方式。编码智能体正在帮助开发人员以前所未有的速度交付代码。支持智能体能够端到端地解决工单。研究智能体能够在数分钟内跨数百个信息源验证假设。而且人们不仅仅运行一个智能体：而是并行运行多个智能体，并且全天候不间断地进行。

正如 Cloudflare 首席技术官 Dane Knecht 和产品副总裁 Rita Kozlov 在我们的 Agents Week 欢迎文章中指出的那样，智能体的潜在规模是惊人的：如果全球知识工作者中仅有一部分各自并行运行几个智能体，您将需要数千万个并发会话的计算容量。云计算赖以建立的“单应用服务多用户”的模型无法胜任这一需求。但这正是开发人员和企业想要做的：构建智能体、部署给用户，并规模化运行。

要实现这一目标，需要解决整个技术栈中的问题。智能体需要能够从完整操作系统到轻量级隔离容器之间缩放的计算环境。智能体需要在运行层面内置安全和身份管理机制。智能体需要配备一个智能体工具箱：正确的模型、工具和上下文，以完成实际任务。智能体生成的所有代码都需要一条清晰的路径，从午间原型快速演进到生产应用。最后，随着智能体驱动的互联网流量份额不断增长，Web 本身需要适配正在兴起的智能体 Web。事实证明，我们八年前通过 Workers 推出的无容器、无服务器计算平台早已为这一时刻做好了准备。从那时起，我们将其发展成了一个完整的平台，本周我们交付了下一波专为智能体设计的基础组件，围绕上述问题精心组织。

我们致力于打造 Cloud 2.0——智能体云。这一基础设施是为智能体作为主要工作负载的世界而设计的。

这里是我们本周宣布的所有内容——我们不希望您错过任何一个亮点。

计算

一切始于计算。智能体需要一个运行环境，还需要一个地方来存储和执行它们编写的代码。不同的智能体有不同的需求：有的需要完整的操作系统来安装包并执行终端命令，而大多数则需要一个轻量级的运行时，可在毫秒级内启动并扩展到数百万并发。本周我们发布了运行这些智能体的运行环境，以及一个新的 Git 兼容工作空间：

公告

摘要

Artifacts：支持 Git 的版本化存储

为智能体、开发人员和自动化流程提供存储代码和数据的平台。我们刚刚发布了 Artifacts：专为智能体构建的 Git 兼容版本化存储。创建数千万个代码库，从任何远程仓库创建副本，然后将 URL 提供给任何 Git 客户端。

Sandboxes 正式发布，智能体现已拥有自己的计算机

Cloudflare Sandboxes 为 AI 智能体提供了一个持久、隔离的环境：一台真实的计算机，具有 shell、文件系统和后台进程，可以按需启动并能从上次中断处恢复。

动态、身份感知、安全： Sandboxes 出站控制

Outbound Workers for Sandboxes 为 AI 智能体提供可编程的 Zero Trust 出站代理。这让开发人员可以注入凭据并强制执行动态安全策略，而不会将敏感令牌暴露给不受信任的代码。

Dynamic Workers 中的 Durable Objects：为每个 AI 生成的应用提供独立的数据库

Durable Object Facets 支持 Dynamic Workers 使用各自独立的 SQLite 数据库实例化 Durable Objects。这让开发人员能够构建平台，运行动态生成的持久化、有状态的代码。

重构 Workflows 控制平面，以满足智能体时代的需求

Cloudflare Workflows 是一个持久的多步骤应用执行引擎；现在，通过重构其控制平面，支持 50000 并发和 300 创建速率限制，从而能够扩展规模，以满足持久化后台智能体使用场景的要求。

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安全性

运行智能体及其代码只是挑战的一部分。智能体连接到私有网络，访问内部服务，并代表用户执行自主操作。当企业中的任何人都可以启动自己的智能体时，绝对不能事后才考虑安全机制，而是必须成为默认配置。本周，我们推出了相应工具，助您轻松实现这个目标。

