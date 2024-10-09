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2024年7月03日

AIndependence（AIとの分立）を宣言しましょう：AIボット、スクレイパー、クローラーをワンクリックでブロック

コンテンツ制作者が安全なインターネットを維持するために、当社はすべてのAIボットをブロックする全く新しい「簡単なボタン」を発表しました。これは無料プランをご利用のお客様を含め、すべてのお客様にご利用いただけます ...