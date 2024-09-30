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Cloudflare ブログ

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バースデーウィークの総まとめ

2024-09-30

2分で読了
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2024年、Cloudflareは14周年を迎えました。バースデーウィークでは毎年、お客様やより広範なインターネットコミュニティへの恩返しに焦点を当てた大型発表や革新的新製品のリリースなど、盛りだくさんの内容をお届けしています。バースデーウィークは、Cloudflareの使命に偽りなく取り組むだけでなく、常にお客様に寄り添い続けるCloudflareが誇る伝統となっています。今週の祝賀週間へ向けた準備は年初の早い段階で計画しており、あらゆる方をCloudflareへの参加にご招待しています。 

バースデーウィークの数ヶ月前、弊社チームには発表内容のアイデアを募りました。新しい規格の実装提案から、開発者向けの新製品の作成まで、数多くの提案が寄せられました。わずか1週間のうちにすべてを網羅することが、最大の課題です。構築することは、まだまだほかにもたくさんあるのです。バースデーウィークは毎年開催しているので次年に繰り越せばいいと思うかもしれませんが、それはそれで来年の時点で詰め込みきれなくなる可能性があります。

それでは、見逃してしまわれた方のために、2024年のバースデーウィーク中に発表されたすべてのものを以下にまとめます。

月曜日

発表内容 一文で言えば...
コンテンツにアクセスするAIモデルの監査と制御を開始 WebサイトにアクセスできるAI関連ボットとクローラー、そして、どのコンテンツを利用させるかの把握が可能に。
DNSレコードの一括更新によるゾーン管理の効率化 DNS管理でCloudflareをご利用のお客様において、レコードのバッチの作成、多くのレコードでのプロキシの有効化、多くのレコードを更新し同時に新しいターゲットへの指向、さらにはすべてのレコードの削除が実現。
エフェメラルIDの導入：不正検知のための新ツール ネットワークレベルの情報に依存することなく、一意の短時間IDを生成する新機能であるエフェメラル（一過性）IDを使用した、セキュリティを向上させる次なるステップ。

火曜日

発表内容 一文で言えば...
Cloudflare、より安全なブラウジング体験を家庭に提供するたの提携樹立 インターネットサービス、ネットワーク、ハードウェア機器のプロバイダーはこれより、Cloudflareにサインアップして提携することで、各家庭により安全なブラウジングエクスペリエンスを提供できるように。
Cloudflareでより安全なインターネットを：無料の脅威インテリジェンス、分析、新しい脅威検出 脅威インテリジェンス、分析、新脅威検出などを無料提供。
CloudflareのTerraformプロバイダーの自動生成 OpenAPIスキーマのエコシステムの最終仕上げが自動生成されるように。TerraformプロバイダーとAPIリファレンスドキュメントを提供。
Cloudflareは、WhatsAppのkey transparencyの監査することで、エンドツーエンド暗号化メッセージのセキュリティの検証を支援

水曜日

発表内容 一文で言えば...
Speed Brainの導入：Webページの読み込みを45%高速化 最新の高速化となるSpeed Brainで、Speculation Rules APIを用い、ユーザーが次にナビゲーションする可能性のあるユーザーのコンテンツをプリフェッチ。ユーザーがWebページに移動する前にWebページをダウンロードし、ページの読み込みを45%高速化。
瞬時に削除キャッシュされたコンテンツを150ミリ秒以内に無効化 インスタントパージにより、150ミリ秒以下でキャッシュされたコンテンツを無効化し、タグ、ホスト名、プレフィックスによるパージのグローバルな遅延で業界最速のキャッシュパージを提供。
より速く、よりプライベートなインターネットの新標準 Zstandard圧縮、Encrypted Client Hello、その他の速度とプライバシーに関する発表は、すべて無料でリリース。
TURNとAnycast：ピアリングをグローバルに機能 本日より、Cloudflare CallsのTURNサービスはすべてのCloudflareアカウントで一般利用可能。
Cloudflareの第12世代サーバー — パフォーマンスが145%向上し、効率性が63%向上 卓越したパフォーマンスとセキュリティ、AI/MLワークロードでのサポートの強化、電力効率の大幅な向上に重点を置いた次世代サーバー。

