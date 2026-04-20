에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것

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오늘은 에이전트의 시대만을 위해 온전히 마련한 혁신 주간인 첫 Agents Week가 막을 내리는 날입니다. 지난 1년 동안 에이전트는 사람들이 일하는 방식을 빠르게 바꾸어 왔습니다. 코딩 에이전트는 개발자들이 그 어느 때보다 빠르게 제품을 출시할 수 있도록 돕고 있고, 지원 에이전트는 티켓을 처음부터 끝까지 해결하고, 리서치 에이전트는 수백 개의 출처를 가로질러 몇 분 만에 가설을 검증합니다. 그리고 사람들은 이제 에이전트 하나만 돌리는 것이 아닙니다. 여러 개를 병렬로, 하루 종일 쉬지 않고 돌리고 있죠.

Cloudflare의 CTO Dane Knecht와 제품 부문 부사장 Product Rita Kozlov가 Agents Week 환영 게시물 에서 언급했듯이, 에이전트의 잠재적 규모는 엄청납니다. 전 세계 지식 노동자의 일부만이라도 각자 몇 개의 에이전트를 병렬로 실행한다면, 수천만 개의 동시 세션을 위한 컴퓨팅 용량이 필요합니다. 클라우드가 구축된 기반인 '애플리케이션 하나가 많은 사용자에게 서비스 제공' 모델은 이런 환경에서는 작동하지 않습니다. 그리고 개발자와 기업이 정확히 하고자 하는 일이 바로 그것입니다. 에이전트를 만들고, 이를 사용자에게 배포하고, 대규모로 실행하는 것이죠.

거기에 도달하려면 전체 스택 전반의 문제를 해결해야 합니다. 에이전트에는 전체 운영 체제부터 경량 아이솔레이트까지 확장되는 컴퓨팅이 필요합니다. 에이전트가 실행되는 방식에는 보안과 ID가 내장되어 있어야 하고, 에이전트에는 실제 업무를 수행할 수 있도록 적절한 모델, 도구, 컨텍스트를 갖춘 에이전트 도구 상자가 필요하고, 에이전트가 생성하는 모든 코드에는 오후의 프로토타입에서 프로덕션 애플리케이션까지 이어지는 명확한 경로가 필요합니다. 마지막으로, 에이전트가 인터넷 트래픽에서 차지하는 비중이 점점 커짐에 따라, 웹 자체도 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹에 맞게 적응해야 합니다. 알고 보니, 우리가 8년 전 Workers와 함께 출시한 컨테이너 없는 서버리스 컴퓨팅 플랫폼은 바로 이 순간을 위해 준비되어 있었습니다. 그 이후 우리는 이를 완전한 플랫폼으로 성장시켰고, 이번 주에는 바로 이런 문제들을 중심으로 구성된, 에이전트를 위해 특별히 설계된 차세대 기본 요소를 출시했습니다.

우리의 목표는 Cloud 2.0, 즉 에이전트형 클라우드를 만드는 것입니다. 에이전트가 주요 워크로드가 되는 세상을 위해 설계된 인프라죠.

이번 주에 발표한 모든 내용을 아래에 정리했습니다. 하나도 놓치지 말고 챙겨 보시길 권해 드립니다.

컴퓨팅

모든 것은 컴퓨팅에서 시작합니다. 에이전트는 실행될 공간이 필요하고, 자신이 작성한 코드를 저장하고 실행할 공간도 필요합니다. 모든 에이전트가 동일한 환경을 필요로 하는 것은 아닙니다. 일부는 패키지를 설치하고 터미널 명령을 실행하기 위해 전체 운영 체제가 필요합니다. 대부분은 밀리초 단위로 시작되고 수백만 규모로 확장되는 경량 환경이 필요하죠. 이번 주에는 이러한 에이전트를 실행하기 위한 환경과 함께, 에이전트를 위한 새로운 Git 호환 워크스페이스도 출시했습니다.