公告

摘要

保护所有人的专用网络：用户、节点、代理、Workers — 隆重推出 Cloudflare Mesh

Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。

受管 OAuth for Access：一键让内部应用为代理做好准备

受管 OAuth for Cloudflare Access 可帮助 AI 智能体安全地在内部应用中导航。通过采用 RFC 9728，AI 智能体可代表用户进行身份验证，而无需使用不安全的服务账户。

保护非人类身份：自动撤销、OAuth 和限定范围的权限

Cloudflare 将推出可扫描的 API 令牌、增强的 OAuth 可见性，以及正式推出限定资源范围的权限。这些工具可帮助开发人员实施真正的最低权限架构，同时防止凭据泄露。

扩展 MCP 采用：我们用于企业 MCP 部署的参考架构

我们分享了 Cloudflare 使用 Access、AI Gateway 和 MCP 服务器门户治理 MCP 的内部策略。我们还推出了 Code Mode 以降低 token 成本，并推荐了在 Cloudflare Gateway 中检测影子 MCP 的新规则。

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智能体工具箱

一个有能力的智能体需要能够思考、记忆、交流和观察。这意味着为他们手头的任务提供正确的模型，访问正确的工具和正确的上下文。本周，我们发布了推理、搜索、内存、语音、电子邮件和浏览器等基础组件，使智能体真正具备完成实际工作的能力。

公告

摘要

Project Think：在 Cloudflare 上构建下一代 AI 智能体

Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。

为智能体添加语音

Agents SDK 中的实验语音管道支持通过 WebSockets 实现实时语音交互。现在，开发人员只需大约 30 行服务器端代码，即可构建具备连续语音转文字 (STT) 和文本转语音 (TTS) 功能的智能体。

Cloudflare Email Service 目前处于公开测试阶段。可供智能体使用

智能体正朝着多渠道方向发展。这意味着，无论用户身在何处，包括收件箱，都可以使用智能体。Cloudflare Email Service 今日进入公开测试，提供完整的基础设施层以简化操作：您的智能体现在可以原生方式发送、接收和处理邮件。

Cloudflare AI 平台：专为智能体设计的推理层

我们正努力将 Cloudflare 平台构建成统一的智能体推理层，让开发人员能够调用来自 14+ 服务提供商的模型。新增功能包括用于运行第三方模型的 Workers 绑定，以及支持多模态模型的扩展目录。

构建运行超大语言模型的基础

我们构建了一套定制的技术栈，用于在 Cloudflare 基础设施上运行快速加载的大语言模型 (LLM)。本篇博客文章将介绍实现高性能 AI 推理所需的工程权衡与技术优化。

Unweight: 我们如何在不牺牲质量的前提下将大语言模型压缩 22%

在 Cloudflare 网络上运行大型 LLM 要求我们在 GPU 内存带宽利用方面采取更智慧、更高效的策略。这就是我们开发了 Unweight 的原因，它是一种无损推理时间压缩系统，可在不损失精度的情况下将模型大小减小高达 22%，从而以前所未有的速度和更低的成本提供推理。

具备记忆能力的智能体：隆重推出 Agent Memory

Cloudflare Agent Memory 是托管服务，为您的 AI 智能体提供持久记忆，让它们记住关键内容、遗忘冗余信息，并越来越聪慧。

AI Search：智能体的搜索原语

AI Search 是智能体的搜索基础组件。动态创建实例、上传内容，并利用混合检索与相关性加权功能进行跨实例搜索。只需创建搜索实例、上传内容，即可开始搜索。

Browser Run：为智能体提供浏览器

Browser Rendering 现已升级为 Browser Run，具备实时视图、人工干预、CDP 访问、会话录制功能，且 AI 智能体的并发限制提高了 4 倍。

