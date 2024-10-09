Bryton Herdes

BGP 좀비와 과도한 경로 사냥

2025-10-31

BGP "좀비"는 기본적으로 인터넷의 Default-Free Zone(DFZ)에서 멈춘 경로로, 접두사 철회를 놓치거나 잃어 버렸을 가능성이 있습니다. BGP 좀비가 죽음에서 부활하여 큰 혼란을 가져올 가능성이 더 높은 몇 가지 상황을 살펴보겠습니다. ...