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Cloudflare ブログ

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Radar

ケーブル切断、嵐、DNS：2025年第4四半期に発生したインターネット障害のまとめ

2026-01-26

Radarインターネット遮断インターネットトラフィック障害インターネットトレンドAWSMicrosoft Azureコンシューマーサービス

2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...

Cloudflare Radarの2025年版Year in Review（1年の振り返り）：AIの台頭、ポスト量子、そして記録的規模のDDoS攻撃

2025-12-15

Year in ReviewRadar傾向インターネットトレンドインターネットトラフィック障害Internet QualityセキュリティAI

世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...