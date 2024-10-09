프런트엔드, 백엔드, 데이터베이스를 이제 하나의 Cloudflare Worker에 담았습니다

2025-04-08

이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...