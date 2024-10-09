에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-16
에이전트, 개발자, 자동화를 위한 코드와 데이터의 보금자리를 마련하세요. Artifacts를 새롭게 출시했습니다. 에이전트를 위해 구축된 Git 호환 버전 관리 스토리지입니다. 수천만 개의 리포지토리를 생성하고, 어떤 원격 위치에서도 포크하며, 모든 Git 클라이언트에 URL을 전달할 수 있습니다. ...
2026-04-15
가벼운 기본형부터 생각하고 행동하며 지속하는 AI 에이전트를 위한 배터리 포함 플랫폼에 이르기까지 Agents SDK의 다음 에디션 미리 보기를 발표합니다. ...
2026-04-15
Agent Lee는 대시보드 내 에이전트로, Cloudflare의 인터페이스를 수동 탭 전환에서 단일 프롬프트로 전환합니다. 샌드박스를 적용한 TypeScript를 사용하여 스택의 문제를 해결하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. ...
2026-04-15
Cloudflare Registrar API가 현재 베타 버전입니다. 개발자와 AI 에이전트는 워크플로우를 벗어나지 않고 편집기, 터미널, 에이전트에서 직접 도메인을 검색하고, 가용성을 확인하며, 유료 도메인으로 비용을 지불하고 등록할 수 있습니다....
2026년 4월 15일
브라우저 렌더링은 이제 Browser Run입니다. 이 기능을 사용하면 라이브 뷰, 휴먼 더 루프, CDP 액세스, 세션 레코딩, AI 에이전트에 대한 동시성 제한을 4배 개선할 수 있습니다....
2026년 4월 15일
다단계 애플리케이션을 위한 지속형 실행 엔진인 Cloudflare Workflows는 이제 재설계된 제어판을 통해 더 높은 동시성 및 생성 속도 제한을 지원하며, 지속형 백그라운드 에이전트의 사용 사례에 맞게 확장할 수 있습니다. ...
2026년 4월 15일
Agents SDK를 위한 실험적인 음성 파이프라인을 통해 WebSocket을 통해 실시간 음성 상호 작용이 가능합니다. 이제 개발자는 연속 STT 및 TTS를 사용하는 에이전트를 서버 측 코드 최대 30줄로 구축할 수 있습니다. ...
2026년 4월 14일
Cloudflare가 스캔 가능한 API 토큰, 향상된 OAuth 가시성, 리소스 범위 권한 GA를 도입합니다. 이러한 도구는 개발자가 자격 증명 유출을 방지하는 동시에 진정한 최소 권한 아키텍처를 구현하는 데 도움이 됩니다. ...
2026년 4월 14일
Cloudflare는 Access, AI Gateway, MCP 서버 포털을 사용하여 MCP를 관리하는 Cloudflare의 내부 전략을 공유합니다. 또한 토큰 비용을 절감하고 Cloudflare Gateway에서 섀도우 MCP를 감지하기 위한 새로운 규칙을 추천하기 위해 코드 모드를 출시합니다. ...
2026년 4월 14일
Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다....
2026년 4월 14일
Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...
2026년 4월 13일
Cloudflare 플랫폼 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 설계된 새로운 통합 CLI인 cf와 로컬 데이터 디버깅을 함께 제공합니다. 이러한 도구는 개발자와 AI 에이전트가 거의 3,000개에 달하는 Cloudflare API 작업과 상호작용하는 방식을 간소화합니다. ...
2026년 4월 13일
Cloudflare에서는 Durable Object Facets를 도입합니다. 이를 통해 Dynamic Workers가 자체 격리된 SQLite 데이터베이스로 Durable Objects를 인스턴스화할 수 있습니다. 이를 통해 개발자는 즉석에서 생성된 지속적인 스테이트풀 코드를 실행하는 플랫폼을 구축할 수 있습니다. ...
2026년 4월 13일
Cloudflare Sandboxes는 AI 에이전트에게 지속적이고 격리된 환경을 제공합니다. 즉, 셸, 파일 시스템, 백그라운드 프로세스를 갖춘 실제 컴퓨터로, 필요에 따라 시작되고 중단된 지점에서 정확히 다시 시작되는 환경을 제공합니다....
2026년 4월 12일
Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다. 이번 주 Cloudflare는 다가올 미래에 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다. ...