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인터넷에서 가장 많이 보이는 UI는? Turnstile 및 인증 질문 Pages 재설계하기

2026-02-27

Security WeekTurnstile인증 질문 페이지설계Product DesignUser Research봇 관리WAF엔지니어링제품 뉴스접근성

Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....

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2022년 3월 15일

기계 학습으로 WAF 개선

오늘, 사람의 개입 없이 악용되기 전에 바이패스 및 악의적 페이로드를 식별하기 위한 새로운 도구를 통해 관리 규칙 집합(OWASP, Cloudflare Managed 등)을 보완하게 되어 기쁩니다...

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