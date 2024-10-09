Astro가 Cloudflare에 합류합니다
2026-01-16
Astro 웹 프레임워크를 개발한 Astro Technology Company의 팀이 Cloudflare에 합류합니다. 우리는 Astro를 콘텐츠 기반 웹 사이트를 위한 최고의 프레임워크로 현재와 미래에 만들기 위해 노력하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-01-16
Astro 웹 프레임워크를 개발한 Astro Technology Company의 팀이 Cloudflare에 합류합니다. 우리는 Astro를 콘텐츠 기반 웹 사이트를 위한 최고의 프레임워크로 현재와 미래에 만들기 위해 노력하고 있습니다....계속 읽기 »
2025-12-01
오늘, Replicate가 공식적으로 Cloudflare의 일부가 되었음을 발표하게 되어 기쁩니다. 우리의 여정과 이러한 결정을 한 이유를 간략하게 소개하고자 합니다. ...
2025-11-17
Replicate의 도구를 Cloudflare에 통합함으로써, Workers 플랫폼은 AI 또는 에이전트 워크플로우를 구축하고 배포하기 위한 인터넷 최고의 환경으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다. ...
2024-05-30
Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...
2024년 4월 05일
Cloudflare에서는 개발자가 실시간 협업 멀티플레이어라는 원대한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 선두주자인 PartyKit이 이제 당사의 일원이 되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다...
2024년 3월 06일
클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...
2022년 2월 10일
Cloudflare에서 Vectrix를 인수했음을 기쁜 마음으로 알려드립니다!...
2021년 12월 08일
Cloudflare의 Zaraz 인수와 Cloudflare Zaraz(베타) 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 오늘 출시 대상은 Cloudflare 시스템과 대시보드에 통합되는 Zaraz 제품의 베타 버전입니다. 이 제품을 사용하여 클라우드에서 타사 도구를 관리 및 로드하고 상당한 속도, 프라이버시, 보안 개선을 달성할 수 있습니다. 우리는 첫날부터 Workers...