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Cloudflare Access

MCP 채택 확대: 보다 간편하고 안전하며 경제적인 기업용 MCP 배포를 위한 Cloudflarer의 참조 아키텍처

2026-04-14

AI보안Cloudflare OneCloudflare Workers개발자개발자 플랫폼MCPCloudflare AccessCloudflare GatewayAgents Week

Cloudflare는 Access, AI Gateway, MCP 서버 포털을 사용하여 MCP를 관리하는 Cloudflare의 내부 전략을 공유합니다. 또한 토큰 비용을 절감하고 Cloudflare Gateway에서 섀도우 MCP를 감지하기 위한 새로운 규칙을 추천하기 위해 코드 모드를 출시합니다. ...

Access용 관리형 OAuth: 클릭 한 번으로 내부 애플리케이션을 에이전트 준비 상태로 설정

2026-04-14

Agents Week에이전트보안Zero TrustSASECloudflare AccessCloudflare OneAI개발자개발자 플랫폼

Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다....

기존의 암호화가 위협받고 있습니다. Cloudflare Zero Trust로 포스트 퀀텀 암호화로 업그레이드

2025-03-17

Security Week포스트 퀀텀Zero TrustCloudflare GatewayCloudflare Access클라이언트리스Cloudflare Tunnel암호화연구

이제 조직에서 Cloudflare의 Zero Trust 플랫폼을 통해 중요한 기업 네트워크 트래픽을 터널링하여 퀀텀 위협으로부터 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다....

Cloudflare에서 BastionZero를 인수해 IT 인프라에 대한 Zero Trust 액세스를 확장합니다

2024-05-30

인수Zero TrustSASE보안Cloudflare Access제품 뉴스Cloudflare One클라우드 연결성

Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...

더 많은 게시물

2020년 1월 07일

Cloudflare for Teams 소개

10년 전, Cloudflare가 만들어졌을 때에도 사람들은 인터넷을 방문하고 있었습니다. 사람들은 그때도 '웹 서핑'에 대해 얘기하고 있었고, iPhone은 등장한 지 2년도 되지 않았습니다. 그러다가 2009년 7월 4일 대규모 DDoS 공격이 미국과 한국의 웹사이트를 대상으로 가해졌습니다....

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