Log Explorer의 멀티 벡터 공격 조사
2026-03-10
이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-03-10
이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-02-03
R2 로컬 업로드는 업로드 요청 시간을 최대 75%까지 단축합니다. 데이터가 즉시 사용 가능해지면, 가까운 위치에 개체 데이터를 작성하고 이를 버킷에 비동기적으로 복사합니다. ...
2025-11-12
원격 바인딩을 사용하면 로컬 Worker 코드를 R2 및 D1과 같은 배포된 Cloudflare 리소스에 연결할 수 있습니다. Cloudflare에서 원활한 로컬 개발 경험을 제공하기 위한 기능을 구축한 기술 여정을 설명합니다....
2025-04-10
저희는 Cloudflare Workers, Durable Objects, Queues를 활용하는 개발자 플랫폼을 사용하여 Super Slurper를 처음부터 다시 설계하고 전송 속도를 최대 5배 개선했습니다....
2023년 9월 26일
Sippy를 사용하여 요청받은 대로 데이터를 S3에서 R2로 점진적으로 마이그레이션하고 마이그레이션 관련 전송 요금 발생을 방지하세요...