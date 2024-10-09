2026年Cloudflare脅威レポートを発表

2026-03-03

記録的な31.4 TbpsのDDoS攻撃や高度なセッショントークン窃盗で明らかになったように、サイバー脅威の産業化という根本的変化が起きています。最新レポートでは、国家アクターや犯罪集団が従来型の悪用から、正当な企業ロジックの中で行う「XaaS環境寄生型攻撃」へと転換している状況を考察しています。 ...