前年比358%増の2,050万件のDDoS攻撃が標的：Cloudflareの2025年第1四半期DDoS脅威レポート
2025-04-27
DDoS攻撃が急増しています。2025年第1四半期、Cloudflareは5.6 Tbpsおよび4.8 Bppsの記録的な攻撃に加え、2,000万件以上の攻撃（前年比358%増）をブロックしました。...続きを読む »
2025-04-27
DDoS攻撃が急増しています。2025年第1四半期、Cloudflareは5.6 Tbpsおよび4.8 Bppsの記録的な攻撃に加え、2,000万件以上の攻撃（前年比358%増）をブロックしました。...続きを読む »
2024-11-20
過去10年間に観測された大規模なDDoS攻撃に関連する指標をプロットしてみると、指数関数的な曲線が急激に変化しているのか、直線的で一定の増加を示しているのかが分かります。分析の結果、増加は直線的ではなく指数関数的であり、その増加を示す曲線は指標（rps、pps、bps）によって異なることがわかりました。 ...
2024-10-23
2024年第3四半期にDDoS攻撃数が急増。Cloudflareは600万件近くのDDoS攻撃を軽減。これは前四半期比49%増、前年同期比55%増となります。...
2024-10-02
CloudflareのDDoS防御は、1か月に及ぶ100回を超える超帯域幅消費型L3/4 DDoS攻撃の一環として、DDoS攻撃史上最大となる毎秒3.8テラビットの攻撃を自動的に検出し、軽減しました。...