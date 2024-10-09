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D1

D1 구축하기: 글로벌 데이터베이스

2024-04-01

Developer Week개발자개발자 플랫폼D1Database (KO)

이제 일반 사용자도 Cloudflare의 SQL 데이터베이스 D1을 이용할 수 있습니다. Cloudflare는 10GB 데이터베이스, 데이터 내보내기, 향상된 쿼리 디버깅을 새롭게 지원하며, 개발자가 D1을 사용하여 프로덕션에 사용할 수 있는 앱을 구축하여 관련 SQL 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다...

더 많은 게시물

2024년 4월 01일

D1 GA, Hyperdrive, Queues, Workers, Analytics Engine 업데이트로 상태 간편화하기

모든 전체 스택 앱의 핵심은 데이터를 저장하고 보존하는 것입니다! 금주에는 개발자가 Cloudflare를 기반으로 스테이트풀(stateful) 앱을 구축하는 데 도움이 될 프레젠테이션을 발표하는 것으로 시작하게 되어 기쁩니다. 여기에는 Cloudflare의 SQL 데이터베이스인 D1과 데이터베이스 가속화 서비스인 Hyperdrive를 일반 사용자도 이용 가능하게 하는 것이 포함됩니다...

Developer Week
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D1
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2024년 1월 31일

Workers AI, Vectorize, D1에 대한 LangChain 지원

Developer Week에, 저희는 Cloudflare Workers에 대한 LangChain 지원을 발표했습니다. 그 이후로, 저희는 LangChain 팀과 함께 Cloudflare의 개발자 플랫폼에 많은 도구를 더 심층적으로 통합하기 위해 작업하고 있으며 지금까지의 성과를 공유하게 되어 매우 기쁩니다...

LangChain (KO)
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