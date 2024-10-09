다단계 애플리케이션을 위한 지속형 실행 엔진인 Workflows를 위한 더 나은 테스트 환경 구축

2025-11-04

Cloudflare Workflows의 엔드투엔드 테스트는 어려웠습니다. cloudflare:test에 최고 수준의 Workflows 지원을 도입합니다. 가장 복잡한 애플리케이션에 대해 완전한 자기 검사, 조롱 및 격리된, 안정적인 테스트가 가능합니다. ...