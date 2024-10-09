Cloudflare Stream으로 동영상에서 오디오 추출
2025-11-06
Cloudflare Stream은 동영상 저장, 인코딩, 전송을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. Cloudflare는 이제 개발자가 동영상에서 오디오를 원활하게 추출할 수 있도록 지원합니다....계속 읽기 »
2025-11-06
Cloudflare Stream은 동영상 저장, 인코딩, 전송을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. Cloudflare는 이제 개발자가 동영상에서 오디오를 원활하게 추출할 수 있도록 지원합니다....계속 읽기 »
2025-11-04
Cloudflare Workflows의 엔드투엔드 테스트는 어려웠습니다. cloudflare:test에 최고 수준의 Workflows 지원을 도입합니다. 가장 복잡한 애플리케이션에 대해 완전한 자기 검사, 조롱 및 격리된, 안정적인 테스트가 가능합니다....
2023-09-04
이 블로그에서는 "연결 통합"에 대해 더 면밀하게 살펴보고, 이를 특히 대규모로 관리하는 것에 중점을 두겠습니다...