Developer Week 2025 마무리
2025-04-14
Developer Week 2025가 마무리되었습니다. 이번 주 동안 발표된 주요 소식과 심층적인 기술 탐구 내용을 간략히 정리해 드리겠습니다....계속 읽기 »
2025-04-14
Developer Week 2025가 마무리되었습니다. 이번 주 동안 발표된 주요 소식과 심층적인 기술 탐구 내용을 간략히 정리해 드리겠습니다....계속 읽기 »
2025-04-11
개발자들이 Cloudflare를 이용하여 AI 워크로드를 확장하고 자동화를 간소화하는 방법, Workers Launchpad 그룹 4 참가자들이 구축한 방법, 그룹 5에 참여하는 스타트업 등을 알아보세요...
2025-04-11
Cloudflare에서는 Workers VPC를 발표합니다. 이는 Cloudflare Workers에 배포된 애플리케이션이 기존 클라우드 인프라에 연결할 수 있도록 지원하는 전역 사설 네트워크입니다. ...
2025-04-10
저희는 Cloudflare Workers, Durable Objects, Queues를 활용하는 개발자 플랫폼을 사용하여 Super Slurper를 처음부터 다시 설계하고 전송 속도를 최대 5배 개선했습니다....
2025-04-09
Cloudflare Realtime과 RealtimeKit을 발표합니다. 이 툴킷은 Kotlin, React Native, Swift, JavaScript, Flutter용 SDK를 사용하여 며칠 만에 실시간 오디오 및 동영상 애플리케이션을 출시 및 배포할 수 있는 완전한 툴킷입니다....
2025년 4월 08일
이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...
2025년 4월 07일
Cloudflare는 Outerbase를 인수하여 데이터베이스 및 에이전트 개발자 경험 역량을 확대했습니다....
2025년 4월 07일
Workers를 기반으로 직접 구축된 지속형 실행 엔진인 Workflows를 이제 일반 사용자가 이용할 수 있습니다. 저희는 새로운 휴먼인더루프(human-in-the-loop) 기능, 더 큰 규모, 더 많은 메트릭을 도입했습니다....
2025년 4월 07일
Cloudflare에서는 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 클라이언트를 위한 새로운 Agents SDK 지원, MCP 서버를 위한 인증/권한 부여/최대 절전 모드, Durable Objects 무료 등급을 갖춘 AI 에이전트용 툴킷을 제공합니다. ...
2025년 4월 06일
개발자를 위한 발표를 다루는 혁신 주간인 Cloudflare의 2025 Developer Week가 시작됩니다....
2024년 4월 08일
Developer Week 2024가 공식적으로 마무리되었습니다. 다음은 지난 주의 발표와 심층적인 기술 탐구에 대한 간략한 요약입니다...
2024년 4월 05일
이제 모든 유료 Workers 고객이 향상된 세션 관리 기능을 갖춘 브라우저 렌더링 API를 사용할 수 있습니다...
2024년 4월 05일
Cloudflare에서는 개발자가 실시간 협업 멀티플레이어라는 원대한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 선두주자인 PartyKit이 이제 당사의 일원이 되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다...
2024년 4월 05일
이제 프레임워크의 개발 서버를 사용하면서 D1 데이터베이스, R2 개체 저장소, AI 모델 등에 액세스할 수 있습니다. 로컬에서 밀리초 단위로 반복하여 Cloudflare에서 실행되는 정교한 웹 애플리케이션을 구축하세요...
2024년 4월 04일
프로덕션 준비 상태는 귀사가 구축하는 서비스의 규모와 안정성 그 이상을 상징합니다. 오늘 Cloudflare는 점진적 배포, Tail Workers의 소스 매핑 스택 추적, 신규 레이트 리미팅 API, 신규 API SDK, Durable Objects에 대한 업데이트 등 5가지 개선 사항 소식을 발표합니다. 각 업데이트는 중요 업무용 프로덕션 서비스를 고려하여 설계되었습니다...
2024년 4월 03일
Cloudflare R2의 새로운 세 가지 기능(이벤트 알림, Google 클라우드 스토리지로부터의 마이그레이션 지원, 저빈도 액세스 스토리지 계층)을 소개하게 되어 기쁩니다...
2024년 4월 02일
오늘 Cloudflare의 추론 플랫폼인 Workers AI가 GA가 되고, LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델과 HuggingFace 원클릭 배포를 지원하는 등의 발표를 하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare Workers가 파이썬 프로그래밍 언어 등을 지원합니다...
2024년 4월 02일
Workers AI는 이제 LoRA를 사용하여 미세 조정된(fine-tuned) 모델을 지원합니다. 하지만 LoRA란 무엇이며 작동 원리는 무엇일까요? 이 글에서는 미세 조정, LoRA 및 일부 수학적 개념에 대해 자세히 살펴보고 모든 작동 원리에 대한 세부 사항을 공유해 드리겠습니다...
2024년 4월 01일
이제 일반 사용자도 Cloudflare의 SQL 데이터베이스 D1을 이용할 수 있습니다. Cloudflare는 10GB 데이터베이스, 데이터 내보내기, 향상된 쿼리 디버깅을 새롭게 지원하며, 개발자가 D1을 사용하여 프로덕션에 사용할 수 있는 앱을 구축하여 관련 SQL 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다...
2024년 4월 01일
모든 전체 스택 앱의 핵심은 데이터를 저장하고 보존하는 것입니다! 금주에는 개발자가 Cloudflare를 기반으로 스테이트풀(stateful) 앱을 구축하는 데 도움이 될 프레젠테이션을 발표하는 것으로 시작하게 되어 기쁩니다. 여기에는 Cloudflare의 SQL 데이터베이스인 D1과 데이터베이스 가속화 서비스인 Hyperdrive를 일반 사용자도 이용 가능하게 하는 것이 포함됩니다...