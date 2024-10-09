Log Explorer의 멀티 벡터 공격 조사
2026-03-10
이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-03-10
이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다....계속 읽기 »
2024-08-06
Cloudflare 글로벌 백본의 최신 이정표와 확장, 그리고 클라우드 연결성 및 서비스를 지원하는 방법에 대해 읽어보세요. 트래픽 엔지니어링 도구가 백본 및 기본 네트워크 인프라와 상호 작용하는 방식을 알아보세요. ...
2024-05-30
Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...
2024년 5월 22일
AI Gateway는 AI 앱의 속도, 안정성, 관찰 가능성을 제공하는 AI 운영 플랫폼입니다. 단 한 줄의 코드만으로 레이트 리미팅, 맞춤 캐싱, 실시간 로그, 여러 공급자에 대한 집계 분석 등 강력한 기능을 사용할 수 있습니다...
2024년 5월 07일
Cloudflare의 전역 네트워크에 구축된 사이버 보안 위험 관리 기능의 새로운 제품군인 Cloudflare for Unified Risk Posture는 확장되는 공격면 전반에 걸쳐 자동화된 동적 위험 대비 태세 시행을 통해 기업을 지원할 수 있습니다...
2024년 4월 18일
Gartner는 Gartner® Magic Quadrant™ 보안 서비스 에지(SSE) 보고서에 다시금 Cloudflare를 선정했습니다. 이 보고서에서 인정한 단 10곳의 벤더에 Cloudflare가 속한다는 소식을 알리게 되어 기쁩니다. Cloudflare는 2년 연속으로 비전을 실행할 수 있는 능력과 그 완전성을 인정받았습니다...
2024년 4월 08일
Developer Week 2024가 공식적으로 마무리되었습니다. 다음은 지난 주의 발표와 심층적인 기술 탐구에 대한 간략한 요약입니다...
2024년 4월 03일
Cloudflare R2의 새로운 세 가지 기능(이벤트 알림, Google 클라우드 스토리지로부터의 마이그레이션 지원, 저빈도 액세스 스토리지 계층)을 소개하게 되어 기쁩니다...
2024년 3월 31일
여러분을 환영합니다. 앞으로의 기대 사항과 플랫폼의 미래에 대한 Cloudflare의 생각을 짧게 미리 보여드리며 2024 Developer Week를 시작할 수 있게 되어 기쁩니다...
2024년 3월 08일
보안 팀은 보안 분석과 Log Explorer의 기능을 결합하여 Cloudflare 내에서 보안 공격을 분석, 조사, 모니터링할 수 있습니다. 따라서 타사 SIEM에 로그를 중계할 필요가 없으므로 문제 해결 시간이 단축되고 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다...
2024년 3월 06일
클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...
2024년 2월 16일
최근 저희는 Cloudflare의 모델 학습 및 배포 프로세스에 대한 전체적인 개요를 제공하는 MLOps에 대한 Cloudflare의 접근 방식을 소개하는 글을 공유했습니다. 이 게시물에서는 모니터링과 봇 관리를 지원하는 모델을 지속적해서 평가하는 방법에 대해 자세히 살펴봅니다...
2024년 2월 07일
오늘, 단일 벤더 SASE 아키텍처의 약속을 더욱 강화하는 SASE 플랫폼인 Cloudflare One에 대한 일련의 업데이트를 발표합니다...
2023년 10월 25일
베타에서 정식 버전으로 업그레이드된 Cache Reserve를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 몇 가지 기대되는 새 기능도 함께 소개합니다. 이러한 새로운 기능에는 Cloudflare 대시보드의 캐시 개요 섹션에 표시되는 분석에 Cache Reserve를 추가하는 것이 포함됩니다...
2023년 10월 24일
오늘, 캐시 규칙을 다른 몇 가지 규칙 제품과 함께 일반 공개(GA)로 제공하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 하지만 이것으로 끝이 아닙니다. 캐시 규칙에 대한 새로운 구성 옵션도 도입합니다...
2023년 10월 03일
기존 네트워크 하드웨어와 Cloudflare 네트워크 사이의 접착제 역할을 하는 Magic WAN Connector의 일반 제공을 발표합니다...
2023년 10월 02일
이번 주 창립 기념일 주간의 중요 뉴스를 모두 요약하거나 다시 확인할 필요가 있나요? 이 요약이 도움이 될 수 있습니다...
2023년 9월 27일
오늘 Workers와 마찬가지로 컴퓨팅의 미래에 비슷한 영향을 미칠 것으로 예상되는 발표를 연이어 하게 되어 기쁩니다...