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Cloudflare 블로그

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Cloudflare에서 BastionZero를 인수해 IT 인프라에 대한 Zero Trust 액세스를 확장합니다

2024-05-30

인수Zero TrustSASE보안Cloudflare Access제품 뉴스Cloudflare One클라우드 연결성

Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...

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2024년 4월 05일

개발자가 실시간으로 다중 사용자 앱을 구축할 수 있도록 지원하기 위해 PartyKit을 인수한 Cloudflare

Cloudflare에서는 개발자가 실시간 협업 멀티플레이어라는 원대한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 선두주자인 PartyKit이 이제 당사의 일원이 되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다...

Developer Week
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2021년 12월 08일

Cloudflare, Zaraz 인수로 서드파티 도구의 클라우드 로딩을 실현

Cloudflare의 Zaraz 인수와 Cloudflare Zaraz(베타) 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 오늘 출시 대상은 Cloudflare 시스템과 대시보드에 통합되는 Zaraz 제품의 베타 버전입니다. 이 제품을 사용하여 클라우드에서 타사 도구를 관리 및 로드하고 상당한 속도, 프라이버시, 보안 개선을 달성할 수 있습니다. 우리는 첫날부터 Workers...

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