이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다. ...

Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다. ...

WAF는 Cloudflare의 고객이 특정 작업을 수행하는 이유에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 인사이트가 세분화되고 정확할수록 더 재현 가능하고 이해하기 쉬워집니다. 개선된 악의적인 페이로드 로깅은 그러한 방법 중 하나입니다. ...

Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다. ...

Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다. ...

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