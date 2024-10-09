Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。 ...

ecdysisは、ネットワークサービスのダウンタイムアップグレードを可能にするRustライブラリです。Cloudflareは、数百万の接続を5年間保護し、現在はオープンソースとなっています。 ...

Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。 ...

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。 ...

2025年10月15日、Cloudflareはすべての無料ドメインでWeb Analyticsを有効にします。これにより、お客様は個人データを収集することなく、世界中のサイトのパフォーマンスをリアルタイムで把握できます。 ...