인터넷에서 가장 많이 보이는 UI는? Turnstile 및 인증 질문 Pages 재설계하기
2026-02-27
Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....계속 읽기 »
2026-02-27
Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....계속 읽기 »
2026-02-27
ASPA는 네트워크 트래픽이 취하는 경로를 확인하여 라우팅 유출을 방지하는 데 도움이 되는 BGP의 암호화 업그레이드입니다. Cloudflare Radar의 새로운 기능을 사용하면 채택을 쉽게 추적할 수 있습니다....
2025-03-24
Security Week 2025가 공식적으로 마무리되었습니다. 이번 주 소식에는 Cloudflare AI에 대한 깊이 있는 분석, 통합 탐색 환경, AI 에이전트인 Cloudy의 소개가 포함되어 있습니다....
2025-03-21
Cloudflare의 CASB를 사용하여 클라우드 스토리지 계정에 있는 중요한 데이터와 잘못된 구성을 통합, 스캔, 감지합니다....
2025-03-20
Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다....
2025년 3월 19일
Cloudflare for AI를 통해 개발자, 보안팀, 콘텐츠 크리에이터는 Cloudflare의 네트워크와 도구 포트폴리오를 활용하여 AI 애플리케이션을 보호하고, 관찰하며, 복원력이 있고 안전하게 사용할 수 있습니다....
2025년 3월 18일
새로운 저희 위협 이벤트 플랫폼으로 실시간 인사이트를 확보하세요. 이 도구를 사용하면 실행 가능한 인텔리전스를 통해 사이버 보안 방어를 강화하여 공격에 앞서 대응하고 중요 자산을 보호할 수 있습니다....
2025년 3월 18일
Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다. ...
2025년 3월 17일
이제 조직에서 Cloudflare의 Zero Trust 플랫폼을 통해 중요한 기업 네트워크 트래픽을 터널링하여 퀀텀 위협으로부터 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다....
2025년 3월 16일
다음 주에는 사이버 보안의 최신 동향을 논의하고, 신제품 및 파트너십을 발표하며, 최신 Cloudflare 기술을 선보일 예정입니다. Security Week 2025에 오신 것을 환영합니다!...
2024년 3월 11일
이 게시물에서는 Security Week 2024 기간 동안 발표한 블로그를 검토합니다...
2024년 3월 08일
보안 팀은 보안 분석과 Log Explorer의 기능을 결합하여 Cloudflare 내에서 보안 공격을 분석, 조사, 모니터링할 수 있습니다. 따라서 타사 SIEM에 로그를 중계할 필요가 없으므로 문제 해결 시간이 단축되고 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다...
2024년 3월 08일
Cloudflare Radar의 새로운 이메일 보안 섹션에서는 악성 이메일에서 발견된 위협, 스팸 및 악성 이메일의 출처, 이메일 남용을 방지하기 위해 설계된 기술 도입의 최신 동향에 대한 인사이트를 제공합니다...
2024년 3월 08일
이 블로그 게시물에서는 LavaRand에 추가된 새로운 '카오스'의 소스와 향후 애플리케이션에서 이러한 카오스를 활용할 방법을 다룹니다...
2024년 3월 07일
2024년에는 80여 개국에서 선거가 실시될 예정이며, 약 42억 명의 사람들의 삶에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. Cloudflare는 선거 과정에 참여하는 다양한 주체들을 지원하기 위해 민주 절차를 촉진하는 보안, 성능, 안정성 도구를 제공할 준비가 되어 있습니다...
2024년 3월 07일
Cloudflare는 가장 정교한 DNS 기반 DDoS 공격으로부터 보호하도록 설계된 강력한 방어 메커니즘인 Advanced DNS Protection 시스템 도입한 것을 자랑스럽게 생각합니다...
2024년 3월 06일
클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...
2024년 3월 06일
최근 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)에서는 Ivanti Connect Secure 및 Policy Secure 취약성으로 인해 긴급 지침을 발표했습니다. 이 게시물에서는 이들 취약점을 악용하는 위협 행위자의 전술에 대해 설명합니다...
2024년 3월 06일
Express Cloudflare 네트워크 상호 연결을 사용하면 Cloudflare에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 고객은 이제 Cloudflare 대시보드에서 직접 Express CNI를 주문하고 3분 이내에 사용할 준비를 마칠 수 있습니다. 또한, Express CNI는 Magic Transit 및 Magic WAN 설정을 간소화합니다...
2024년 3월 05일
Cloudflare는 현재 인프라 전반에 걸쳐 포괄적인 배포를 보장하는 공통 과제를 직접 해결하기 위해 보안 센터의 새로운 기능을 소개하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 보안 상태를 최적화할 수 있는 위치와 방법에 대한 정확한 인사이트를 얻어보세요...