Access용 관리형 OAuth: 클릭 한 번으로 내부 애플리케이션을 에이전트 준비 상태로 설정
2026-04-14
Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-04-14
Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-04-14
Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...
2025-08-26
Cloudflare CASB는 이제 ChatGPT, Claude, Gemini를 스캔하여 잘못된 구성, 민감한 데이터 노출, 규정 준수 문제를 확인하여 조직이 AI를 자신 있게 채택할 수 있도록 지원합니다. ...
2025-08-26
이 가이드는 보안 및 IT 리더가 AI 보안 상태 관리(AI-SPM) 전략의 일환으로 Cloudflare의 SASE 아키텍처를 사용하여 생성형 AI를 안전하게 도입할 수 있도록 관련 모범 사례를 제공합니다....
2025-08-25
'섀도우 AI'가 승인되지 않은 AI에게 몰래 데이터를 유출하지 않도록 하세요. 이 새로운 위협에는 새로운 방어가 필요합니다. 혁신을 희생하지 않고 가시성과 제어를 확보하는 방법을 알아보세요....
2025년 3월 20일
Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다....
2024년 9월 24일
오늘 Cloudflare는 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원하겠다는 사명을 향해 몇 가지 큰 발자국을 내딛습니다. Cloudflare는 10개가 넘는 다양한 웹 사이트와 네트워크 보안 제품 및 기능을 모든 사람이 무료로 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다....
2024년 5월 30일
Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...
2024년 5월 07일
Cloudflare의 전역 네트워크에 구축된 사이버 보안 위험 관리 기능의 새로운 제품군인 Cloudflare for Unified Risk Posture는 확장되는 공격면 전반에 걸쳐 자동화된 동적 위험 대비 태세 시행을 통해 기업을 지원할 수 있습니다...
2024년 3월 20일
Zero Trust 관리자는 오늘부터 간소화된 무제한 연결을 제공하는 새로운 WARP Connector를 배포할 수 있습니다...
2024년 3월 14일
Workers AI 및 AI Gateway 팀은 최근 공개 버그 바운티 프로그램을 통해 제출된 보고와 관련하여 Ben Gurion 대학교의 보안 연구진과 긴밀하게 협력했습니다. 이 과정을 통해 Cloudflare는 모든 LLM 공급자에게 영향을 미치는 취약점을 발견하고 완벽하게 패치를 적용했습니다. 그 이야기는 다음과 같습니다...
2024년 3월 06일
클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...
2024년 3월 04일
피싱 시도 식별부터 애플리케이션 및 API 보호에 이르기까지 Cloudflare는 AI를 사용하여 새롭고 더욱 정교한 공격에 대응하는 보안 솔루션의 효율성을 개선합니다...
2024년 2월 07일
오늘, 단일 벤더 SASE 아키텍처의 약속을 더욱 강화하는 SASE 플랫폼인 Cloudflare One에 대한 일련의 업데이트를 발표합니다...
2023년 11월 16일
이제 관리자는 Cloudflare One 정책에서 사용하는 모든 활성 사용자 세션과 관련 데이터를 쉽게 감사할 수 있습니다. 이를 통해 매우 세분화된 제어와 향상된 문제 해결 및 진단 유지의 이점을 모두 누릴 수 있습니다...
2023년 10월 03일
기존 네트워크 하드웨어와 Cloudflare 네트워크 사이의 접착제 역할을 하는 Magic WAN Connector의 일반 제공을 발표합니다...
2023년 7월 13일
이제 Cloudflare One은 데이터 손실 방지를 위한 정확한 데이터 일치를 지원합니다...
2023년 2월 21일
Zero Trust 구현은 까다롭기도 하거니와 노력이 지지부진할 수 있습니다. 사이버 공격이 확대되는 가운데 Zero Trust 보안의 중요성이 커짐에 따라 최고 Zero Trust 책임자(CZTO) 제도를 도입해야 할 필요성도 커지고 있습니다...
2023년 1월 10일
현재 10,000여 개의 조직에서 자체의 사용자, 장치, 애플리케이션, 데이터를 연결하고 보호해주는 Cloudflare One을 신뢰하고 있습니다. CIO Week의 일환으로, 우리는 Cloudflare를 선택한 이유를 더 잘 이해할 수 있도록 규모가 큰 고객 중 일부 리더와 이야기를 나눴습니다...
2022년 6월 24일
Cloudflare One과 Zscaler Trust Exchang의 비교. 직접 읽어보고 확인하세요...