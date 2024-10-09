Cloudflareでより安全なインターネットを：無料の脅威インテリジェンス、分析、新しい脅威検出
2024-09-24
本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...続きを読む »
2024-09-24
本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...続きを読む »
2023-01-10
Cloudflare Data Loss Prevention（データ損失防止）で、カスタム検出を作成する機能が利用できるようになりました...
2022-09-20
Cloudflareをご契約いただいているお客様は、機密データを保護するためのより多くのオプションを提供するData Loss Prevention（データ損失防止）が利用できるようになりました...
2021-03-24
本日は、Cloudflareのネットワークを使用して、企業内のデータが存在する場所や移動場所を問わず、ゼロトラストコントロールを構築できるプラットフォームを発表できることを嬉しく思います。...
2021-03-24
Cloudflare One、ブラウザ分離、API Shieldが提供する多層保護を使用することで、セキュリティチームは対応よりも防止に集中できるようになります...