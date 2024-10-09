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Security Week

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2025년 3월 18일

Cloudforce One 위협 이벤트 플랫폼을 통해 위협 행위자 활동에 대한 향상된 컨텍스트 제공

새로운 저희 위협 이벤트 플랫폼으로 실시간 인사이트를 확보하세요. 이 도구를 사용하면 실행 가능한 인텔리전스를 통해 사이버 보안 방어를 강화하여 공격에 앞서 대응하고 중요 자산을 보호할 수 있습니다....

Security Week
보안
위협 인텔리전스
Cloudforce One
Intel

2024년 3월 08일

Log Explorer: 타사 저장소 없이 보안 이벤트 모니터링

보안 팀은 보안 분석과 Log Explorer의 기능을 결합하여 Cloudflare 내에서 보안 공격을 분석, 조사, 모니터링할 수 있습니다. 따라서 타사 SIEM에 로그를 중계할 필요가 없으므로 문제 해결 시간이 단축되고 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다...

Security Week
Analytics
Logs (KO)
보안

2024년 3월 07일

2024년 투표 시즌, 신기술의 위협으로부터 전 세계 민주주의를 보호하는 Cloudflare

2024년에는 80여 개국에서 선거가 실시될 예정이며, 약 42억 명의 사람들의 삶에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. Cloudflare는 선거 과정에 참여하는 다양한 주체들을 지원하기 위해 민주 절차를 촉진하는 보안, 성능, 안정성 도구를 제공할 준비가 되어 있습니다...

Security Week
Election Security
정책 및 법률

2024년 3월 06일

Express Cloudflare 네트워크 상호 연결을 통해 기업이 Cloudflare에 연결하는 방법 간소화하기

Express Cloudflare 네트워크 상호 연결을 사용하면 Cloudflare에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 고객은 이제 Cloudflare 대시보드에서 직접 Express CNI를 주문하고 3분 이내에 사용할 준비를 마칠 수 있습니다. 또한, Express CNI는 Magic Transit 및 Magic WAN 설정을 간소화합니다...

Security Week
Network Interconnect (KO)
제품 뉴스
Magic Transit
Magic WAN

2024년 3월 05일

보안 센터에서 보호할 수 없는 자산 보호하기: CISO를 위한 빠른 보기

Cloudflare는 현재 인프라 전반에 걸쳐 포괄적인 배포를 보장하는 공통 과제를 직접 해결하기 위해 보안 센터의 새로운 기능을 소개하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 보안 상태를 최적화할 수 있는 위치와 방법에 대한 정확한 인사이트를 얻어보세요...

Security Week
보안 센터
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