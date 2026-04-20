에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것

오늘은 에이전트의 시대만을 위해 온전히 마련한 혁신 주간인 첫 Agents Week가 막을 내리는 날입니다. 지난 1년 동안 에이전트는 사람들이 일하는 방식을 빠르게 바꾸어 왔습니다. 코딩 에이전트는 개발자들이 그 어느 때보다 빠르게 제품을 출시할 수 있도록 돕고 있고, 지원 에이전트는 티켓을 처음부터 끝까지 해결하고, 리서치 에이전트는 수백 개의 출처를 가로질러 몇 분 만에 가설을 검증합니다. 그리고 사람들은 이제 에이전트 하나만 돌리는 것이 아닙니다. 여러 개를 병렬로, 하루 종일 쉬지 않고 돌리고 있죠.
Cloudflare의 CTO Dane Knecht와 제품 부문 부사장 Product Rita Kozlov가 Agents Week 환영 게시물에서 언급했듯이, 에이전트의 잠재적 규모는 엄청납니다. 전 세계 지식 노동자의 일부만이라도 각자 몇 개의 에이전트를 병렬로 실행한다면, 수천만 개의 동시 세션을 위한 컴퓨팅 용량이 필요합니다. 클라우드가 구축된 기반인 '애플리케이션 하나가 많은 사용자에게 서비스 제공' 모델은 이런 환경에서는 작동하지 않습니다. 그리고 개발자와 기업이 정확히 하고자 하는 일이 바로 그것입니다. 에이전트를 만들고, 이를 사용자에게 배포하고, 대규모로 실행하는 것이죠.
거기에 도달하려면 전체 스택 전반의 문제를 해결해야 합니다. 에이전트에는 전체 운영 체제부터 경량 아이솔레이트까지 확장되는 컴퓨팅이 필요합니다. 에이전트가 실행되는 방식에는 보안과 ID가 내장되어 있어야 하고, 에이전트에는 실제 업무를 수행할 수 있도록 적절한 모델, 도구, 컨텍스트를 갖춘 에이전트 도구 상자가 필요하고, 에이전트가 생성하는 모든 코드에는 오후의 프로토타입에서 프로덕션 애플리케이션까지 이어지는 명확한 경로가 필요합니다. 마지막으로, 에이전트가 인터넷 트래픽에서 차지하는 비중이 점점 커짐에 따라, 웹 자체도 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹에 맞게 적응해야 합니다. 알고 보니, 우리가 8년 전 Workers와 함께 출시한 컨테이너 없는 서버리스 컴퓨팅 플랫폼은 바로 이 순간을 위해 준비되어 있었습니다. 그 이후 우리는 이를 완전한 플랫폼으로 성장시켰고, 이번 주에는 바로 이런 문제들을 중심으로 구성된, 에이전트를 위해 특별히 설계된 차세대 기본 요소를 출시했습니다.
우리의 목표는 Cloud 2.0, 즉 에이전트형 클라우드를 만드는 것입니다. 에이전트가 주요 워크로드가 되는 세상을 위해 설계된 인프라죠.
이번 주에 발표한 모든 내용을 아래에 정리했습니다. 하나도 놓치지 말고 챙겨 보시길 권해 드립니다.
모든 것은 컴퓨팅에서 시작합니다. 에이전트는 실행될 공간이 필요하고, 자신이 작성한 코드를 저장하고 실행할 공간도 필요합니다. 모든 에이전트가 동일한 환경을 필요로 하는 것은 아닙니다. 일부는 패키지를 설치하고 터미널 명령을 실행하기 위해 전체 운영 체제가 필요합니다. 대부분은 밀리초 단위로 시작되고 수백만 규모로 확장되는 경량 환경이 필요하죠. 이번 주에는 이러한 에이전트를 실행하기 위한 환경과 함께, 에이전트를 위한 새로운 Git 호환 워크스페이스도 출시했습니다.
