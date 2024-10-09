Cloudflare TV 서비스 발표

2021-09-30

2020년 6월, Cloudflare TV가 발족되었습니다: 더 나은 인터넷 (및 이를 목표로 하는 사람들)에 관한 주제에 중점을 둔 24/7 스트리밍 비디오 채널입니다. Cloudflare TV를 구축하는 데 사용한 기술을 활용해 1,000개 이상의 라이브 쇼를 진행했습니다. 자체 24x7 스트리밍 네트워크를 운영하려는 다른 모든 기업과 ...