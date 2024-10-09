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Cloudflare 블로그

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Developer Week

더 많은 게시물

2025년 4월 07일

Cloudflare Workflows, 이제 정식 출시: 프로덕션 준비가 완료된 지속 가능한 실행 환경

Workers를 기반으로 직접 구축된 지속형 실행 엔진인 Workflows를 이제 일반 사용자가 이용할 수 있습니다. 저희는 새로운 휴먼인더루프(human-in-the-loop) 기능, 더 큰 규모, 더 많은 메트릭을 도입했습니다....

Developer Week
Cloudflare Workers
Workflows
개발자 플랫폼

2025년 4월 07일

에이전트 퍼즐 맞추기: MCP, 인증 및 권한 부여, Durable Objects 무료 티어

Cloudflare에서는 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 클라이언트를 위한 새로운 Agents SDK 지원, MCP 서버를 위한 인증/권한 부여/최대 절전 모드, Durable Objects 무료 등급을 갖춘 AI 에이전트용 툴킷을 제공합니다. ...

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AI
에이전트
개발자
모델 컨텍스트 프로토콜,

2024년 4월 05일

개발자가 실시간으로 다중 사용자 앱을 구축할 수 있도록 지원하기 위해 PartyKit을 인수한 Cloudflare

Cloudflare에서는 개발자가 실시간 협업 멀티플레이어라는 원대한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 선두주자인 PartyKit이 이제 당사의 일원이 되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다...

Developer Week
인수
Cloudflare Workers
AI
Durable Objects

2024년 4월 05일

전체 스택 프레임워크와 Cloudflare를 통한 놀랍도록 빠른 개발

이제 프레임워크의 개발 서버를 사용하면서 D1 데이터베이스, R2 개체 저장소, AI 모델 등에 액세스할 수 있습니다. 로컬에서 밀리초 단위로 반복하여 Cloudflare에서 실행되는 정교한 웹 애플리케이션을 구축하세요...

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개발자
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전체 스택
Wrangler

2024년 4월 04일

프로덕션 안전을 위한 새로운 도구 — 점진적 배포, 소스 지도, 레이트 리미팅, 새로운 SDK

프로덕션 준비 상태는 귀사가 구축하는 서비스의 규모와 안정성 그 이상을 상징합니다. 오늘 Cloudflare는 점진적 배포, Tail Workers의 소스 매핑 스택 추적, 신규 레이트 리미팅 API, 신규 API SDK, Durable Objects에 대한 업데이트 등 5가지 개선 사항 소식을 발표합니다. 각 업데이트는 중요 업무용 프로덕션 서비스를 고려하여 설계되었습니다...

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Cloudflare Workers
Rate Limiting (KO)
SDK
Observability

2024년 4월 03일

R2, 이벤트 알림, Google 클라우드 스토리지로부터의 마이그레이션 지원, 저빈도 액세스 스토리지 계층 추가

Cloudflare R2의 새로운 세 가지 기능(이벤트 알림, Google 클라우드 스토리지로부터의 마이그레이션 지원, 저빈도 액세스 스토리지 계층)을 소개하게 되어 기쁩니다...

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개발자
제품 뉴스
개발자 플랫폼

2024년 4월 02일

Workers AI 레벨 업: 정식 출시 및 더 많은 새로운 기능 제공

오늘 Cloudflare의 추론 플랫폼인 Workers AI가 GA가 되고, LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델과 HuggingFace 원클릭 배포를 지원하는 등의 발표를 하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare Workers가 파이썬 프로그래밍 언어 등을 지원합니다...

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Workers AI
일반 가용성
개발자 플랫폼

2024년 4월 02일

Workers AI에서 LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델 실행하기

Workers AI는 이제 LoRA를 사용하여 미세 조정된(fine-tuned) 모델을 지원합니다. 하지만 LoRA란 무엇이며 작동 원리는 무엇일까요? 이 글에서는 미세 조정, LoRA 및 일부 수학적 개념에 대해 자세히 살펴보고 모든 작동 원리에 대한 세부 사항을 공유해 드리겠습니다...

개발자
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Workers AI
AI
Cloudflare Workers

2024년 4월 01일

D1 구축하기: 글로벌 데이터베이스

이제 일반 사용자도 Cloudflare의 SQL 데이터베이스 D1을 이용할 수 있습니다. Cloudflare는 10GB 데이터베이스, 데이터 내보내기, 향상된 쿼리 디버깅을 새롭게 지원하며, 개발자가 D1을 사용하여 프로덕션에 사용할 수 있는 앱을 구축하여 관련 SQL 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다...

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D1
Database (KO)

2024년 4월 01일

D1 GA, Hyperdrive, Queues, Workers, Analytics Engine 업데이트로 상태 간편화하기

모든 전체 스택 앱의 핵심은 데이터를 저장하고 보존하는 것입니다! 금주에는 개발자가 Cloudflare를 기반으로 스테이트풀(stateful) 앱을 구축하는 데 도움이 될 프레젠테이션을 발표하는 것으로 시작하게 되어 기쁩니다. 여기에는 Cloudflare의 SQL 데이터베이스인 D1과 데이터베이스 가속화 서비스인 Hyperdrive를 일반 사용자도 이용 가능하게 하는 것이 포함됩니다...

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