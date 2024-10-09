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Cloudflare ブログ

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アプリケーションサービス

AI Security for Appsの一般提供を開始しました

2026-03-11

Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...

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AI Security for Appsの一般提供を開始しました

Equinixによる古いコードの廃棄：CloudflareにおけるRustサービスのグレースフルリスタート

2026-02-13

RustオープンソースインフラストラクチャエンジニアリングEdge開発者開発者プラットフォームアプリケーションサービスRust

ecdysisは、ネットワークサービスのダウンタイムアップグレードを可能にするRustライブラリです。Cloudflareは、数百万の接続を5年間保護し、現在はオープンソースとなっています。...

AstroがCloudflareに

2026-01-16

M&Aアプリケーションサービス開発者プラットフォームCloudflare WorkersWorkers AIセキュリティAI

Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。...

より良いインターネットの構築を支援して15年：バースデーウィーク2025を振り返る

2025-09-29

バースデーウィークパートナー開発者プラットフォームWorkers Launchpadパフォーマンスセキュリティキャッシュ速度開発者AI1.1.1.1アプリケーションセキュリティアプリケーションサービスボットCDNCloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...

その他の投稿

2024年9月27日

WAF Rule Builder Assistant、Cloudflare Radar AI Insights、そして更新されたAIボット保護により、あらゆる場所でAIの利用が可能

今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...

バースデーウィーク
ボット管理
ボット
AIボット
AI

2024年4月12日

Cloudflareのお客様がLet's Encryptの証明書チェーンの変更の影響を受けないようにする方法

Let's Encryptのクロス署名チェーンは9月に有効期限が切れます。この影響は、古いトラストストアを使用するレガシーデバイス（Androidバージョン7.1.1以前）に生じます。この変更による影響がお客様に及ぶことを防ぐため、CloudflareはLet's Encrypt証明書の更新時に別のCAを使用するように移行します...

セキュリティ
アプリケーションサービス
TLS
SSL
Certificate Authority

2024年3月06日

企業がCloudflareに接続する方法をExpress Cloudflare Network Interconnectで簡素化

Express Cloudflare Network Interconnectにより、お客様のネットワークとCloudflareとの接続の簡素化かつスピードアップが実現します。Express CNIはCloudflareのダッシュボードから直接注文でき、わずか3分で使い始めていただけます。Express CNIはさらに、Magic TransitとMagic WANのセットアップも簡素化します...

Security Week
Network Interconnect
製品ニュース
Magic Transit
Magic WAN

2024年3月04日

Cloudflare、セキュリティ分析のためのAIアシスタントを発表

セキュリティ分析にAIアシスタントを導入。Webセキュリティに関する強力な洞察を得ることが、かつてないほど簡単になりました。新しく組み込みまれた自然言語クエリーインターフェースを使用して、セキュリティ分析を調査します...

Security Week
セキュリティ
WAF
Workers AI
製品ニュース

2023年10月25日

Cache Reserveの一般公開（GA）：エグレス料金を最小化するための制御強化

Cache Reserveのベータ版から一般公開（GA）への移行と、いくつかの魅力的な新機能の導入を発表できることを嬉しく思います。新機能の一例として、Cloudflareダッシュボードのキャッシュ概要セクションに表示される分析内容へのCache Reserveの追加があります...

Cache Reserve
全体的な使いやすさ
アプリケーションサービス
パフォーマンス
コネクティビティクラウド

2023年10月24日

Cache Rulesの一般提供開始：キャッシュの詳細かつ精密な制御

本日、Cache Rulesと他のいくつかのRules製品の同時一般公開（GA）をお知らせできることを嬉しく思います。しかし、それだけではありません。Cache Rulesの新しい設定オプションも追加されました...

全体的な使いやすさ
Cache Rules
製品ニュース
アプリケーションサービス
パフォーマンス