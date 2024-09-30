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2024年、Cloudflareは14周年を迎えました。バースデーウィークでは毎年、お客様やより広範なインターネットコミュニティへの恩返しに焦点を当てた大型発表や革新的新製品のリリースなど、盛りだくさんの内容をお届けしています。バースデーウィークは、Cloudflareの使命に偽りなく取り組むだけでなく、常にお客様に寄り添い続けるCloudflareが誇る伝統となっています。今週の祝賀週間へ向けた準備は年初の早い段階で計画しており、あらゆる方をCloudflareへの参加にご招待しています。

バースデーウィークの数ヶ月前、弊社チームには発表内容のアイデアを募りました。新しい規格の実装提案から、開発者向けの新製品の作成まで、数多くの提案が寄せられました。わずか1週間のうちにすべてを網羅することが、最大の課題です。構築することは、まだまだほかにもたくさんあるのです。バースデーウィークは毎年開催しているので次年に繰り越せばいいと思うかもしれませんが、それはそれで来年の時点で詰め込みきれなくなる可能性があります。

それでは、見逃してしまわれた方のために、2024年のバースデーウィーク中に発表されたすべてのものを以下にまとめます。

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

Cloudflareは、地球上のほぼすべての国で、数百万のお客様とその数百万のドメインにサービスを提供しています。しかしながら、グローバル企業であるため、特に北米以外の地域では決済環境が複雑になることがあります。米国では、クレジットカードがオンラインショッピングにおいて非常に人気が高いものの、世界的な状況は大きく異なります。 EMEAヨーロッパ、中東、アフリカ、LATAMでは、お客様の60%が他の決済方法を利用しています 。たとえば、ヨーロッパの消費者は銀行送金メカニズムによるSEPAダイレクトデビットを選ぶことが多く、中国の消費者はデジタルウォレットのAlipayを使用することが多くなっています。

Cloudflareでは、これをお客様の所在する地域の現状に合わせ調整する機会と捉えました。本日、支払いシステムを拡張し、新たな決済方法となる Stripe Link のクローズドベータを開始します。チェックアウト体験はより速く、よりシームレスなものとなり、セルフサービスのお客様はLinkで銀行口座情報やカード情報を保存して決済できるようになります。Linkに決済情報を保存した、もしくはすでにご利用になられている事業者のお客様は、決済情報を再入力することなくスピーディにお支払いを済ませていただけます。

今回の発表は、世界中のお客様が使うグローバルな決済方法への対応拡充の取り組みの最初のステップに過ぎません。新しい支払い方法を徐々に展開しながらスムーズな統合を実現し、すべての段階でお客様からのフィードバックを集めていく予定です。