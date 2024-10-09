Cloudflare 전체를 위한 CLI 구축
2026-04-13
Cloudflare 플랫폼 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 설계된 새로운 통합 CLI인 cf와 로컬 데이터 디버깅을 함께 제공합니다. 이러한 도구는 개발자와 AI 에이전트가 거의 3,000개에 달하는 Cloudflare API 작업과 상호작용하는 방식을 간소화합니다. ...계속 읽기 »
2026-04-13
Cloudflare 플랫폼 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 설계된 새로운 통합 CLI인 cf와 로컬 데이터 디버깅을 함께 제공합니다. 이러한 도구는 개발자와 AI 에이전트가 거의 3,000개에 달하는 Cloudflare API 작업과 상호작용하는 방식을 간소화합니다. ...계속 읽기 »
2025-11-12
원격 바인딩을 사용하면 로컬 Worker 코드를 R2 및 D1과 같은 배포된 Cloudflare 리소스에 연결할 수 있습니다. Cloudflare에서 원활한 로컬 개발 경험을 제공하기 위한 기능을 구축한 기술 여정을 설명합니다....
2025-04-07
Cloudflare는 Outerbase를 인수하여 데이터베이스 및 에이전트 개발자 경험 역량을 확대했습니다....
2024-04-08
Developer Week 2024가 공식적으로 마무리되었습니다. 다음은 지난 주의 발표와 심층적인 기술 탐구에 대한 간략한 요약입니다...
2024-04-01
이제 일반 사용자도 Cloudflare의 SQL 데이터베이스 D1을 이용할 수 있습니다. Cloudflare는 10GB 데이터베이스, 데이터 내보내기, 향상된 쿼리 디버깅을 새롭게 지원하며, 개발자가 D1을 사용하여 프로덕션에 사용할 수 있는 앱을 구축하여 관련 SQL 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다...
2024년 4월 01일
모든 전체 스택 앱의 핵심은 데이터를 저장하고 보존하는 것입니다! 금주에는 개발자가 Cloudflare를 기반으로 스테이트풀(stateful) 앱을 구축하는 데 도움이 될 프레젠테이션을 발표하는 것으로 시작하게 되어 기쁩니다. 여기에는 Cloudflare의 SQL 데이터베이스인 D1과 데이터베이스 가속화 서비스인 Hyperdrive를 일반 사용자도 이용 가능하게 하는 것이 포함됩니다...
2024년 1월 31일
Developer Week에, 저희는 Cloudflare Workers에 대한 LangChain 지원을 발표했습니다. 그 이후로, 저희는 LangChain 팀과 함께 Cloudflare의 개발자 플랫폼에 많은 도구를 더 심층적으로 통합하기 위해 작업하고 있으며 지금까지의 성과를 공유하게 되어 매우 기쁩니다...
2023년 10월 02일
이번 주 창립 기념일 주간의 중요 뉴스를 모두 요약하거나 다시 확인할 필요가 있나요? 이 요약이 도움이 될 수 있습니다...
2023년 9월 28일
D1의 현재 베타 버전은 "확장"을 중심으로 합니다. 데이터베이스당 스토리지 한도를 늘리고 더 많은 데이터베이스를 생성할 수 있는 기능을 통해 개발자가 D1에서 프로덕션 규모의 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다...