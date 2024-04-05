브라우저 렌더링 API GA, Cloudflare Snippets, SWR 출시, 모든 사용자에게 Workers for Platforms 제공

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이제 모든 유료 Workers 고객이 향상된 세션 관리 기능을 갖춘 브라우저 렌더링 API를 사용할 수 있습니다

2023년 5월, Cloudflare에서는 브라우저 렌더링 API의 오픈 베타 프로그램을 발표했습니다. 브라우저 렌더링을 통해 개발자는 헤드리스 브라우저 인스턴스를 프로그래밍 방식으로 제어하고 상호 작용하며 앱과 제품에 대한 자동화 흐름을 만들 수 있습니다.

동시에 브라우저 렌더링과 함께 작동하는 Puppeteer 라이브러리 버전도 출시했습니다. 이를 통해 개발자는 Cloudflare Workers에서 익숙한 API를 사용하여 페이지의 스크린샷을 찍거나 자동 소프트웨어 테스트와 같은 모든 종류의 워크플로우를 생성할 수 있습니다.

오늘 저희는 브라우저 렌더링 기능을 한 단계 더 발전시켜 베타 버전 기간을 끝내고 모든 유료 Workers 요금제에서 사용할 수 있도록 했습니다. 또한, 오픈 베타 커뮤니티에서 오랫동안 논의되어 온 새로운 기능인 세션 관리 기능을 도입하여 API를 개선하고 있습니다.

세션 관리

세션 관리를 통해 개발자는 이전에 열었던 브라우저를 Worker의 스크립트 전체에 걸쳐 재사용할 수 있습니다. 브라우저 세션을 재사용하면 모든 요청과 모든 작업에 대해 새 브라우저를 인스턴스화할 필요가 없으므로 성능이 크게 향상되고 비용이 절감된다는 장점이 있습니다.

이전에는 브라우저 인스턴스를 유지하여 재사용하려면 Durable Objects를 사용하여 복잡한 코드를 구현해야 했습니다. 이제 브라우저를 백그라운드에서 계속 실행하고 실행 중인 모든 세션, 활동 기록, 활성 제한에 액세스할 수 있는 새로운 세션 관리 방법으로 Puppeteer API를 확장하여 이 과정을 간소화했습니다.

활성 세션을 나열하는 방법은 다음과 같습니다.

개발자 문서에 세션 관리 사용 방법에 대한 Worker 스크립트 예제를 추가했습니다.

const sessions = await puppeteer.sessions(env.RENDERING); console.log(sessions); [ { "connectionId": "2a2246fa-e234-4dc1-8433-87e6cee80145", "connectionStartTime": 1711621704607, "sessionId": "478f4d7d-e943-40f6-a414-837d3736a1dc", "startTime": 1711621703708 }, { "sessionId": "565e05fb-4d2a-402b-869b-5b65b1381db7", "startTime": 1711621703808 } ]

분석 및 로그

관찰 가능성은 모든 Cloudflare 제품에서 필수적인 부분입니다. 계정의 Worker & Cloudflare Pages 섹션 아래 대시보드에서 브라우저 렌더링 사용량에 대한 자세한 분석 및 로그를 확인할 수 있습니다.

이제 유료 Workers 요금제를 사용하는 모든 고객이 브라우저 렌더링을 사용할 수 있습니다. 이 기간 동안 각 계정은 분당 두 개의 새 브라우저 및 두 개의 동시 브라우저를 무료로 실행할 수 있도록 제한됩니다. 시작하려면 저희 개발자 페이지를 확인하세요.

Cloudflare Snippets에 대한 액세스를 출시합니다

강력하고 프로그래밍이 가능하며 무료로 제공되는 Snippets는 Cloudflare에서 복잡한 HTTP 요청 및 응답 수정을 수행할 수 있는 최고의 방법입니다. 과거에는 Rules 제품을 사용하여 달성하기에는 너무 앞서 갔던 기능이 이제 Snippets를 사용하면 가능합니다. Developer Week 2022 동안 처음 발표된 이후, 간단한 JavaScript 코드를 작성하여 바로 사용 가능한 Rules 기능을 확장하겠다는 약속 때문에 지금 커뮤니티에서는 기대감이 커지고 있습니다.

