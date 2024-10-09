이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다. ...

2025년 2분기에 DDoS 공격이 가장 많았던 달은 6월로, 관찰된 전체 활동의 거의 38%를 차지했습니다. ...

관찰 가능성 및 포렌식 기능을 Cloudflare 대시보드에 직접 가져오도록 설계된 강력한 제품인 Cloudflare Log Explorer를 누구나 이용할 수 있게 되었음을 발표하게 되어 기쁩니다. ...

Cloudflare 글로벌 백본의 최신 이정표와 확장, 그리고 클라우드 연결성 및 서비스를 지원하는 방법에 대해 읽어보세요. 트래픽 엔지니어링 도구가 백본 및 기본 네트워크 인프라와 상호 작용하는 방식을 알아보세요. ...

Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다 ...