이제 앱용 AI 보안을 누구나 이용할 수 있습니다
2026-03-11
이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-03-11
이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-03-10
Cloudflare의 새로운 보안 개요 대시보드는 압도적인 보안 데이터를 우선순위가 지정된 실행 가능한 인사이트로 변환하여, 취약점에 대한 컨텍스트 인텔리전스를 통해 방어자를 지원합니다. ...
2026-03-10
Cloudflare는 Mastercard의 RiskRecon 공격면 인텔리전스 기능을 통합하여, 보안 격차를 지속해서 모니터링하고 해소하는 동시에 인터넷에서 열려 있는 사각지대를 제거하는 데 도움을 드립니다....
2026-03-09
오늘 Cloudflare는 저희 오픈 소스 Pingora 서비스가 수신 프록시로 배포될 때 발생하는 요청 밀수 취약점과 Pingora 0.8.0에서 이를 수정한 방법을 공개합니다. ...
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....
2025년 3월 24일
Security Week 2025가 공식적으로 마무리되었습니다. 이번 주 소식에는 Cloudflare AI에 대한 깊이 있는 분석, 통합 탐색 환경, AI 에이전트인 Cloudy의 소개가 포함되어 있습니다....
2025년 3월 20일
Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다....
2025년 3월 18일
Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다. ...
2024년 7월 11일
전 세계 트래픽 인사이트, 봇 트래픽 인사이트, API 트래픽 인사이트, 클라이언트측 위험을 포괄하는 인터넷 사이버 보안 동향에 대한 Cloudflare의 2024년 관점 업데이트...
2024년 3월 11일
이 게시물에서는 Security Week 2024 기간 동안 발표한 블로그를 검토합니다...