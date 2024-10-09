프런트엔드, 백엔드, 데이터베이스를 이제 하나의 Cloudflare Worker에 담았습니다
2025-04-08
이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...계속 읽기 »
2025-04-08
이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...계속 읽기 »
2024-04-08
Developer Week 2024가 공식적으로 마무리되었습니다. 다음은 지난 주의 발표와 심층적인 기술 탐구에 대한 간략한 요약입니다...
2021-10-01
Cloudflare의 새로운 오픈 소스 템플릿으로 Web3 응용 프로그램을 구축하는 방법을 알아봅니다....