보안

에이전트와 그 코드의 실행은 과제의 절반에 불과합니다. 에이전트는 프라이빗 네트워크에 연결하고, 내부 서비스에 액세스하며, 사용자를 대신해 자율적으로 작업을 수행합니다. 조직 내 누구나 자신의 에이전트를 생성할 수 있는 환경에서는 보안을 사후 고려 사항으로 둘 수 없습니다. 보안은 기본값이어야 하죠. 이번 주에는 이를 쉽게 구현할 수 있도록 하는 도구를 출시했습니다.

에이전트 도구 상자

유능한 에이전트는 사고하고 기억하며, 소통하고, 볼 수 있어야 합니다. 이는 적절한 모델로 구동되고, 현재 수행하는 작업에 맞는 올바른 도구와 컨텍스트에 액세스할 수 있어야 한다는 의미입니다. 이번 주에는 에이전트를 실제로 일을 해내는 존재로 만들어 주는 기본 구성 요소인 추론, 검색, 메모리, 음성, 이메일, 그리고 브라우저를 출시했습니다.

프로토타입에서 프로덕션으로

최고의 인프라는 사용하기 쉬운 인프라입니다. 우리는 개발자와 그들의 에이전트가 이미 작업하고 있는 환경, 즉 터미널, 에디터, 프롬프트에서 그대로 만날 수 있기를 원합니다. 그리고 컨텍스트 전환 없이 Cloudflare 전체 플랫폼에 액세스할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

에이전틱 웹

더 많은 에이전트가 온라인에 등장하고 있지만, 이들은 여전히 사람을 위해 구축된 인터넷을 탐색하고 있습니다. 기존 웹사이트는 봇이 어떤 콘텐츠에 액세스할 수 있는지 제어하고, 이를 에이전트에 맞게 구성하고 제공하며, 이러한 변화에 얼마나 준비되어 있는지를 측정할 수 있는 새로운 도구가 필요합니다.

발표 요약 에이전트 준비도 점수를 소개합니다. 귀사의 웹사이트는 에이전트 준비 상태를 갖추었나요? 에이전트 준비도 점수를 통해 사이트 소유자는 자신의 웹사이트가 AI 에이전트를 얼마나 잘 지원하는지 확인할 수 있습니다. 여기에서는 새로운 표준을 탐색하고, Radar 데이터를 공유하며, Cloudflare의 문서를 웹에서 에이전트 친화적 문서를 만드는 방법을 자세히 설명합니다. AI 학습용 리디렉션은 표준 콘텐츠를 적용 소프트 지침은 크롤러가 더 이상 사용되지 않는 콘텐츠를 수집하는 것을 막지 못합니다. AI 학습용 리디렉션을 사용하면 Cloudflare에서 누구나 원본 변경 없이 토글 한 번으로 확인된 크롤러를 정식 페이지로 리디렉션할 수 있습니다. Agents Week: 네트워크 성능 업데이트 요청 처리 계층을 FL2라는 Rust 기반 아키텍처로 마이그레이션함으로써, Cloudflare는 전 세계 상위 네트워크 대비 성능 우위를 60%까지 확대했습니다. Cloudflare는 실제 사용자 측정 데이터와 TCP 연결 트라이미언 값을 활용하여, 데이터가 인터넷을 사용하는 사람들의 실제 경험을 반영하도록 합니다. 공유 사전: 에이전틱 웹에 발맞춘 압축 공유 압축 사전에 대한 지원을 살짝 엿보고, 페이지 로드 시간을 개선하는 방법을 보여드리며, 베타를 직접 사용해 볼 수 있는 시기를 알려드립니다.

마치는 말

Agents Week 2026은 마무리되지만, 에이전트형 클라우드는 이제 막 시작되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 그리고 에이전트형 웹까지, 이번 주에 출시한 모든 것은 바로 그 기반입니다. 저희는 앞으로도 이를 계속 발전시켜, 이 다음에 올 새로운 세상을 만들어 나가는 데 필요한 모든 것을 제공할 것입니다.

또한 오늘과 내일에도 이 흐름을 이어가는 추가 블로그 게시물이 공개될 예정이니, 최신 소식은 블로그 에서 계속 확인하시기 바랍니다.