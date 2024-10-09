Log Explorer의 멀티 벡터 공격 조사
2026-03-10
이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-03-10
이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다....계속 읽기 »
2025-08-25
'섀도우 AI'가 승인되지 않은 AI에게 몰래 데이터를 유출하지 않도록 하세요. 이 새로운 위협에는 새로운 방어가 필요합니다. 혁신을 희생하지 않고 가시성과 제어를 확보하는 방법을 알아보세요....
2024-03-08
보안 팀은 보안 분석과 Log Explorer의 기능을 결합하여 Cloudflare 내에서 보안 공격을 분석, 조사, 모니터링할 수 있습니다. 따라서 타사 SIEM에 로그를 중계할 필요가 없으므로 문제 해결 시간이 단축되고 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다...
2024-03-04
보안 분석을 위한 AI 비서를 소개합니다. 이제 웹 보안에 대한 강력한 인사이트를 이전보다 훨씬 더 쉽게 얻을 수 있습니다. 새로운 통합 자연어 쿼리 인터페이스를 사용하여 보안 분석을 살펴보세요...
2022년 3월 14일
이제 Cloudflare 고객이 자신의 로그를 IBM Security QRadar SIEM으로 직접 푸시할 수 있음을 발표하게 되어 기쁩니다. 이러한 직접적인 통합은 Cloudflare 및 QRadar SIEM 고객에게는 비용 절감과 더욱 빠른 로그 전달로 이어집니다. 중간 클라우드 스토리지가 필요하지 않기 때문입니다...