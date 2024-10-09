Artifacts: Git과 호환되는 버전 관리 스토리지
2026-04-16
에이전트, 개발자, 자동화를 위한 코드와 데이터의 보금자리를 마련하세요. Artifacts를 새롭게 출시했습니다. 에이전트를 위해 구축된 Git 호환 버전 관리 스토리지입니다. 수천만 개의 리포지토리를 생성하고, 어떤 원격 위치에서도 포크하며, 모든 Git 클라이언트에 URL을 전달할 수 있습니다. ...계속 읽기 »
2026-04-16
에이전트, 개발자, 자동화를 위한 코드와 데이터의 보금자리를 마련하세요. Artifacts를 새롭게 출시했습니다. 에이전트를 위해 구축된 Git 호환 버전 관리 스토리지입니다. 수천만 개의 리포지토리를 생성하고, 어떤 원격 위치에서도 포크하며, 모든 Git 클라이언트에 URL을 전달할 수 있습니다. ...계속 읽기 »
2026-04-15
가벼운 기본형부터 생각하고 행동하며 지속하는 AI 에이전트를 위한 배터리 포함 플랫폼에 이르기까지 Agents SDK의 다음 에디션 미리 보기를 발표합니다. ...
2026-04-13
Cloudflare에서는 Durable Object Facets를 도입합니다. 이를 통해 Dynamic Workers가 자체 격리된 SQLite 데이터베이스로 Durable Objects를 인스턴스화할 수 있습니다. 이를 통해 개발자는 즉석에서 생성된 지속적인 스테이트풀 코드를 실행하는 플랫폼을 구축할 수 있습니다. ...
2026-02-03
R2 로컬 업로드는 업로드 요청 시간을 최대 75%까지 단축합니다. 데이터가 즉시 사용 가능해지면, 가까운 위치에 개체 데이터를 작성하고 이를 버킷에 비동기적으로 복사합니다. ...
2023년 9월 26일
Sippy를 사용하여 요청받은 대로 데이터를 S3에서 R2로 점진적으로 마이그레이션하고 마이그레이션 관련 전송 요금 발생을 방지하세요...
2021년 12월 07일
곧 고객들이 Cloudflare R2 스토리지에 Cloudflare 로그를 저장할 수 있음을 발표하게 되어 기쁩니다. Cloudflare에 로그를 저장하면 CIO 및 보안 팀에서 인프라를 통합하여 단순성, 비용 절감, 추가 보안을 실현할 수 있습니다....
2021년 9월 28일
송신 대역폭 수수료가 부과하지 않으며 S3 호환 서비스에서 자동으로 마이그레이션되는 Cloudflare의 S3 호환 Object Storage 서비스를 소개합니다....