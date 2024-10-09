Cloudflare、グローバル越境プライバシー（CBPR）の新規格に適合
2025-01-28
Cloudflareは、「グローバル越境プライバシールール （グローバルCBPR）」システムと「処理者向けグローバルプライバシー認証 （グローバルPRP）」制度の審査を無事通過したことを世界で初めて発表します。...続きを読む »
2025-01-28
Cloudflareは、「グローバル越境プライバシールール （グローバルCBPR）」システムと「処理者向けグローバルプライバシー認証 （グローバルPRP）」制度の審査を無事通過したことを世界で初めて発表します。...続きを読む »
2023-03-18
Cloudflareは、EU内のISO 27001認証済みデータセンターのみにお客様のトラフィックを制限する非常に簡単な方法、「ワンクリックISO認定地域」を発表しました...
2021-12-11
Cloudflareの製品とサービスは、この1年で大幅に拡大し、これまで以上に多くのお客様を保護しています。今週初めには、Cloudflareセキュリティセンターを立ち上げ、お客様が攻撃対象領域をマッピングし...
2020-04-30
昨年、Cloudflareはパートナープログラムの計画的拡張を発表しました。このプログラムは、マネージドサービスおよびプロフェッショナルサービスのパートナーが効果的にCloudflareと関わり、より良いインターネット構築という当社のミッションにご参加いただけるようにすることを目的としています。...