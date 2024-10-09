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Cloudflare 블로그

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애플리케이션 서비스

더 나은 인터넷 구축을 지원하기 위한 15년의 여정: 2025년 창립기념일 주간 돌아보기

2025-09-29

창립기념일 주간파트너개발자 플랫폼Workers Launchpad성능보안캐시속도개발자AI1.1.1.1응용 프로그램 보안애플리케이션 서비스CDN (KO)Cloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....

WAF 규칙 빌더 어시스턴트, Cloudflare Radar AI 인사이트 및 업데이트된 AI 봇 보호 기능으로 이루어내는 AI Everywhere

2024-09-27

창립기념일 주간봇 관리AI 봇AIMachine Learning생성형 AI보안개발자개발자 플랫폼애플리케이션 서비스제품 뉴스

올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...

더 많은 게시물

2024년 4월 12일

Cloudflare의 고객이 Let's Encrypt 인증서 체인 변경으로 영향을 받지 않도록 하는 방법

Let's Encrypt의 교차 서명 체인이 9월에 만료됩니다. 이 사항은 신뢰 저장소가 오래된 레거시 장치(Android 7.1.1 이전 버전)에 적용됩니다. 이번 변경으로 고객들이 영향을 받지 않도록, Cloudflare에서는 갱신 시 Let's Encrypt 인증서를 다른 CA를 이용하도록 전환할 예정입니다...

보안
애플리케이션 서비스
TLS
SSL
Certificate Authority (KO)

2024년 3월 06일

Express Cloudflare 네트워크 상호 연결을 통해 기업이 Cloudflare에 연결하는 방법 간소화하기

Express Cloudflare 네트워크 상호 연결을 사용하면 Cloudflare에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 고객은 이제 Cloudflare 대시보드에서 직접 Express CNI를 주문하고 3분 이내에 사용할 준비를 마칠 수 있습니다. 또한, Express CNI는 Magic Transit 및 Magic WAN 설정을 간소화합니다...

Security Week
Network Interconnect (KO)
제품 뉴스
Magic Transit
Magic WAN

2023년 10월 25일

Cache Reserve, GA로 전환: 향상된 제어 기능으로 송신 비용 최소화

베타에서 정식 버전으로 업그레이드된 Cache Reserve를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 몇 가지 기대되는 새 기능도 함께 소개합니다. 이러한 새로운 기능에는 Cloudflare 대시보드의 캐시 개요 섹션에 표시되는 분석에 Cache Reserve를 추가하는 것이 포함됩니다...

Cache Reserve (KO)
일반 가용성
애플리케이션 서비스
성능
클라우드 연결성