より良いインターネットの構築を支援して15年：バースデーウィーク2025を振り返る
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...続きを読む »
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...続きを読む »
2024-09-30
2024年のバースデーウィーク中に行ったすべての大型発表を要約します。...
2024-09-24
Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...
2024-08-12
Cloudflareの成功は、卓越したパートナーシップに支えられています。当社のPowerUPプログラムは、このようなコラボレーションを強化し、イノベーション、収益性、成長を促進します。当社は、パートナーアワードで優れた成果を称えます。私たちの未来を形作るパートナーを表彰しましょう...
2024-02-22
本日、Elasticでの新しいCloudflare Zero Trustダッシュボードを発表できることを嬉しく思います。Elasticを使用する共通のお客様は、これらのあらかじめ構築されたダッシュボードを使用して、Zero Trustログを保存、検索、分析することができるようになりました...
2023年5月16日
CloudflareとMosaicMLが一丸となり、切り替えコストゼロで世界中どこでもあらゆるコンピューティングパワーでLLMを訓練する自由が実現します。これにより、よりスピーディに、低い訓練実施コストで、ベンダーロックイン根絶が実現します...
2023年1月12日
CIOが複数のソリューションを組み合わせて複雑な作業を行う中、私たちはMicrosoftとの協力関係を発展させ、最高のZero Trustソリューションを作り上げています...
2023年1月10日
当社は今週、Cloudflare One関連のサービス提供を希望するパートナーの妥当性を確認する目的で設計された認定サービス提供パートナー（ASDP）トラックを発表します...
2022年6月23日
Cloudflare Oneパートナープログラムは、Zero Trust、Network as a Service、クラウドメールセキュリティの各サービスを中心に構築されたプログラムであることが発表されました。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化することを支援します...
2022年6月08日
本日、当社はプライベートアクセストークンを発表しました。これは、本物のユーザーがお客様のサイトを訪れていることを検証する、完全に不可視でプライベートな方法です。...
2022年3月17日
Channel and Alliance Partner Awards for 2021の受賞者を発表できることを大変喜ばしく思います。世界的に混乱し続けた1年を通して、Cloudflareのパートナーは、ソリューションとサービスの機能を革新、拡大し続け、当社と当社のプラットフォームを活用して成長を加速しています...
2022年3月17日
Arubaのお客様がEdgeConnect SD-WANをCloudflareのグローバルネットワークに接続し、Cloudflare Oneで企業トラフィックの安全を強化できるようにするソリューションを、CloudflareとArubaが共同で開発していることを本日発表できて嬉しく思います...
2022年3月17日
本日、CrowdStrikeとの新たな統合についていくつか発表できることを、嬉しく思います。これらの統合で、Cloudflareの広大なネットワークとZero Trustスイート、CrowdStrikeのEDR（Endpoint Detection and Response）インシデント修復サービスの力を融合します...
2022年1月31日
2021年もまた、Cloudflareパートナーネットワークの重要性を強く示す年となりました。これは、2021年に記録的な規模でパートナー様が増大したことからも明らかで、2022年にはさらなる増大を目指します。私たちはパートナー様の声に耳を傾け、あらゆるタイプのビジネ...
2021年12月09日
Cloudflareは、お客様のサイバーリスク低減を支援するため、大手サイバー保険会社やインシデント対応サービスプロバイダーとのサイバーリスクパートナーシッププログラムを発表しました。Cloudflareのお客様は、当社のパートナーによる保険料の割り引きや補償内容の強化を受けることができます。...
2021年3月22日
本日、Cloudflare Oneの最新のネットワークオンランプパートナーシップを発表いたします。Cloudflare Oneは、お客様が安全で最適化されたグローバルネットワークを実現できるよう設計されています。MPLSリンクを、...
2020年4月30日
昨年、Cloudflareはパートナープログラムの計画的拡張を発表しました。このプログラムは、マネージドサービスおよびプロフェッショナルサービスのパートナーが効果的にCloudflareと関わり、より良いインターネット構築という当社のミッションにご参加いただけるようにすることを目的としています。...
2020年4月28日
グローバル企業が中国に拠点を置いて国内外にビジネスを展開するにあたっては、近年の政治的上・貿易上の複雑化はもちろんのこと、中国独自の規則、法規制、慣習に起因する困難が生じうることはよく知られています。一方で、中国の流通および技術ネットワークインフラストラクチャが、他国と大きく異なることは、あまり知られていません。新型コロナウイルス拡大のため、過去数か月間の世界のインターネットトラフィックは30%も増加し、こうした流通上および技術的なハードルによって、...