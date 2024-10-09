AI Security for Appsの一般提供を開始しました
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...続きを読む »
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...続きを読む »
2026-02-13
ecdysisは、ネットワークサービスのダウンタイムアップグレードを可能にするRustライブラリです。Cloudflareは、数百万の接続を5年間保護し、現在はオープンソースとなっています。...
2026-01-16
Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。...
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...
2025-09-17
2025年10月15日、Cloudflareはすべての無料ドメインでWeb Analyticsを有効にします。これにより、お客様は個人データを収集することなく、世界中のサイトのパフォーマンスをリアルタイムで把握できます。...
2024年9月27日
今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...
2024年4月12日
Let's Encryptのクロス署名チェーンは9月に有効期限が切れます。この影響は、古いトラストストアを使用するレガシーデバイス（Androidバージョン7.1.1以前）に生じます。この変更による影響がお客様に及ぶことを防ぐため、CloudflareはLet's Encrypt証明書の更新時に別のCAを使用するように移行します...
2024年4月05日
Browser Rendering APIをセッション管理の改善と共にすべての有料Workers顧客に提供開始...
2024年3月06日
先般、米サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は、「Ivanti Connect Secure」と「Policy Secure」の脆弱性を受けた緊急指令を発行しました。この投稿では、これらの脆弱性を悪用する攻撃者の手口について説明します...
2024年3月06日
Express Cloudflare Network Interconnectにより、お客様のネットワークとCloudflareとの接続の簡素化かつスピードアップが実現します。Express CNIはCloudflareのダッシュボードから直接注文でき、わずか3分で使い始めていただけます。Express CNIはさらに、Magic TransitとMagic WANのセットアップも簡素化します...
2024年3月04日
Cloudflareは、AI時代のLLMモデルとユーザー保護に取り組み始めた最初のプロバイダの1社となっています...
2024年3月04日
セキュリティ分析にAIアシスタントを導入。Webセキュリティに関する強力な洞察を得ることが、かつてないほど簡単になりました。新しく組み込みまれた自然言語クエリーインターフェースを使用して、セキュリティ分析を調査します...
2023年10月25日
Cache Reserveのベータ版から一般公開（GA）への移行と、いくつかの魅力的な新機能の導入を発表できることを嬉しく思います。新機能の一例として、Cloudflareダッシュボードのキャッシュ概要セクションに表示される分析内容へのCache Reserveの追加があります...
2023年10月24日
本日、Cache Rulesと他のいくつかのRules製品の同時一般公開（GA）をお知らせできることを嬉しく思います。しかし、それだけではありません。Cache Rulesの新しい設定オプションも追加されました...