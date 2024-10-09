Cloudflare Stream으로 동영상에서 오디오 추출
2025-11-06
Cloudflare Stream은 동영상 저장, 인코딩, 전송을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. Cloudflare는 이제 개발자가 동영상에서 오디오를 원활하게 추출할 수 있도록 지원합니다....계속 읽기 »
2025-11-06
Cloudflare Stream은 동영상 저장, 인코딩, 전송을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. Cloudflare는 이제 개발자가 동영상에서 오디오를 원활하게 추출할 수 있도록 지원합니다....계속 읽기 »
2024-06-20
이제 사용자는 클릭 한 번으로 Stream의 최신 온디맨드 비디오와 라이브 스트림 녹화를 위한 AI 생성 캡션을 사용하여 동영상 캡션을 쉽게 생성할 수 있습니다...
2021-09-30
Cloudflare는 WebRTC Components로 시작해 공개 기술을 바탕으로 실시간 커뮤니케이션 응용 프로그램의 구축과 확장을 수월하게 하는 서비스를 선보입니다....
2021-09-30
이제 Cloudflare를 이용하면 송출에서 스트리밍까지 종단간 서버리스 스트리밍이 가능해집니다. Stream Live는 비디오 수집, 인코딩, 녹화, 플레이어를 모두 한 제품 안에서 처리해줍니다....
2021-09-30
2020년 6월, Cloudflare TV가 발족되었습니다: 더 나은 인터넷 (및 이를 목표로 하는 사람들)에 관한 주제에 중점을 둔 24/7 스트리밍 비디오 채널입니다. Cloudflare TV를 구축하는 데 사용한 기술을 활용해 1,000개 이상의 라이브 쇼를 진행했습니다. 자체 24x7 스트리밍 네트워크를 운영하려는 다른 모든 기업과...