2024년 첫 3개월 동안에만 Snippets를 통한 트래픽이 1월 초 초당 평균 2,200 건에서 3월에는 17,000 건 이상으로 7배 이상 증가했습니다.

그러나 제한을 풀고 수백만 명의 Cloudflare 사용자가 가장 예상치 못한 방식으로 Snippets를 테스트(및 잠재적으로 중단)하도록 허용하는 대신, 저희는 새로 출시된 Workers를 위한 Gradual Rollouts와 마찬가지로 속도를 조절하고 단계적 롤아웃을 선택하려 합니다.

앞으로 몇 주 이내에 Cloudflare 사용자의 5%가 대시보드의 영역 수준 메뉴의 규칙 탭 아래에서 "Snippets"를 보기 시작할 것입니다. 귀하가 처음 5%에 속한다면, 헤더의 날짜를 동적으로 변경하거나 'math.random' 기능을 활용하는 A/B 테스트와 같은 고급 사용 사례에서도 Snippets가 얼마나 빠르고 강력한지 시험해 보세요. Snippets를 어떤 용도로 사용하든 한 가지 명심할 것은 아직 알파 버전이므로 아직 프로덕션 트래픽에는 Snippets를 사용하지 마세요.

그때까지 Cloudflare 대시보드의 새로운 Snippets 탭을 주시하고, 개발자 문서에서 Snippets가 얼마나 강력하고 유연한지 자세히 알아보세요.

고객이 가장 많이 요청한 기능 중 하나는 stale-while-revalidate(SWR) 캐시 지시어를 사용한 비동기 재검증 기능으로, 2024년 하반기에 이 기능을 제공할 예정입니다. 이 기능은 성능과 메모리 안전을 최우선으로 고려하여 Rust를 사용해서 구축 중인 새로운 CDN 아키텍처의 일부로 설계해서 제공할 예정입니다.

현재, 클라이언트가 웹 페이지나 이미지 등의 리소스를 요청하면 Cloudflare에서는 해당 리소스가 캐시 상태인지 확인하고 사용 가능한 경우 캐시 사본을 제공합니다. 파일이 캐시에 없거나 만료되어 부실한 경우, Cloudflare에서는 원본 서버에 연결하여 파일의 새 버전을 확인한 후 이 새 버전을 최종 사용자에게 전달합니다. 이처럼 기다리는 시간 때문에 이러한 요청에 대기 시간이 추가되고 성능에 영향이 미칩니다.

Stale-while-revalidate는 만료되었거나 오래된 버전의 자산을 최종 사용자에게 제공하는 동시에 Cloudflare에서 원본을 확인하여 더 최신 버전의 리소스를 사용할 수 있는지 확인하는 캐시 지시어입니다. 업데이트된 버전이 있는 경우 원본에서는 이를 Cloudflare로 전달하며 그 과정에서 캐시를 업데이트합니다. 이 메커니즘을 통해 클라이언트는 캐시로부터 신속하게 응답을 수신하는 동시에 항상 최신 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다. Stale-while-revalidate는 유효기간 만료 후 콘텐츠의 효율적인 제공과 최신성 보장 간의 균형을 유지하여 성능을 개선하고 사용자 경험을 원활하게 합니다.

베타 테스터로 참여하여 재미있게 '캐시'하고 싶은 고객은 여기에서 등록할 수 있습니다. 기능 테스트가 준비되면 알려드리겠습니다!

2024년 4월 16일 출시: Workers for Platforms 종량제 요금제

오늘, 4월 16일부터 모든 개발자가 Workers for Platforms를새로운 $25 종량제 요금제로 이용할 수 있게 된다는 기쁜 소식을 알려드립니다!

Workers for Platforms는 개인화 및 사용자 지정 기능을 제품에 직접 포함할 수 있는 기능을 제공하여 소프트웨어를 구축하는 방식을 바꾸고 있습니다. Workers for Platforms를 사용하면 귀사에서 사용자를 대신하여 사용자 지정 코드를 배포하거나 사용자가 직접 자신의 코드를 플랫폼에 배포하도록 할 수 있으며, 귀사나 사용자가 인프라를 관리할 필요가 없습니다. 이번 Developer Week에 발표된 모든 흥미로운 발표와 함께 플랫폼용 Workers를 사용할 수 있습니다. Workers for Platforms는 Developer Week와 함께 제공되는 모든바인딩을 지원하며 Workers(Workers AI, D1, Durable Objects 등), Python Workers를 지원합니다.

