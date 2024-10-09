에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-16
에이전트, 개발자, 자동화를 위한 코드와 데이터의 보금자리를 마련하세요. Artifacts를 새롭게 출시했습니다. 에이전트를 위해 구축된 Git 호환 버전 관리 스토리지입니다. 수천만 개의 리포지토리를 생성하고, 어떤 원격 위치에서도 포크하며, 모든 Git 클라이언트에 URL을 전달할 수 있습니다. ...
2026-04-15
가벼운 기본형부터 생각하고 행동하며 지속하는 AI 에이전트를 위한 배터리 포함 플랫폼에 이르기까지 Agents SDK의 다음 에디션 미리 보기를 발표합니다. ...
2026-04-15
Agent Lee는 대시보드 내 에이전트로, Cloudflare의 인터페이스를 수동 탭 전환에서 단일 프롬프트로 전환합니다. 샌드박스를 적용한 TypeScript를 사용하여 스택의 문제를 해결하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. ...
2026-04-15
Cloudflare Registrar API가 현재 베타 버전입니다. 개발자와 AI 에이전트는 워크플로우를 벗어나지 않고 편집기, 터미널, 에이전트에서 직접 도메인을 검색하고, 가용성을 확인하며, 유료 도메인으로 비용을 지불하고 등록할 수 있습니다....
2026년 4월 15일
브라우저 렌더링은 이제 Browser Run입니다. 이 기능을 사용하면 라이브 뷰, 휴먼 더 루프, CDP 액세스, 세션 레코딩, AI 에이전트에 대한 동시성 제한을 4배 개선할 수 있습니다....
2026년 4월 15일
다단계 애플리케이션을 위한 지속형 실행 엔진인 Cloudflare Workflows는 이제 재설계된 제어판을 통해 더 높은 동시성 및 생성 속도 제한을 지원하며, 지속형 백그라운드 에이전트의 사용 사례에 맞게 확장할 수 있습니다. ...
2026년 4월 15일
Agents SDK를 위한 실험적인 음성 파이프라인을 통해 WebSocket을 통해 실시간 음성 상호 작용이 가능합니다. 이제 개발자는 연속 STT 및 TTS를 사용하는 에이전트를 서버 측 코드 최대 30줄로 구축할 수 있습니다. ...
2026년 4월 14일
Cloudflare가 스캔 가능한 API 토큰, 향상된 OAuth 가시성, 리소스 범위 권한 GA를 도입합니다. 이러한 도구는 개발자가 자격 증명 유출을 방지하는 동시에 진정한 최소 권한 아키텍처를 구현하는 데 도움이 됩니다. ...
2026년 4월 14일
Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다....
2026년 4월 13일
Cloudflare Sandboxes는 AI 에이전트에게 지속적이고 격리된 환경을 제공합니다. 즉, 셸, 파일 시스템, 백그라운드 프로세스를 갖춘 실제 컴퓨터로, 필요에 따라 시작되고 중단된 지점에서 정확히 다시 시작되는 환경을 제공합니다....
2026년 4월 12일
Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다. 이번 주 Cloudflare는 다가올 미래에 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다. ...
2026년 2월 12일
온라인에서 콘텐츠를 검색하는 방식은 기존의 검색 엔진에서 인간을 위해 구축된 웹에서 정형 데이터를 필요로 하는 AI 에이전트로 전환되고 있습니다. 이제는 방문자 인간뿐만 아니라 에이전트를 1급 시민으로 대해야 할 때입니다. Markdown for Agents는 당사 네트워크에서 요청된 모든 HTML 페이지를 자동으로 마크다운으로 변환합니다....
2026년 1월 29일
Moltworker는 미들웨어 Worker이며 Cloudflare의 Sandbox SDK 및 개발자 플랫폼 API에서 OpenClaw(이전 Moltbot, 이전 Clawdbot)를 실행할 수 있도록 스크립트를 채택했습니다. 따라서 새로운 하드웨어 없이 AI 개인 비서를 자체적으로 호스팅할 수 있습니다....
2025년 5월 01일
Cloudflare에서는 Anthropic, Asana, Atlassian, Block, Intercom, Linear, PayPal, Sentry, Stripe, Webflow와 협력하여 Cloudflare에 구축된 새로운 원격 MCP 서버를 출시합니다. 이를 통해 Claude 사용자는...
2025년 4월 07일
Cloudflare에서는 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 클라이언트를 위한 새로운 Agents SDK 지원, MCP 서버를 위한 인증/권한 부여/최대 절전 모드, Durable Objects 무료 등급을 갖춘 AI 에이전트용 툴킷을 제공합니다. ...