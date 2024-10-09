2026年Cloudflare脅威レポートを発表
2026-03-03
記録的な31.4 TbpsのDDoS攻撃や高度なセッショントークン窃盗で明らかになったように、サイバー脅威の産業化という根本的変化が起きています。最新レポートでは、国家アクターや犯罪集団が従来型の悪用から、正当な企業ロジックの中で行う「XaaS環境寄生型攻撃」へと転換している状況を考察しています。...続きを読む »
2026-03-03
記録的な31.4 TbpsのDDoS攻撃や高度なセッショントークン窃盗で明らかになったように、サイバー脅威の産業化という根本的変化が起きています。最新レポートでは、国家アクターや犯罪集団が従来型の悪用から、正当な企業ロジックの中で行う「XaaS環境寄生型攻撃」へと転換している状況を考察しています。...続きを読む »
2026-02-05
2025年、DDoS攻撃数が2倍以上に増加しました。超帯域幅消費型攻撃が700%増大する中、ネットワーク層は特に脅威にさらされています。...
2025-03-18
新しい脅威イベントプラットフォームでリアルタイムインサイトを得ましょう。このツールは、攻撃の先手を打ち、重要な資産を保護するための実用的なインテリジェンスを提供して、サイバーセキュリティの防御力を強化します。...
2022-09-19
Cloudflareの脅威対策・研究チーム「Cloudforce One」が、運営を開始。また、脅威に関するブリーフィングの指揮を執り始めています10月12日に開催予定のウェビナー「YackingYeti：ウクライナと世界を狙うロシアの脅威グループの手口」にご参加いただき、詳細についてご確認ください...
2022-06-21
新しい脅威オペレーション・調査チームをご紹介：Cloudforce One。このチームにとって調査結果の発表は役割の1つですが、そのためだけに存在するのではありません。このチームの主な目的は脅威アクターを追跡し、その動きを封じ込めることにあります...