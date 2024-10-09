이제 앱용 AI 보안을 누구나 이용할 수 있습니다
2026-03-11
이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-03-11
이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-02-13
ecdysis는 네트워크 서비스의 다운타임 없이 업그레이드할 수 있는 Rust 라이브러리입니다. Cloudflare에서는 수백만 개의 연결을 5년 동안 보호해 온 이후, 이제 오픈 소스가 되었습니다....
2026-01-16
Astro 웹 프레임워크를 개발한 Astro Technology Company의 팀이 Cloudflare에 합류합니다. 우리는 Astro를 콘텐츠 기반 웹 사이트를 위한 최고의 프레임워크로 현재와 미래에 만들기 위해 노력하고 있습니다....
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....
2024-09-27
올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...
2024년 6월 12일
10년 전, Cloudflare는 현재 전 세계 2,600여 개의 독립 언론인과 비영리 단체에 무료로 보안 서비스를 제공하는 Galileo 프로젝트를 출범했습니다...
2024년 4월 12일
Let's Encrypt의 교차 서명 체인이 9월에 만료됩니다. 이 사항은 신뢰 저장소가 오래된 레거시 장치(Android 7.1.1 이전 버전)에 적용됩니다. 이번 변경으로 고객들이 영향을 받지 않도록, Cloudflare에서는 갱신 시 Let's Encrypt 인증서를 다른 CA를 이용하도록 전환할 예정입니다...
2024년 4월 05일
이제 모든 유료 Workers 고객이 향상된 세션 관리 기능을 갖춘 브라우저 렌더링 API를 사용할 수 있습니다...
2024년 3월 06일
최근 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)에서는 Ivanti Connect Secure 및 Policy Secure 취약성으로 인해 긴급 지침을 발표했습니다. 이 게시물에서는 이들 취약점을 악용하는 위협 행위자의 전술에 대해 설명합니다...
2024년 3월 06일
Express Cloudflare 네트워크 상호 연결을 사용하면 Cloudflare에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 고객은 이제 Cloudflare 대시보드에서 직접 Express CNI를 주문하고 3분 이내에 사용할 준비를 마칠 수 있습니다. 또한, Express CNI는 Magic Transit 및 Magic WAN 설정을 간소화합니다...
2024년 3월 04일
Cloudflare는 AI 시대에 LLM 모델과 사용자를 보호하는 최초의 공급자 중 하나입니다...
2024년 3월 04일
보안 분석을 위한 AI 비서를 소개합니다. 이제 웹 보안에 대한 강력한 인사이트를 이전보다 훨씬 더 쉽게 얻을 수 있습니다. 새로운 통합 자연어 쿼리 인터페이스를 사용하여 보안 분석을 살펴보세요...
2023년 10월 25일
베타에서 정식 버전으로 업그레이드된 Cache Reserve를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 몇 가지 기대되는 새 기능도 함께 소개합니다. 이러한 새로운 기능에는 Cloudflare 대시보드의 캐시 개요 섹션에 표시되는 분석에 Cache Reserve를 추가하는 것이 포함됩니다...
2023년 10월 24일
오늘, 캐시 규칙을 다른 몇 가지 규칙 제품과 함께 일반 공개(GA)로 제공하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 하지만 이것으로 끝이 아닙니다. 캐시 규칙에 대한 새로운 구성 옵션도 도입합니다...