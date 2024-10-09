보이지 않는 것을 드러내기: Cloudflare One으로 섀도우 AI를 제어하기 위한 가이드

2025-08-25

'섀도우 AI'가 승인되지 않은 AI에게 몰래 데이터를 유출하지 않도록 하세요. 이 새로운 위협에는 새로운 방어가 필요합니다. 혁신을 희생하지 않고 가시성과 제어를 확보하는 방법을 알아보세요. ...