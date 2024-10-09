Log Explorerでマルチベクトル型攻撃を調査する
2026-03-10
Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。...続きを読む »
2026-03-10
Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。...続きを読む »
2024-03-08
Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます...
2024-02-22
本日、Elasticでの新しいCloudflare Zero Trustダッシュボードを発表できることを嬉しく思います。Elasticを使用する共通のお客様は、これらのあらかじめ構築されたダッシュボードを使用して、Zero Trustログを保存、検索、分析することができるようになりました...
2023-08-03
本日、Cloudflare Zero Trust Integration with Datadogの一般提供を発表できることを大変嬉しく思います...
2023-03-14
Sumo LogicのCloud SIEMに対する、Zero Trustロゴの自動正常化および相互関係のサポートの拡大を発表...
2022年11月18日
Workers Trace Events Logpushは、Workersの呼び出し、console.log メッセージ、エラーに対する新しいレベルの可視性を提供します。Workers PaidおよびEnterpriseプランのすべてのユーザーが利用できるようになりました...
2022年11月18日
Cloudflareが自社の製品である「Workers Analytics Engine」を使用して、自社製品に関する分析情報を取得する方法をご紹介します...
2022年3月14日
New Relic Oneでスタック全体のCloudflareログを関連付けることは、サービスの安全性と信頼性を維持するためのモニタリングやデバッグに威力を発揮します。このような可視性を提供する直接的な連携を実現するために、New Relic社との提携が実現できたことを嬉しく思います...
2022年3月14日
Cloudflareのお客様が、ログをIBM Security QRadar SIEMへ直接プッシュできるようになったことを発表でき、嬉しく思います。この直接統合で、クラウドストレージを介する必要がなくなるため、CloudflareとQRadar SIEMのお客様にとってはコスト削減と迅速なログ配信が実現します...
2021年12月14日
2021年12月9日、Apache Log4jユーティリティに影響を与えるゼロデイエクスプロイトCVE-2021-44228について世界中に知れ渡りましたCloudflareは直ちにWAFを更新し、この脆弱性から保護するようにしましたが、お客様にはできるだけ早くシステムを更新することをお勧めします...
2021年12月07日
お客様が Cloudflare ログを Cloudflare R2 ストレージにまもなく保存できるようになることをお知らせします。Cloudflare にログを保存することで、CIO ならびにセキュリティチームは簡素化、節約、そしてさらなるセキュリティを実現するインフラストラクチャの統合の機会を得ることができます。...
2021年12月06日
Cloudflareでは、セキュリティのためにプライバシーを妥協する必要はないと考えています。昨年、当社はCloudflare Gatewayを発表しました。これは、お客様の組織のためにZero Trustブラウジングコントロールを組み込んだ...