MCPのデプロイの拡張：企業でのシンプルで安全、かつ低コストのMCPのデプロイ向けの当社のリファレンスアーキテクチャ

2026-04-14

この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...