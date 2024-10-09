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Log Explorer: 타사 저장소 없이 보안 이벤트 모니터링

2024-03-08

Security WeekAnalyticsLogs (KO)보안SIEM (KO)제품 뉴스클라우드 연결성

보안 팀은 보안 분석과 Log Explorer의 기능을 결합하여 Cloudflare 내에서 보안 공격을 분석, 조사, 모니터링할 수 있습니다. 따라서 타사 SIEM에 로그를 중계할 필요가 없으므로 문제 해결 시간이 단축되고 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다...

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2022년 3월 14일

IBM QRadar SIEM을 활용하여 Cloudflare 로그에서 통찰력 확보

이제 Cloudflare 고객이 자신의 로그를 IBM Security QRadar SIEM으로 직접 푸시할 수 있음을 발표하게 되어 기쁩니다. 이러한 직접적인 통합은 Cloudflare 및 QRadar SIEM 고객에게는 비용 절감과 더욱 빠른 로그 전달로 이어집니다. 중간 클라우드 스토리지가 필요하지 않기 때문입니다...

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