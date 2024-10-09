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Cloudflare ブログ

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パートナー

Cloudflare、インターネットサービスプロバイダーとネットワーク機器プロバイダーと提携し、一般家庭により安全なブラウジング体験を提供

2024-09-24

バースデーウィーク1.1.1.1プライバシーDNSセキュリティパートナーネットワークサービス

Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...

共に立ち上がる：Cloudflareの優れたパートナーを表彰

2024-08-12

パートナーAwards

Cloudflareの成功は、卓越したパートナーシップに支えられています。当社のPowerUPプログラムは、このようなコラボレーションを強化し、イノベーション、収益性、成長を促進します。当社は、パートナーアワードで優れた成果を称えます。私たちの未来を形作るパートナーを表彰しましょう...

Cloudflare Zero TrustログとElastic SIEMでセキュリティ分析を強化

2024-02-22

製品ニュースZero TrustLogsセキュリティSIEMElasticパートナー

本日、Elasticでの新しいCloudflare Zero Trustダッシュボードを発表できることを嬉しく思います。Elasticを使用する共通のお客様は、これらのあらかじめ構築されたダッシュボードを使用して、Zero Trustログを保存、検索、分析することができるようになりました...

その他の投稿

2023年5月16日

Cloudflare R2とMosaicML、切り替えコストゼロで、世界中どこでもあらゆるコンピューティングパワーでのLLMトレーニングを実現

CloudflareとMosaicMLが一丸となり、切り替えコストゼロで世界中どこでもあらゆるコンピューティングパワーでLLMを訓練する自由が実現します。これにより、よりスピーディに、低い訓練実施コストで、ベンダーロックイン根絶が実現します...

Developer Week
開発者
パートナー
Egress
コネクティビティクラウド

2022年6月23日

Cloudflare Oneパートナープログラムを発表

Cloudflare Oneパートナープログラムは、Zero Trust、Network as a Service、クラウドメールセキュリティの各サービスを中心に構築されたプログラムであることが発表されました。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化することを支援します...

Cloudflare One Week
Cloudflare One
Zero Trust
Area 1 Security
パートナー

2022年3月17日

Cloudflare 2021年パートナー賞受賞者の方々、おめでとうございます

Channel and Alliance Partner Awards for 2021の受賞者を発表できることを大変喜ばしく思います。世界的に混乱し続けた1年を通して、Cloudflareのパートナーは、ソリューションとサービスの機能を革新、拡大し続け、当社と当社のプラットフォームを活用して成長を加速しています...

パートナー
Awards

2022年3月17日

CloudflareとArubaが提携し、支社からクラウドまでシームレスで安全なグローバルネットワークを提供

Arubaのお客様がEdgeConnect SD-WANをCloudflareのグローバルネットワークに接続し、Cloudflare Oneで企業トラフィックの安全を強化できるようにするソリューションを、CloudflareとArubaが共同で開発していることを本日発表できて嬉しく思います...

Security Week
パートナー
セキュリティ
サーバーレス

2022年3月17日

CloudflareとCrowdStrikeが提携し、デバイス、アプリケーション、企業ネットワークの安全な制御を最高情報セキュリティ責任者に提供

本日、CrowdStrikeとの新たな統合についていくつか発表できることを、嬉しく思います。これらの統合で、Cloudflareの広大なネットワークとZero Trustスイート、CrowdStrikeのEDR（Endpoint Detection and Response）インシデント修復サービスの力を融合します...

Security Week
パートナー
CrowdStrike
Cloudflare Zero Trust
セキュリティ

2022年1月31日

Cloudflareのパートナープログラムにて、SASEとZero Trustのマネージドサービスのサポートを開始

2021年もまた、Cloudflareパートナーネットワークの重要性を強く示す年となりました。これは、2021年に記録的な規模でパートナー様が増大したことからも明らかで、2022年にはさらなる増大を目指します。私たちはパートナー様の声に耳を傾け、あらゆるタイプのビジネ...

パートナー
API

2021年12月09日

Cloudflareは、主要なサイバー保険取り扱い会社およびインシデント対応サービスプロバイダーとの提携を発表

Cloudflareは、お客様のサイバーリスク低減を支援するため、大手サイバー保険会社やインシデント対応サービスプロバイダーとのサイバーリスクパートナーシッププログラムを発表しました。Cloudflareのお客様は、当社のパートナーによる保険料の割り引きや補償内容の強化を受けることができます。...

CIO Week
パートナー
セキュリティ

2020年4月30日

お客様とサービスパートナーのエンパワーメント

昨年、Cloudflareはパートナープログラムの計画的拡張を発表しました。このプログラムは、マネージドサービスおよびプロフェッショナルサービスのパートナーが効果的にCloudflareと関わり、より良いインターネット構築という当社のミッションにご参加いただけるようにすることを目的としています。...

パートナー
認定

2020年4月28日

企業のグローバル化のワンストップソリューション：CloudflareとJD Cloud & AIのパートナーシップ発表

グローバル企業が中国に拠点を置いて国内外にビジネスを展開するにあたっては、近年の政治的上・貿易上の複雑化はもちろんのこと、中国独自の規則、法規制、慣習に起因する困難が生じうることはよく知られています。一方で、中国の流通および技術ネットワークインフラストラクチャが、他国と大きく異なることは、あまり知られていません。新型コロナウイルス拡大のため、過去数か月間の世界のインターネットトラフィックは30%も増加し、こうした流通上および技術的なハードルによって、...

パートナー
China