Bryton Herdes

ASPA: 인터넷 라우팅의 보안 강화
2026-02-27
ASPA는 네트워크 트래픽이 취하는 경로를 확인하여 라우팅 유출을 방지하는 데 도움이 되는 BGP의 암호화 업그레이드입니다. Cloudflare Radar의 새로운 기능을 사용하면 채택을 쉽게 추적할 수 있습니다....
Principal Network Engineer
2026-02-27
ASPA는 네트워크 트래픽이 취하는 경로를 확인하여 라우팅 유출을 방지하는 데 도움이 되는 BGP의 암호화 업그레이드입니다. Cloudflare Radar의 새로운 기능을 사용하면 채택을 쉽게 추적할 수 있습니다....
2025-10-31
BGP "좀비"는 기본적으로 인터넷의 Default-Free Zone(DFZ)에서 멈춘 경로로, 접두사 철회를 놓치거나 잃어 버렸을 가능성이 있습니다. BGP 좀비가 죽음에서 부활하여 큰 혼란을 가져올 가능성이 더 높은 몇 가지 상황을 살펴보겠습니다. ...
2024-08-06
Cloudflare 글로벌 백본의 최신 이정표와 확장, 그리고 클라우드 연결성 및 서비스를 지원하는 방법에 대해 읽어보세요. 트래픽 엔지니어링 도구가 백본 및 기본 네트워크 인프라와 상호 작용하는 방식을 알아보세요. ...
2024-07-04
2024년 6월 27일, 전 세계에 걸쳐 소수의 사용자들이 1.1.1.1에 연결할 수 없거나 성능이 저하되었다는 사실을 알았을 수도 있습니다. 그 근본 원인에는 BGP(경계 게이트웨이 프로토콜) 하이재킹과 라우팅 유출이 혼합되어 있었습니다...