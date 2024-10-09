에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-14
Cloudflare는 Access, AI Gateway, MCP 서버 포털을 사용하여 MCP를 관리하는 Cloudflare의 내부 전략을 공유합니다. 또한 토큰 비용을 절감하고 Cloudflare Gateway에서 섀도우 MCP를 감지하기 위한 새로운 규칙을 추천하기 위해 코드 모드를 출시합니다. ...
2026-04-14
Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다....
2025-03-17
이제 조직에서 Cloudflare의 Zero Trust 플랫폼을 통해 중요한 기업 네트워크 트래픽을 터널링하여 퀀텀 위협으로부터 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다....
2024-05-30
Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...
2024년 3월 06일
최근 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)에서는 Ivanti Connect Secure 및 Policy Secure 취약성으로 인해 긴급 지침을 발표했습니다. 이 게시물에서는 이들 취약점을 악용하는 위협 행위자의 전술에 대해 설명합니다...
2022년 6월 24일
Cloudflare의 보안 팀에서 Zero Trust 컨트롤을 구현한 방법...
2022년 6월 22일
기존 VPN으로부터 주요 애플리케이션을 오프로드하여 Cloudflare Access와 같은 클라우드 기반 ATNA 솔루션을 사용하는 것은 Zero Trust를 시작하기 좋은 방법이며, 비즈니스에서는 접근하기 쉽고 의미 있는 업그레이드를 경험할 수 있습니다...
2022년 6월 21일
오늘부터, 사용자가 애플리케이션에 액세스하도록 허용하기 전에 Access 정책으로 모든 사항을 검토할 수 있게 되었다는 사실을 알려드리게 되어 기쁩니다. 말 그대로 모든 사항을 검토합니다...
2021년 4월 15일
오늘부터 귀사의 팀은 동일한 플랫폼을 사용하여 웹 애플리케이션에서 사용할 수 있는 수준과 같은 수준의 Zero Trust 제어를 통해 브라우저 내부에서 비 HTTP 리소스에 원활하게 연결할 수 있습니다...
2021년 3월 23일
Cloudflare가 CrowdStrike, SentinelOne, VMware Carbon Black과 새로운 통합을 시작합니다. Cloudflare for Teams 고객은 이제 장치 보안 신호를 기반으로 애플리케이션 액세스를 제한할 수 있습니다...
2020년 10월 12일
오늘 기업 보안과 네트워킹이라는 어려운 과제를 해결하려는 Cloudflare의 비전, Cloudflare One™을 소개하게 되어 기쁩니다. Cloudflare에서 네트워크를 실행하고 보안 상태를 유지하세요...
2020년 1월 07일
10년 전, Cloudflare가 만들어졌을 때에도 사람들은 인터넷을 방문하고 있었습니다. 사람들은 그때도 '웹 서핑'에 대해 얘기하고 있었고, iPhone은 등장한 지 2년도 되지 않았습니다. 그러다가 2009년 7월 4일 대규모 DDoS 공격이 미국과 한국의 웹사이트를 대상으로 가해졌습니다....
2020년 1월 07일
인터넷을 이용하는 귀하의 경험은 시간이 지나면서 개선되어 왔습니다. 더 빠르고 안전하고 신뢰할 수 있게 되었습니다. 하지만 직장에서는 이와 달리 더 안 좋은 인터넷 환경을 이용해야 할 때가 있을 수도 있습니다. ...