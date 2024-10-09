Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に
2026-04-14
Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...続きを読む »
2026-04-14
Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...続きを読む »
2026-04-14
Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...
2025-08-26
Cloudflare CASBは、ChatGPT、Claude、Geminiをスキャンし、設定ミス、機密データの流出、コンプライアンスの問題を検出します。これにより、企業は自信を持ってAIを導入できます。 ...
2025-08-26
このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。...
2025-08-25
「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。...
2025年8月11日
お客様が求めたのはシンプルさです。Cloudflareは耳を傾けたものです。ExternaとInternaの2つの新しいユースケース主導型パッケージで、インフラ全体の接続と保護を簡素化します。...
2025年3月21日
CloudflareのData Loss Preventionは、Cloudflareの開発者プラットフォーム上に構築されたシステムで、AIを活用した自己改善型アルゴリズムによって誤検知を減らします。...
2025年3月20日
Cloudflare初のAIエージェント「Cloudy」は、Cloudflare管理者が現在直面している複雑な設定を理解しやすくします。...
2024年9月24日
本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...
2024年5月30日
Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます...
2024年5月07日
Cloudflare for Unified Risk Postureは、拡大する攻撃対象領域全体に自動かつ動的なリスクポスチャを適用する企業を支援する、弊社グローバルネットワーク上に構築した新たなサイバーセキュリティリスク管理機能スイートです...
2024年3月20日
本日より、Zero Trust管理者は新しいWARP Connectorを導入し、Any-to-Any接続を簡素化できるようになります...
2024年3月14日
Workers AI/AI Gatewayチームは最近、ベングリオン大学のセキュリティ研究者グループと緊密に協力して、パブリックバグバウンティプログラムを通じて提出されたあるレポートに取り組みました。このプロセスを通じて、すべてのLLMプロバイダーに影響を及ぼす脆弱性を発見し、完全にパッチを適用しました。 その詳細を紹介します...
2024年3月06日
パブリッククラウド環境への安全で簡単かつシームレスな接続を実現し、クラウドネットワークを可視化および自動化する新しい一連の機能を備えたMagic Cloud Networkingについて紹介します...
2024年3月05日
Cloudflare Oneがデータ損失防止（DLP）サービスの一部として、光学式文字認識を使用したソースコードの検出が可能になりました...
2024年3月04日
フィッシングの特定からアプリケーションやAPIの保護まで、より高度な新しい攻撃に対抗するため、CloudflareはAIを活用してセキュリティソリューションの有効性を向上させています...
2024年3月04日
Cloudflare Oneを使用することで、ユーザーの行動を基にリスクを検知する機能であるユーザーリスクスコアリングを使用して、組織全体のセキュリティ体勢を向上させることができます...
2024年2月07日
本日Cloudflareは、SASEプラットフォームであるCloudflare Oneの一連のアップデートを発表します...
2023年11月16日
管理者による、Cloudflare Oneポリシーで使用されるすべてのアクティブなユーザーセッションと関連データの監査が簡単にできるようになりました。これにより、トラブルシューティングと診断性能を向上、そして極度にきめ細かな制御の両方の長所が同時に活着ることとなります...
2023年10月03日
お客様の既存のネットワークハードウェアとCloudflareのネットワークを接続する機能を持つ、Magic WAN Connectorの一般提供開始を発表...