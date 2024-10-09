이제 앱용 AI 보안을 누구나 이용할 수 있습니다
2026-03-11
이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-03-11
이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-02-27
Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....
2025-11-24
WAF는 Cloudflare의 고객이 특정 작업을 수행하는 이유에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 인사이트가 세분화되고 정확할수록 더 재현 가능하고 이해하기 쉬워집니다. 개선된 악의적인 페이로드 로깅은 그러한 방법 중 하나입니다. ...
2025-03-20
Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다....
2025-03-20
Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다....
2024년 7월 11일
전 세계 트래픽 인사이트, 봇 트래픽 인사이트, API 트래픽 인사이트, 클라이언트측 위험을 포괄하는 인터넷 사이버 보안 동향에 대한 Cloudflare의 2024년 관점 업데이트...
2024년 3월 04일
Cloudflare는 AI 시대에 LLM 모델과 사용자를 보호하는 최초의 공급자 중 하나입니다...
2024년 3월 04일
보안 분석을 위한 AI 비서를 소개합니다. 이제 웹 보안에 대한 강력한 인사이트를 이전보다 훨씬 더 쉽게 얻을 수 있습니다. 새로운 통합 자연어 쿼리 인터페이스를 사용하여 보안 분석을 살펴보세요...
2024년 1월 23일
2024년 1월 17일, 그 두 가지 취약점을 구체적으로 다루는 긴급 규칙을 발표한 Cloudflare는 AI 모델을 활용하지 않는 고객이 이러한 위협에 대처하는 데 큰 도움이 되었습니다...
2023년 8월 21일
애플리케이션 보안 보고서의분기별 업데이트가 돌아왔습니다. Cloudflare의 글로벌 네트워크에서 볼 수 있는 새로운 공격 동향과 인사이트에 대해 알아보려면 계속 읽어보세요...
2023년 8월 04일
이 보고서에서는 CISA에 따라 2022년에 가장 많이 악용된 취약성에 관한 Cloudflare의 데이터를 검토합니다...
2023년 3월 14일
1년 전, Cloudflare는 첫 번째 애플리케이션 보안 보고서를 발표했습니다. Security Week 2023에서는 트래픽, 봇, API 트래픽 완화 및 계정 탈취 공격과 관련된 인사이트와 동향을 업데이트하여 제공합니다...
2022년 9월 06일
Gartnerは、ベンダー11社の「実行能力」と「ビジョンの完全性」を評価した2022年度の「Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection（WAAP）」レポートで、Cloudflareをリーダーとして評価しました...
2022년 4월 01일
Cloudflare에서는 캡차 사용을 중단하기로 결정했습니다. 어떻게 중단을 결정하게 되었는지, 여러분이 어떻게 도움을 주실 수 있는지에 대해 이야기하기 전에 먼저 간단한 질문부터 시작하겠습니다. 도대체 왜 아직도 캡차가 사용되고 있을까요...
2022년 3월 15일
오늘날 Cloudflare WAF(웹 애플리케이션 방화벽) 관리 규칙 집합을 모든 Cloudflare 요금제에 무료로 제공함으로써 이를 다시 수행하고 있습니다...
2022년 3월 15일
오늘, 사람의 개입 없이 악용되기 전에 바이패스 및 악의적 페이로드를 식별하기 위한 새로운 도구를 통해 관리 규칙 집합(OWASP, Cloudflare Managed 등)을 보완하게 되어 기쁩니다...
2022년 3월 15일
현재 우리는 이 새로운 디자인의 WAF를 모두에게 선보일 예정입니다! 그를 위하여 Cloudflare WAF의 성능을 최대한 활용할 수 있도록 안내해주는 설명서를 업데이트하고 있습니다...
2021년 12월 14일
이 블로그 포스팅에서는 전 세계의 WAF 회피 패턴과 유출 시도, 시도한 취약점 공격에 대한 트랜드 데이터, CVE-2021-44228 공표 전에 볼 수 있었던 취약점 공격에 대한 정보를 다룰 예정입니다....
2021년 3월 30일
우리는 2021년도 Gartner Peer Insights 소비자의 선택 WAF 부문에 선정되어 매우 기쁩니다. 팀 전체를 대표하여 지속적인 지원에 대해 모든 Cloudflare 고객에게 감사한 마음을 전하고 싶습니다...