발표
요약
Artifacts: Git과 호환되는 버전 관리 스토리지
에이전트, 개발자, 자동화를 위한 코드와 데이터의 보금자리를 마련하세요. Artifacts를 새롭게 출시했습니다. 에이전트를 위해 구축된 Git 호환 버전 관리 스토리지입니다. 수천만 개의 리포지토리를 생성하고, 어떤 원격 위치에서도 포크하며, 모든 Git 클라이언트에 URL을 전달할 수 있습니다.
Sandboxes 정식 출시로 에이전트는 자체 컴퓨터를 갖게 되었습니다
Cloudflare Sandboxes는 AI 에이전트에게 지속적이고 격리된 환경을 제공합니다. 즉, 셸, 파일 시스템, 백그라운드 프로세스를 갖춘 실제 컴퓨터로, 필요에 따라 시작되고 중단된 지점에서 정확히 다시 시작되는 환경을 제공합니다.
동적이며, ID 인식 기반이고, 안전한 샌드박스 송신 제어
샌드박스용 Outbound Workers는 AI 에이전트를 위한 프로그래밍 가능한 Zero Trust 송신 프록시를 제공합니다. 덕분에 개발자는 신뢰할 수 없는 코드에 민감한 토큰을 노출하지 않고도 자격 증명을 삽입하고 동적인 보안 정책을 적용할 수 있습니다.
Dynamic Workers의 Durable Objects: AI로 생성된 각 애플리케이션에 자체 데이터베이스 제공
Durable Object Facets는 Dynamic Workers가 자체 격리된 SQLite 데이터베이스로 Durable Objects를 인스턴스화할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 개발자는 즉석에서 생성된 지속적인 스테이트풀 코드를 실행하는 플랫폼을 구축할 수 있습니다.
에이전틱 시대에 맞게 Workflows 제어판 재구축
다단계 애플리케이션을 위한 내구성 있는 실행 엔진인 Cloudflare Workflows는 이제 재설계된 제어판을 통해 50,000의 동시성과 300의 생성 속도 한도를 지원하며, 지속적으로 실행되는 백그라운드 에이전트의 사용 사례까지 확장할 수 있도록 지원합니다.
에이전트와 그 코드의 실행은 과제의 절반에 불과합니다. 에이전트는 프라이빗 네트워크에 연결하고, 내부 서비스에 액세스하며, 사용자를 대신해 자율적으로 작업을 수행합니다. 조직 내 누구나 자신의 에이전트를 생성할 수 있는 환경에서는 보안을 사후 고려 사항으로 둘 수 없습니다. 보안은 기본값이어야 하죠. 이번 주에는 이를 쉽게 구현할 수 있도록 하는 도구를 출시했습니다.
발표
요약
모두를 위한 안전한 사설 네트워킹: 사용자, 노드, 에이전트, Workers — Cloudflare Mesh 소개
Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
Access용 관리형 OAuth: 클릭 한 번으로 내부 애플리케이션을 에이전트 준비 상태로 설정
Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다.
비인간 ID 보호: 자동화된 취소, OAuth, 범위 지정 권한
Cloudflare에서 스캔 가능한 API 토큰, 향상된 OAuth 가시성, 리소스 범위 권한 GA(정식 버전)를 도입합니다. 이러한 도구는 개발자가 자격 증명 유출을 방지하는 동시에 진정한 최소 권한 아키텍처를 구현하는 데 도움이 됩니다.
MCP 채택 확대: Cloudflare의 기업용 MCP 배포를 위한 참조 아키텍처
저희는 Access, AI Gateway, MCP 서버 포털을 사용하여 MCP를 관리하는 Cloudflare의 내부 전략을 공유합니다. 또한 코드 모드를 출시하여 토큰 비용을 절감하고 Cloudflare Gateway에서 섀도우 MCP를 감지하기 위한 새로운 규칙을 추천합니다.
