Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。 ...

2024年のバースデーウィーク中に行ったすべての大型発表を要約します。 ...

Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。 ...

Cloudflareの成功は、卓越したパートナーシップに支えられています。当社のPowerUPプログラムは、このようなコラボレーションを強化し、イノベーション、収益性、成長を促進します。当社は、パートナーアワードで優れた成果を称えます。私たちの未来を形作るパートナーを表彰しましょう ...

本日、Elasticでの新しいCloudflare Zero Trustダッシュボードを発表できることを嬉しく思います。Elasticを使用する共通のお客様は、これらのあらかじめ構築されたダッシュボードを使用して、Zero Trustログを保存、検索、分析することができるようになりました ...