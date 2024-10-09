エージェンティックコマースの保護：デバッグと顧客カードでAIエージェントの取引を支援
2025-10-24
Cloudflareは、VisaおよびVisaと提携し、エージェンティックコマースの未来の安全を確保しています。...続きを読む »
2025-10-24
Cloudflareは、VisaおよびVisaと提携し、エージェンティックコマースの未来の安全を確保しています。...続きを読む »
2025-07-01
今日はコンテンツ独立記念日：Cloudflareは、世界の主要な出版社やAI企業の大多数とともに、AIクローラーがクリエイターに報酬を支払わない限り、デフォルトでブロックする方針へと移行します。...
2025-07-01
2024年5月から2025年5月にかけて、クローラートラフィックが18％増加し、GPTBotは305％、Googlebotは96％増加しました。...
2024-09-27
今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...
2024-09-23
Cloudflareのどのプランをご利用のお客様でも、AIモデルがサイト上のコンテンツにどのようにアクセスするかを監査し、制御できるようになりました。...
2024年7月03日
コンテンツ制作者が安全なインターネットを維持するために、当社はすべてのAIボットをブロックする全く新しい「簡単なボタン」を発表しました。これは無料プランをご利用のお客様を含め、すべてのお客様にご利用いただけます...