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原型到生产

最好的基础设施也是易于使用的。我们希望在开发人员及其智能体已经工作的地方满足其需求：终端、编辑器、提示词 ，并使整个 Cloudflare 平台无需上下文切换即可访问。

公告

摘要

为 Cloudflare 构建 CLI

我们将推出 cf，这是全新的统一命令行界面 (CLI)，以确保 Cloudflare 平台的一致性；同时还将推出 Local Explorer，用于调试本地数据。这些工具将会简化开发人员和 AI 智能体与将近 3000 个 Cloudflare API 操作的交互方式。

隆重推出 Agent Lee，这是 Cloudflare 技术栈的全新界面

Agent Lee 是一个嵌入仪表板的智能体，它让用户只需在对话框中输入提示词来获取信息，而无需手动切换 Cloudflare 界面的选项卡。它使用沙箱化 TypeScript，可以帮助用户像可靠的技术合作者一样，对技术栈进行故障排除和管理。

隆重推出 Flagship：为 AI 时代打造的特性标记

隆重推出 Flagship，这是 Cloudflare 基于全球网络打造的原生功能标志服务，彻底消除了第三方提供商所带来的延迟问题。借助 KV 和 Durable Objects，Flagship 实现了亚毫秒级的标志评估性能。

通过 PlanetScale 部署 Postgres 和 MySQL 数据库并连接 Workers

了解如何通过 Cloudflare 平台部署 PlanetScale Postgres 和 MySQL 数据库并连接 Cloudflare Workers。

在构建的平台注册域名：Cloudflare Registrar API 现已推出公测版

Cloudflare Registrar API 现已进入测试阶段。开发人员和 AI 智能体均可直接在编辑器、终端或智能体中搜索、检查域名可用性并注册域名，而无需退出各自的工作流程。

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智能体 Web

随着越来越多智能体上线，它们仍在浏览一个为人类构建的互联网。现有网站需要新工具来实现三项功能：控制机器人的访问权限、为智能体包装并呈现内容，以及评估自身的智能体就绪度。

公告

摘要

推出智能体就绪度评分。您的网站为智能体做好准备了吗？

智能体就绪度评分可以帮助网站所有者了解其网站对 AI 智能体的支持程度。本文中，我们深入探讨新标准，分享 Cloudflare Radar 数据，并详细阐述我们如何将 Cloudflare 的文档打造为网络上对智能体最友好的资源。

AI 训练重定向确保提供规范内容

软指令无法阻止爬虫抓取已弃用内容。AI 训练重定向允许 Cloudflare 上的任何人通过一个开关将经过验证的爬虫重定向到规范内容页面，且无需更改源站。

Agents Week ：网络性能更新

通过将请求处理层迁移到名为 FL2 ——基于 Rust 的架构，Cloudflare 将性能优势覆盖范围扩大到全球 60% 的顶级网络。我们采用真实用户监测数据与 TCP 连接耗时指标，确保相关数据能够真实反映互联网用户的实际访问体验

共享字典：跟上智能体网络步伐的压缩技术

我们为您提前展示我们对共享字典压缩的支持，展示它如何改善页面加载时间，并透露您何时可以亲自体验测试版。

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到此为止

Agents Week 2026 降下帷幕，但智能体云才刚起步。我们本周发布的所有产品——从计算和安全到智能体工具箱和智能体 Web——就是基础。我们将继续在这个基础上发展，为您提供构建未来所需的全部能力。

我们还将在今天和明天发布更多博客文章来继续讲述这个故事，请持续关注我们博客上的最新内容。

如果您正在基于我们本周发布的任何功能进行开发，我们期待听到您的声音。欢迎在 XDiscord 上找到我们，或访问 开发人员文档

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我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

从任何设备访问 1.1.1.1，以开始使用我们的免费应用程序，帮助您更快、更安全地访问互联网。要进一步了解我们帮助构建更美好互联网的使命，请从这里开始。如果您正在寻找新的职业方向，请查看我们的空缺职位
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