대기업부터 스타트업에 이르기까지 다양한 고객이 Workers for Platforms에서 구축한 사례는 다음과 같습니다.

Shopify Oxygen은 Remix 기반 전자 상거래 프레임워크인 Hydrogen을 위한 호스팅 플랫폼으로, Workers for Platforms를 기반으로 구축되었습니다! Hydrogen/Oxygen 조합을 통해 Shopify 판매자는 일반적인 상점 템플릿의 제약 없이 구매자 경험을 관리할 수 있습니다.

Grafbase는 개발자가 하나의 엔드포인트에서 비즈니스 전반의 데이터 소스를 통합하는 서버리스 GraphQL API를 만들 수 있는 데이터 플랫폼입니다. Grafbase에서는 Workers for Platforms를 사용하여 개발자에게 JavaScript/TypeScript 또는 WASM으로 작성된 자체 코드를 배포할 수 있는 제어 기능과 유연성을 제공합니다.

Triplit는 서버와 브라우저 간에 데이터를 실시간으로 동기화하는 오픈소스 데이터베이스이며, 덕분에 사용자는 관계형 쿼리, 스키마 관리, 서버 측 스토리지 등의 기능이 내장된 대기 시간이 짧은 실시간 앱을 구축할 수 있습니다. 쿼리 및 동기화 엔진은 Durable Objects를 기반으로 구축되었으며, Workers for Platforms를 사용하여 고객이 Triplit DB 인스턴스와 함께 사용자 정의 JavaScript를 패키징할 수 있도록 하고 있습니다.

Workers for Platforms를 이용하면 플랫폼에 Workers를 배포하는 것만 가능한 것은 아닙니다. 저희는 사용자의 Workers 에 대한 관찰 가능성 및 제어 기능을 확보하는 것이 얼마나 중요한지도 잘 알고 있습니다. Cloudflare에는 이에 도움이 되는 몇 가지 솔루션이 있습니다.

사용자 지정 제한: 사용자의 Workers에서 CPU 시간 또는 하위 요청 한도를 설정합니다. Cloudflare에서 비용을 제어하거나 고유한 가격 및 패키징 모델을 구성하기 위해 한도를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 플랫폼에서 freemium(기본 서비스 무료 + 추가 서비스 유료) 모델을 운영하는 경우 무료 티어를 사용하는 고객의 CPU 시간 제한을 낮출 수 있습니다.

Tail Workers: Tail Workers 이벤트에는 Worker, console.log() 메시지에 대한 메타데이터가 포함되어 있으며, 처리되지 않은 예외를 캡처합니다. Tail Workers는 개발자에게 실시간 로깅을 제공하므로 오류를 모니터링하고 실시간으로 문제를 해결하는 데 사용할 수 있습니다.

Outbound Workers: 사용자의 Workers로부터의 모든 발신 요청에 대한 가시성을 확보합니다. Outbound Workers는 사용자 Workers와 Workers의 fetch() 요청 사이에 위치하므로, 요청이 인터넷으로 전송되기 전에 요청에 대한 전체 가시성을 확보할 수 있습니다.

요금제

저희는 취미 개발자, 1인 개발자, 인디 개발자에게 합리적인 가격으로 Workers for Platforms를 제공하기를 원했습니다. Workers for Platforms는 새로운 $25 종량제 요금제의 일부이며, 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다.

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Included Amounts Requests 20 million requests/month

+$0.30 per additional million CPU time 60 million CPU milliseconds/month

+$0.02 per additional million CPU milliseconds Scripts 1000 scripts

+0.02 per additional script/month

포함된 금액

요청

2,000만 건의 요청/월+이후 백만당 $0.30

CPU 시간

6천만 CPU 밀리초/월+이후 백만 CPU 밀리초당 $0.02

스크립트

1000개의 스크립트+이후 스크립트당 $0.02/월

Workers for Platforms는 2024년 4월 16일에 구매할 수 있습니다!

Workers for Platforms는 2024년 4월 16일부터 Cloudflare 대시보드의 Workers for Platforms 탭에서 구매할 수 있습니다.

Workers for Platforms에 관한 자세한 내용은 당사의 스타터 프로젝트 및 개발자 문서를 확인하세요.