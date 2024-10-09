人間以外のアイデンティティの保護：自動無効化、OAuth、およびスコープ付き権限
2026-04-14
Cloudflareは、スキャン可能なAPIトークン、OAuthの可視性の強化、リソーススコープ付きの権限の一般提供を導入します。これらのツールは、開発者が資格情報の漏洩を防ぎながら、真の最小特権アーキテクチャを実装するのに役立ちます。 ...続きを読む »
2026-04-14
Cloudflareは、スキャン可能なAPIトークン、OAuthの可視性の強化、リソーススコープ付きの権限の一般提供を導入します。これらのツールは、開発者が資格情報の漏洩を防ぎながら、真の最小特権アーキテクチャを実装するのに役立ちます。 ...続きを読む »
2026-04-14
この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...
2026-04-14
Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...
2026-03-12
もはや、ボットをブロックするだけでは不十分です。Cloudflareの新しい詐欺防止機能（早期アクセスで利用可能）は、アカウントの不正利用を開始前に阻止するのに役立ちます。...
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...