木曜日

発表内容 一文で言えば...
スタートアッププログラムを刷新：最大25万ドルのクレジットと共にCloudflare上で構築と成長を 対象となるスタートアップ企業に、Cloudflareの開発者プラットフォームを使用して構築した場合、最高25万ドルのクレジットを進呈。
Cloudflareによる、より大規模かつより優れた、そしてより速いAIプラットフォーム より強力なGPU、拡張されたモデルサポート、AI Gatewayでの強化されたロギングと評価、より大きなインデックスサイズと高速なクエリを備えたVectorize GA。
ビルダー・デー2024：Workersプラットフォームでの18件の大型アップデート 永続的でクエリ可能なWorkersログ、Node.js互換性GA、OpenNextによるNext.jsサポートの改善、 Workers用CI/CD、段階的なデプロイメント、Queues、R2イベント通知のGAなど — Cloudflare上での構築をより簡単かつ高速に、さらにより手頃な価格で提供。
より速いWorkers KV Workers KVを最大3倍高速化した方法について深く掘り下げています。
すべてのDurable Object SQLiteにゼロ遅延のSQLストレージを搭載 アプリケーションコードをストレージレイヤーに配置することで、データが保存されている場所でコードが実行されるように。
Workers AIをより速く、そしてより効率的に：KVキャッシュ圧縮および投機的デコーディングでパフォーマンスを最適化 KVキャッシュ圧縮や投機的復号化などの新たな最適化テクニックにより、Cloudflare Workers AIプラットフォームで大規模言語モデルLLM推論の超高速化が実現。

金曜日

発表内容 一文で言えば...
当社のコンテナプラットフォームはすでに稼動しています。GPU搭載です。これが早期情報です。 当社の革新的取り組み — Cloudflareネットワーク上でコンテナを実行するためのプラットフォームすでにプロダクションで、AIの推論などに使用
サイバーセキュリティの推進：Cloudflare、CISA誓約の一環として新たなバグ報奨金VIPプログラムを実施 今年、CISA Pledgeのコミットメントの一環として、新しいバグバウンティVIPプログラムを実施。
ビルダーを強化：Dev AllianceとWorkers Launchpad第4コホートのご紹介 必要な開発者ツールへの無料かつ割引価格のアクセスを提供、Cloudflare上で構築する見事なスタートアップ企業の最新グループを紹介。
Project Alexandriaでオープンソースプロジェクトへの弊社のサポートを拡大 オープンソースプログラムを拡大、持続可能でスケーラブルな未来を持つプロジェクトの支援により、成功に必要なツールや保護を提供。
ネットワークトレンドと自然言語：Cloudflare Radarの新しいData ExplorerとAIアシスタント 比較やフィルターなど、より複雑なAPIクエリを構築し結果を視覚化するためのシンプルなWebベースのインターフェイス。
WAF Rule Builder Assistant、Cloudflare Radar AI Insights、そして更新されたAIボット保護により、あらゆる場所でAIの利用が可能 AIアシスタント機能を拡張して、新しいWAFルールの構築、新しいAIボットとクローラーのトラフィックインサイトをRadarに追加、新しいAIボットブロック機能を拡張。
当社の誓約への決意を新たに Freeプランは継続的に提供、今週の15件の発表でFreeプランをさらに内容の濃いものに。

さらにもう一点...

Cloudflareは、地球上のほぼすべての国で、数百万のお客様とその数百万のドメインにサービスを提供しています。しかしながら、グローバル企業であるため、特に北米以外の地域では決済環境が複雑になることがあります。米国では、クレジットカードがオンラインショッピングにおいて非常に人気が高いものの、世界的な状況は大きく異なります。EMEAヨーロッパ、中東、アフリカ、LATAMでは、お客様の60%が他の決済方法を利用しています。たとえば、ヨーロッパの消費者は銀行送金メカニズムによるSEPAダイレクトデビットを選ぶことが多く、中国の消費者はデジタルウォレットのAlipayを使用することが多くなっています。

Cloudflareでは、これをお客様の所在する地域の現状に合わせ調整する機会と捉えました。本日、支払いシステムを拡張し、新たな決済方法となるStripe Linkのクローズドベータを開始します。チェックアウト体験はより速く、よりシームレスなものとなり、セルフサービスのお客様はLinkで銀行口座情報やカード情報を保存して決済できるようになります。Linkに決済情報を保存した、もしくはすでにご利用になられている事業者のお客様は、決済情報を再入力することなくスピーディにお支払いを済ませていただけます。

今回の発表は、世界中のお客様が使うグローバルな決済方法への対応拡充の取り組みの最初のステップに過ぎません。新しい支払い方法を徐々に展開しながらスムーズな統合を実現し、すべての段階でお客様からのフィードバックを集めていく予定です。

来年のこの時期、またお会いしましょう

バースデーウィーク2024に関する概要は、以上となります。一方、Cloudflareでのイノベーションはとどまることはありません。弊社では、より良いインターネットの構築に役立つさらなる製品や機能を次々と発表していきます。今後1年の間も、引き続きCloudflareブログをご覧ください。

Cloudflareは企業ネットワーク全体を保護し、お客様がインターネット規模のアプリケーションを効率的に構築し、あらゆるWebサイトやインターネットアプリケーションを高速化し、DDoS攻撃を退けハッカーの侵入を防ぎゼロトラスト導入を推進できるようお手伝いしています。

ご使用のデバイスから1.1.1.1 にアクセスし、インターネットを高速化し安全性を高めるCloudflareの無料アプリをご利用ください。

より良いインターネットの構築支援という当社の使命について、詳しくはこちらをご覧ください。新たなキャリアの方向性を模索中の方は、当社の求人情報をご覧ください。
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