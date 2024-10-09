Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。 ...

Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...

Cloudflare CASBは、ChatGPT、Claude、Geminiをスキャンし、設定ミス、機密データの流出、コンプライアンスの問題を検出します。これにより、企業は自信を持ってAIを導入できます。 ...

このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。 ...

「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。 ...