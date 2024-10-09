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Cloudflare 블로그

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클라우드 연결성

Cloudflare의 클라우드 연결성을 뒷받침하는 백본

2024-08-06

클라우드 연결성Anycast (KO)Argo Smart RoutingAthenian ProjectBGP더 나은 인터넷Cloudflare NetworkMagic Transit제품 뉴스

Cloudflare 글로벌 백본의 최신 이정표와 확장, 그리고 클라우드 연결성 및 서비스를 지원하는 방법에 대해 읽어보세요. 트래픽 엔지니어링 도구가 백본 및 기본 네트워크 인프라와 상호 작용하는 방식을 알아보세요. ...

Cloudflare에서 BastionZero를 인수해 IT 인프라에 대한 Zero Trust 액세스를 확장합니다

2024-05-30

인수Zero TrustSASE보안Cloudflare Access제품 뉴스Cloudflare One클라우드 연결성

Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...

더 많은 게시물

2024년 5월 22일

AI Gateway는 누구나 이용 가능함: 생성형 AI 워크로드를 관리하고 확장하기 위한 통합 인터페이스

AI Gateway는 AI 앱의 속도, 안정성, 관찰 가능성을 제공하는 AI 운영 플랫폼입니다. 단 한 줄의 코드만으로 레이트 리미팅, 맞춤 캐싱, 실시간 로그, 여러 공급자에 대한 집계 분석 등 강력한 기능을 사용할 수 있습니다...

개발자 플랫폼
개발자
오픈 소스
Workers AI
클라우드 연결성

2024년 4월 18일

Cloudflare, 2024년 Gartner® Magic Quadrant™ 보안 서비스 에지 부문에 선정

Gartner는 Gartner® Magic Quadrant™ 보안 서비스 에지(SSE) 보고서에 다시금 Cloudflare를 선정했습니다. 이 보고서에서 인정한 단 10곳의 벤더에 Cloudflare가 속한다는 소식을 알리게 되어 기쁩니다. Cloudflare는 2년 연속으로 비전을 실행할 수 있는 능력과 그 완전성을 인정받았습니다...

Cloudflare One
Zero Trust
Security Service Edge (KO)
SSE (KO)
Gartner (KO)

2024년 4월 03일

R2, 이벤트 알림, Google 클라우드 스토리지로부터의 마이그레이션 지원, 저빈도 액세스 스토리지 계층 추가

Cloudflare R2의 새로운 세 가지 기능(이벤트 알림, Google 클라우드 스토리지로부터의 마이그레이션 지원, 저빈도 액세스 스토리지 계층)을 소개하게 되어 기쁩니다...

Developer Week
개발자
제품 뉴스
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2024년 3월 08일

Log Explorer: 타사 저장소 없이 보안 이벤트 모니터링

보안 팀은 보안 분석과 Log Explorer의 기능을 결합하여 Cloudflare 내에서 보안 공격을 분석, 조사, 모니터링할 수 있습니다. 따라서 타사 SIEM에 로그를 중계할 필요가 없으므로 문제 해결 시간이 단축되고 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다...

Security Week
Analytics
Logs (KO)
보안

2024년 2월 16일

봇 감지를 위한 머신 러닝 모델 모니터링

최근 저희는 Cloudflare의 모델 학습 및 배포 프로세스에 대한 전체적인 개요를 제공하는 MLOps에 대한 Cloudflare의 접근 방식을 소개하는 글을 공유했습니다. 이 게시물에서는 모니터링과 봇 관리를 지원하는 모델을 지속적해서 평가하는 방법에 대해 자세히 살펴봅니다...

봇 관리
Machine Learning
클라우드 연결성

2023년 10월 25일

Cache Reserve, GA로 전환: 향상된 제어 기능으로 송신 비용 최소화

베타에서 정식 버전으로 업그레이드된 Cache Reserve를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 몇 가지 기대되는 새 기능도 함께 소개합니다. 이러한 새로운 기능에는 Cloudflare 대시보드의 캐시 개요 섹션에 표시되는 분석에 Cache Reserve를 추가하는 것이 포함됩니다...

Cache Reserve (KO)
일반 가용성
애플리케이션 서비스
성능
클라우드 연결성