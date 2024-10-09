Cloudflare 플랫폼 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 설계된 새로운 통합 CLI인 cf와 로컬 데이터 디버깅을 함께 제공합니다. 이러한 도구는 개발자와 AI 에이전트가 거의 3,000개에 달하는 Cloudflare API 작업과 상호작용하는 방식을 간소화합니다. ...

원격 바인딩을 사용하면 로컬 Worker 코드를 R2 및 D1과 같은 배포된 Cloudflare 리소스에 연결할 수 있습니다. Cloudflare에서 원활한 로컬 개발 경험을 제공하기 위한 기능을 구축한 기술 여정을 설명합니다. ...

Developer Week 2024가 공식적으로 마무리되었습니다. 다음은 지난 주의 발표와 심층적인 기술 탐구에 대한 간략한 요약입니다 ...

이제 일반 사용자도 Cloudflare의 SQL 데이터베이스 D1을 이용할 수 있습니다. Cloudflare는 10GB 데이터베이스, 데이터 내보내기, 향상된 쿼리 디버깅을 새롭게 지원하며, 개발자가 D1을 사용하여 프로덕션에 사용할 수 있는 앱을 구축하여 관련 SQL 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다 ...