Developer Week 2025가 마무리되었습니다. 이번 주 동안 발표된 주요 소식과 심층적인 기술 탐구 내용을 간략히 정리해 드리겠습니다. ...

개발자들이 Cloudflare를 이용하여 AI 워크로드를 확장하고 자동화를 간소화하는 방법, Workers Launchpad 그룹 4 참가자들이 구축한 방법, 그룹 5에 참여하는 스타트업 등을 알아보세요 ...

Cloudflare에서는 Workers VPC를 발표합니다. 이는 Cloudflare Workers에 배포된 애플리케이션이 기존 클라우드 인프라에 연결할 수 있도록 지원하는 전역 사설 네트워크입니다. ...

저희는 Cloudflare Workers, Durable Objects, Queues를 활용하는 개발자 플랫폼을 사용하여 Super Slurper를 처음부터 다시 설계하고 전송 속도를 최대 5배 개선했습니다. ...

Cloudflare Realtime과 RealtimeKit을 발표합니다. 이 툴킷은 Kotlin, React Native, Swift, JavaScript, Flutter용 SDK를 사용하여 며칠 만에 실시간 오디오 및 동영상 애플리케이션을 출시 및 배포할 수 있는 완전한 툴킷입니다. ...