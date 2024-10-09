Mia Malden

에이전틱 시대에 맞게 Workflows 제어판 재구축
2026-04-15
다단계 애플리케이션을 위한 지속형 실행 엔진인 Cloudflare Workflows는 이제 재설계된 제어판을 통해 더 높은 동시성 및 생성 속도 제한을 지원하며, 지속형 백그라운드 에이전트의 사용 사례에 맞게 확장할 수 있습니다. ...
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2026-04-15
다단계 애플리케이션을 위한 지속형 실행 엔진인 Cloudflare Workflows는 이제 재설계된 제어판을 통해 더 높은 동시성 및 생성 속도 제한을 지원하며, 지속형 백그라운드 에이전트의 사용 사례에 맞게 확장할 수 있습니다. ...
2026-03-27
이제 워크플로가 대시보드의 단계 다이어그램으로 시각화됩니다. TypeScript 코드를 워크플로우를 시각적으로 표현하는 것으로 변환하는 방법은 다음과 같습니다. ...
2025-11-10
다단계 애플리케이션을 실행하기 위한 지속형 실행 엔진인 Cloudflare Workflows가 이제 Python을 지원합니다. 즉, 마찰은 줄어들고, 가능성은 많아지며, Cloudflare를 기반으로 구축해야 할 또 다른 이유가 생깁니다....
2025-11-04
Cloudflare Workflows의 엔드투엔드 테스트는 어려웠습니다. cloudflare:test에 최고 수준의 Workflows 지원을 도입합니다. 가장 복잡한 애플리케이션에 대해 완전한 자기 검사, 조롱 및 격리된, 안정적인 테스트가 가능합니다....
2023-09-25
이제 고객은 Cloudflare Incident Alerts를 구독하고 피해를 입은 제품 및 피해의 심각도에 따라 알림을 받을 시기를 선택할 수 있습니다...