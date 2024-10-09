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Cloudflare ブログ

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SASE

Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に

2026-04-14

Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...

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Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に

ユーザー、ノード、エージェントすべてを対象としたセキュアなプライベートネットワーキング、Workers — Cloudflare Meshの導入

2026-04-14

Agents Week開発者開発者プラットフォームWorkers AICloudflare WorkersAIZero TrustCloudflare OneSASE

Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...

見えないものを明らかにする：Cloudflare OneでシャドーAIを制御するためのガイド

2025-08-25

AI WeekセキュリティAISASECloudflare OneセキュアWebゲートウェイSaaSセキュリティ分析

「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。...

その他の投稿

2024年9月24日

Cloudflareでより安全なインターネットを：無料の脅威インテリジェンス、分析、新しい脅威検出

本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...

バースデーウィーク
セキュリティ
CASB
DLP
Data Loss Prevention

2024年5月30日

CloudflareがBastionZeroの買収によりゼロトラストアクセスをITインフラへ拡張

Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます...

M&A
Zero Trust
SASE
セキュリティ
Cloudflare Access

2024年3月14日

AIサービスでトークン長のサイドチャネル攻撃を軽減する

Workers AI/AI Gatewayチームは最近、ベングリオン大学のセキュリティ研究者グループと緊密に協力して、パブリックバグバウンティプログラムを通じて提出されたあるレポートに取り組みました。このプロセスを通じて、すべてのLLMプロバイダーに影響を及ぼす脆弱性を発見し、完全にパッチを適用しました。 その詳細を紹介します...

Bug Bounty
LLM
Vulnerabilities
開発者プラットフォーム
Workers AI

2023年11月16日

Cloudflare Oneの高度なセッション監査機能紹介

管理者による、Cloudflare Oneポリシーで使用されるすべてのアクティブなユーザーセッションと関連データの監査が簡単にできるようになりました。これにより、トラブルシューティングと診断性能を向上、そして極度にきめ細かな制御の両方の長所が同時に活着ることとなります...

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