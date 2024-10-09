Cloudflareの3つの章：プログラマーからCTO、そして取締役会
2025-03-27
本日、13年以上にわたり在籍した後、私はCloudflareの取締役会に参加し、 CTOとしてのフルタイムの職位を辞することになりました。 ...続きを読む »
2025-03-27
本日、13年以上にわたり在籍した後、私はCloudflareの取締役会に参加し、 CTOとしてのフルタイムの職位を辞することになりました。 ...続きを読む »
2024-10-10
Cloudflareで製品およびエンジニアリングを実行し、『より良いインターネットの構築を支援する』という使命を推進するできることを、大変嬉しく思います。 ...
2023-03-08
国際女性デーおめでとうございます。2023年のグローバルテーマは「#EmbraceEquity」。つまり、「なぜ機会均等は十分ではないのか」についての認識を高めるための継続的な取り組みの一環です。今日は、女性による功績を強調する時であると同時に、より良い情報を得る機会でもあります...
2022-12-08
11月1日付けで、韓国のカントリーマネージャーとしてCloudflareに入社したことをお知らせします。より良いインターネットの構築を支援し、韓国で増え続けるCloudflareの顧客、パートナー、現地チームの拡大に尽力できることを嬉しく思います...
2022-11-23
Cloudflareでは、チーム全体が安心して、自分らしさを発揮することに喜びを感じ、最高の仕事ができるような職場づくりに努めてきました。そのためCloudflareが、ニューズウィーク誌とベストプラクティス研究所（BPI）により、2022年最も愛される職場トップ100に選ばれたことを、私たちは誇りに思っています...
2022年6月13日
世界における日本の競争力を高めることに役立つデジタルトランスフォーメーションを加速するために貢献したい、そのためには、素晴らしい労働環境を提供し、素晴らしいチームを作るため、今後も邁進していきます...
2022年1月19日
この度、Cloudflareジャパン代表として執行役員社長に就任致しました。Cloudflareが日本におけるお客様とパートナー様との基盤を構築・拡張し、ブランドの存在感を高めるために全力を尽くす所存です。...
2021年9月26日
今週、Cloudflareは創立記念日を迎えます。私たちがこの会社を創立したのは11年前の明日、2010年9月27日のことです。当社では創立1周年のとき以来、毎年記念日の週に革新的な新製品をローンチするのが伝統になりました。インターネットに対する当社の恩返しだと考えています。...
2021年4月08日
私は、Cloudflareのアジア太平洋地域（日本とグレーターチャイナを含む）の顧客やパートナーの基盤を築き上げ、拡大させるために、3月1日付でバイスプレジデント兼アジア太平洋地域ゼネラルマネージャーに就任いたしました。現在、当社はアジア太平洋地域には200人以上の情熱的で顧客重視の従業員を擁し、北京、シンガポール、シドニー、東京にオフィスを構えています。...
2021年2月24日
リスボンのテクニカルサポートチームのリーダーであるJustina Wongは、Cloudflareで働くことやCloudflareで働きたいと考える人にとって必要と思われる情報について下記のように話しています。...
2020年9月27日
Cloudflareは2010年9月27日に設立されました — 10年前の今日です。当社はこの10年間で大きな変貌を遂げており、立ち止まって、これまでの軌跡を振り返ることは難しくなっております。...
2020年9月27日
毎年、Cloudflareでは2010年9月27日の創立を記念して、1週間新商品をお知らせしています。当社ではこれをBirthday Weekと呼びますが、我々はギフトを受け取る側ではなく、送り主になっています。今年も例年と同じようにお祝いします。Cloudflareは創立10周年を迎えました。...
2020年7月20日
このたびクラウドフレア・ジャパン株式会社の 日本代表に就任することができ、今、大きな期待で胸が高鳴っています。 私は、クラウドフレアが日本のビジネスを展開し始めてからこれまで拡大してきたネットワークだけでなく、獲得してきた多くの日本企業の顧客やパートナーを更に成長させたいと考えています。...
2019年9月13日
Cloudflareは、2010年9月27日に創業しました。多数の優れたスタートアップ企業が、時が経つにつれ方向転換していきます。私たちは変わっていません。創業初期の頃から、目的を持って計画を実行してきました。まだ若い会社ですが、より良いインターネット構築の支援をする、という当初の目標を明確に維持しています。...