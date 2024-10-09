Justin Hutchings

기업이 대규모로 Cloudflare를 관리할 수 있도록 조직을 구축한 방법

2026-04-06

여러 계정을 보유한 Enterprise 고객을 위해 새로운 관리 계층을 도입한 Cloudflare Organizations가 현재 공개 베타 버전으로 제공되고 있습니다. Cloudflare가 인증 시스템을 통합하여 조직 전반의 관리를 지원하는 방법을 알아보세요. ...