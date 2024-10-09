Justin Hutchings

비인간 ID 보호: 자동화된 취소, OAuth, 범위 지정 권한
2026-04-14
Cloudflare가 스캔 가능한 API 토큰, 향상된 OAuth 가시성, 리소스 범위 권한 GA를 도입합니다. 이러한 도구는 개발자가 자격 증명 유출을 방지하는 동시에 진정한 최소 권한 아키텍처를 구현하는 데 도움이 됩니다. ...
Senior Director, Product Management
2026-04-14
Cloudflare가 스캔 가능한 API 토큰, 향상된 OAuth 가시성, 리소스 범위 권한 GA를 도입합니다. 이러한 도구는 개발자가 자격 증명 유출을 방지하는 동시에 진정한 최소 권한 아키텍처를 구현하는 데 도움이 됩니다. ...
2026-04-06
여러 계정을 보유한 Enterprise 고객을 위해 새로운 관리 계층을 도입한 Cloudflare Organizations가 현재 공개 베타 버전으로 제공되고 있습니다. Cloudflare가 인증 시스템을 통합하여 조직 전반의 관리를 지원하는 방법을 알아보세요. ...