Astro 웹 프레임워크를 개발한 Astro Technology Company의 팀이 Cloudflare에 합류합니다. 우리는 Astro를 콘텐츠 기반 웹 사이트를 위한 최고의 프레임워크로 현재와 미래에 만들기 위해 노력하고 있습니다. ...

Cloudflare에서는 콘텐츠를 검색 가능하고 유용한 데이터로 변환하는 것을 전문으로 하는 AI 데이터 마켓플레이스인 Human Native를 인수하여 인터넷의 새로운 경제 모델을 구축하는 작업을 가속화합니다. ...

오늘, Replicate가 공식적으로 Cloudflare의 일부가 되었음을 발표하게 되어 기쁩니다. 우리의 여정과 이러한 결정을 한 이유를 간략하게 소개하고자 합니다. ...

Replicate의 도구를 Cloudflare에 통합함으로써, Workers 플랫폼은 AI 또는 에이전트 워크플로우를 구축하고 배포하기 위한 인터넷 최고의 환경으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다. ...

Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다 ...

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