ASPA：インターネットルーティングをより安全に
2026-02-27
ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。...続きを読む »
2026-02-27
ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。...続きを読む »
2026-01-26
2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...
2025-12-15
世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...
2025-07-22
2025年第2四半期には、政府主導の遮断、停電、ケーブルの損傷、サイバー攻撃、技術的な問題に起因するインターネットの混乱が世界中で発生しました。...
2025-07-15
2025年第2四半期において、DDoS攻撃が最も多かった月は6月で、観察された活動全体の約38％を占めました。...