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Cloudflare ブログ

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セキュリティ

人間以外のアイデンティティの保護：自動無効化、OAuth、およびスコープ付き権限

2026-04-14

Cloudflareは、スキャン可能なAPIトークン、OAuthの可視性の強化、リソーススコープ付きの権限の一般提供を導入します。これらのツールは、開発者が資格情報の漏洩を防ぎながら、真の最小特権アーキテクチャを実装するのに役立ちます。 ...

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人間以外のアイデンティティの保護：自動無効化、OAuth、およびスコープ付き権限

MCPのデプロイの拡張：企業でのシンプルで安全、かつ低コストのMCPのデプロイ向けの当社のリファレンスアーキテクチャ

2026-04-14

AIセキュリティCloudflare OneCloudflare Workers開発者開発者プラットフォームMCPCloudflare AccessCloudflare GatewayAgents Week

この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...

Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に

2026-04-14

Agents WeekエージェントセキュリティZero TrustSASECloudflare AccessCloudflare OneAI開発者開発者プラットフォーム

Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...

AI Security for Appsの一般提供を開始しました

2026-03-11

製品ニュースAIWAFセキュリティアプリケーションセキュリティアプリケーションサービス

Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...