유능한 에이전트는 사고하고 기억하며, 소통하고, 볼 수 있어야 합니다. 이는 적절한 모델로 구동되고, 현재 수행하는 작업에 맞는 올바른 도구와 컨텍스트에 액세스할 수 있어야 한다는 의미입니다. 이번 주에는 에이전트를 실제로 일을 해내는 존재로 만들어 주는 기본 구성 요소인 추론, 검색, 메모리, 음성, 이메일, 그리고 브라우저를 출시했습니다.
발표
요약
Project Think: Cloudflare 기반 차세대 AI 에이전트 구축
AI 에이전트가 생각하고, 행동하고, 상태를 유지할 수 있도록 지원하는 Agents SDK의 다음 버전을 미리 공개합니다. 경량 프리미티브에서 모든 기능이 포함된 플랫폼으로 확장됩니다.
에이전트에 음성 추가
Agents SDK를 위한 실험적인 음성 파이프라인이 WebSockets 기반의 실시간 음성 상호작용을 지원합니다. 개발자는 이제 약 30줄 내외의 서버 사이드 코드만으로 연속적인 STT와 TTS를 갖춘 에이전트를 구축할 수 있습니다.
Cloudflare Email Service: 이제 공개 베타 버전으로 출시됩니다. 에이전트 준비도를 갖추었습니다.
AI 에이전트가 멀티 채널로 영역을 확장하고 있습니다. 즉, 사용자가 이미 머무는 곳이라면 받은 편지함을 포함한 모든 곳에서 에이전트를 활용할 수 있어야 한다는 의미입니다. 공개 베타 버전으로 출시되는 Cloudflare Email Service는 에이전트가 간편하게 이메일을 기본적으로 전송, 수신 및 처리할 수 있도록 지원하는 인프라 계층을 제공합니다.
Cloudflare의 AI 플랫폼: 에이전트를 위해 설계된 추론 계층
Cloudflare는 개발자가 14곳 이상의 공급자 모델을 호출할 수 있도록 에이전트용 통합 추론 계층을 구축하고 있습니다. 새롭게 도입된 기능으로는 서드파티 모델 실행을 위한 Workers 바인딩과 멀티모달 모델을 아우르는 한층 확장된 카탈로그가 있습니다.
초대형 언어 모델을 실행하기 위한 기반 다지기
Cloudflare는 자체 인프라 환경에서 대규모 언어 모델을 신속하게 실행할 수 있도록 맞춤형 기술 스택을 구축했습니다. 본 게시물에서는 누구나 고성능 AI 추론 환경을 활용할 수 있도록 구현하는 과정에서 적용된 엔지니어링 측면의 절충 사항과 기술적 최적화 과정을 살펴봅니다.
Unweight: 품질을 희생하지 않고 LLM을 22% 압축한 방법
Cloudflare의 네트워크 전반에 걸쳐 대형 LLM을 실행하려면 GPU 메모리 대역폭을 더욱 스마트하고 효율적으로 관리해야 합니다. 그 때문에 저희는 최대 22%의 모델 풋프린트 감소를 달성하는 손실 없는 추론 시간 압축 시스템인 Unweight를 개발했으며, 이를 통해 그 어느 때보다 더 빠르고 저렴한 추론 서비스를 제공할 수 있습니다.
기억을 하는 에이전트: Agent Memory 소개
Cloudflare Agent Memory는 AI 에이전트에 영구 메모리를 제공하는 관리형 서비스입니다. 이를 통해 AI 에이전트는 중요한 정보를 기억하고 불필요한 정보는 잊어버리며, 시간이 지날수록 더욱 스마트하게 진화합니다.
