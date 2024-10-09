まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

Logs

Log Explorer：サードパーティのストレージを使用せずにセキュリティイベントを監視します

2024-03-08

Security Week分析LogsセキュリティSIEM製品ニュースコネクティビティクラウド

Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます...

Cloudflare Zero TrustログとElastic SIEMでセキュリティ分析を強化

2024-02-22

製品ニュースZero TrustLogsセキュリティSIEMElasticパートナー

本日、Elasticでの新しいCloudflare Zero Trustダッシュボードを発表できることを嬉しく思います。Elasticを使用する共通のお客様は、これらのあらかじめ構築されたダッシュボードを使用して、Zero Trustログを保存、検索、分析することができるようになりました...

その他の投稿

2022年3月14日

New RelicでCloudflareログの完全な可観測性を実現

New Relic Oneでスタック全体のCloudflareログを関連付けることは、サービスの安全性と信頼性を維持するためのモニタリングやデバッグに威力を発揮します。このような可視性を提供する直接的な連携を実現するために、New Relic社との提携が実現できたことを嬉しく思います...

Security Week
Logs
分析
Guest Post

2022年3月14日

IBM QRadar SIEMを活用してCloudflareログからインサイトを得ましょう。

Cloudflareのお客様が、ログをIBM Security QRadar SIEMへ直接プッシュできるようになったことを発表でき、嬉しく思います。この直接統合で、クラウドストレージを介する必要がなくなるため、CloudflareとQRadar SIEMのお客様にとってはコスト削減と迅速なログ配信が実現します...

Security Week
Logs
分析
Guest Post

2021年12月14日

Log4jの脆弱性からお客様を守るためのCloudflareログのサニタイジング

2021年12月9日、Apache Log4jユーティリティに影響を与えるゼロデイエクスプロイトCVE-2021-44228について世界中に知れ渡りましたCloudflareは直ちにWAFを更新し、この脆弱性から保護するようにしましたが、お客様にはできるだけ早くシステムを更新することをお勧めします...

Logs
Vulnerabilities
Zero Day Threats
セキュリティ
Log4J

2021年12月07日

CloudflareのログをR2に保存

お客様が Cloudflare ログを Cloudflare R2 ストレージにまもなく保存できるようになることをお知らせします。Cloudflare にログを保存することで、CIO ならびにセキュリティチームは簡素化、節約、そしてさらなるセキュリティを実現するインフラストラクチャの統合の機会を得ることができます。...

CIO Week
Logs
セキュリティ
製品ニュース
ストレージ

2021年12月06日

CloudflareのZero Trustプラットフォームで、PII（個人識別情報）と選択的ログの制御

Cloudflareでは、セキュリティのためにプライバシーを妥協する必要はないと考えています。昨年、当社はCloudflare Gatewayを発表しました。これは、お客様の組織のためにZero Trustブラウジングコントロールを組み込んだ...

CIO Week
Cloudflare One
Cloudflare Gateway
Firewall
Logs