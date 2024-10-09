Log Explorer의 멀티 벡터 공격 조사
2026-03-10
이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-03-10
이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다....계속 읽기 »
2024-03-08
보안 팀은 보안 분석과 Log Explorer의 기능을 결합하여 Cloudflare 내에서 보안 공격을 분석, 조사, 모니터링할 수 있습니다. 따라서 타사 SIEM에 로그를 중계할 필요가 없으므로 문제 해결 시간이 단축되고 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다...
2024-02-22
오늘 Elastic에서 제공하는 새로운 Cloudflare Zero Trust 대시보드를 발표하게 되어 기쁩니다. Elastic을 사용하는 공유 고객은 이제 사전 구축된 대시보드를 사용하여 Zero Trust 로그를 저장, 검색, 분석할 수 있습니다...
2023-08-03
오늘 Cloudflare Zero Trust와Datadog의 통합을 정식 출시하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다....
2022-03-14
이제 Cloudflare 고객이 자신의 로그를 IBM Security QRadar SIEM으로 직접 푸시할 수 있음을 발표하게 되어 기쁩니다. 이러한 직접적인 통합은 Cloudflare 및 QRadar SIEM 고객에게는 비용 절감과 더욱 빠른 로그 전달로 이어집니다. 중간 클라우드 스토리지가 필요하지 않기 때문입니다...
2021년 12월 14일
2021년 12월 9일에 모두가 Apache Log4j 유틸리티에 영향을 주는 제로 데이 취약점 공격인 CVE-2021-44228에 대해 알게 되었습니다. Cloudflare에서는 이러한 취약점으로부터 ...
2021년 12월 07일
곧 고객들이 Cloudflare R2 스토리지에 Cloudflare 로그를 저장할 수 있음을 발표하게 되어 기쁩니다. Cloudflare에 로그를 저장하면 CIO 및 보안 팀에서 인프라를 통합하여 단순성, 비용 절감, 추가 보안을 실현할 수 있습니다....