AI Search: 에이전트를 위한 검색 기본 요소
AI Search는 에이전트를 위한 검색 기본 요소입니다. 인스턴스를 동적으로 생성하고 파일을 업로드할 수 있으며, 하이브리드 검색 및 관련성 부스팅 기능으로 여러 인스턴스 전반에 걸쳐 검색을 수행할 수 있습니다. 검색 인스턴스를 생성하고 파일을 업로드한 후, 검색을 시작해 보세요.
Browser Run: 에이전트를 위한 브라우저 제공
Browser Rendering이 이제 Browser Run으로 새롭게 바뀌면서 Live View, Human in the Loop, CDP 액세스, 세션 녹화, 그리고 AI 에이전트를 위한 4배 더 높은 동시성 한도를 제공합니다.
최고의 인프라는 사용하기 쉬운 인프라입니다. 우리는 개발자와 그들의 에이전트가 이미 작업하고 있는 환경, 즉 터미널, 에디터, 프롬프트에서 그대로 만날 수 있기를 원합니다. 그리고 컨텍스트 전환 없이 Cloudflare 전체 플랫폼에 액세스할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
더 많은 에이전트가 온라인에 등장하고 있지만, 이들은 여전히 사람을 위해 구축된 인터넷을 탐색하고 있습니다. 기존 웹사이트는 봇이 어떤 콘텐츠에 액세스할 수 있는지 제어하고, 이를 에이전트에 맞게 구성하고 제공하며, 이러한 변화에 얼마나 준비되어 있는지를 측정할 수 있는 새로운 도구가 필요합니다.
발표
요약
에이전트 준비도 점수를 소개합니다. 귀사의 웹사이트는 에이전트 준비 상태를 갖추었나요?
에이전트 준비도 점수를 통해 사이트 소유자는 자신의 웹사이트가 AI 에이전트를 얼마나 잘 지원하는지 확인할 수 있습니다. 여기에서는 새로운 표준을 탐색하고, Radar 데이터를 공유하며, Cloudflare의 문서를 웹에서 에이전트 친화적 문서를 만드는 방법을 자세히 설명합니다.
AI 학습용 리디렉션은 표준 콘텐츠를 적용
소프트 지침은 크롤러가 더 이상 사용되지 않는 콘텐츠를 수집하는 것을 막지 못합니다. AI 학습용 리디렉션을 사용하면 Cloudflare에서 누구나 원본 변경 없이 토글 한 번으로 확인된 크롤러를 정식 페이지로 리디렉션할 수 있습니다.
Agents Week: 네트워크 성능 업데이트
요청 처리 계층을 FL2라는 Rust 기반 아키텍처로 마이그레이션함으로써, Cloudflare는 전 세계 상위 네트워크 대비 성능 우위를 60%까지 확대했습니다. Cloudflare는 실제 사용자 측정 데이터와 TCP 연결 트라이미언 값을 활용하여, 데이터가 인터넷을 사용하는 사람들의 실제 경험을 반영하도록 합니다.
공유 사전: 에이전틱 웹에 발맞춘 압축
공유 압축 사전에 대한 지원을 살짝 엿보고, 페이지 로드 시간을 개선하는 방법을 보여드리며, 베타를 직접 사용해 볼 수 있는 시기를 알려드립니다.
Agents Week 2026은 마무리되지만, 에이전트형 클라우드는 이제 막 시작되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 그리고 에이전트형 웹까지, 이번 주에 출시한 모든 것은 바로 그 기반입니다. 저희는 앞으로도 이를 계속 발전시켜, 이 다음에 올 새로운 세상을 만들어 나가는 데 필요한 모든 것을 제공할 것입니다.
또한 오늘과 내일에도 이 흐름을 이어가는 추가 블로그 게시물이 공개될 예정이니, 최신 소식은 블로그에서 계속 확인하시기 바랍니다.
이번 주에 발표한 내용 위에서 무언가를 구축하고 계시다면, 꼭 소식을 들려주시기 바랍니다. X나 Discord에서 저희를 찾아주시거나, 개발자 문서를 확인하시기 바랍니다.