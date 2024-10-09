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Cloudflare ブログ

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Life at Cloudflare

国際女性デーに（そして毎日）平等を受け入れる

2023-03-08

IWDDiversityWomenflareLife at CloudflareEmployee Resource Groups

国際女性デーおめでとうございます。2023年のグローバルテーマは「#EmbraceEquity」。つまり、「なぜ機会均等は十分ではないのか」についての認識を高めるための継続的な取り組みの一環です。今日は、女性による功績を強調する時であると同時に、より良い情報を得る機会でもあります...

2022年、Cloudflareが「最も愛される職場」トップ100に選ばれた理由

2022-11-23

Life at CloudflareCareersEmployee Resource Groups

Cloudflareでは、チーム全体が安心して、自分らしさを発揮することに喜びを感じ、最高の仕事ができるような職場づくりに努めてきました。そのためCloudflareが、ニューズウィーク誌とベストプラクティス研究所（BPI）により、2022年最も愛される職場トップ100に選ばれたことを、私たちは誇りに思っています...

その他の投稿

2021年9月26日

Cloudflare創業者より周年記念のご挨拶

今週、Cloudflareは創立記念日を迎えます。私たちがこの会社を創立したのは11年前の明日、2010年9月27日のことです。当社では創立1周年のとき以来、毎年記念日の週に革新的な新製品をローンチするのが伝統になりました。インターネットに対する当社の恩返しだと考えています。...

バースデーウィーク
Life at Cloudflare
Founders' Letter
Cloudflare History
より良いインターネット

2021年4月08日

Jonathon Dixon：私がCloudflareに入社した理由

私は、Cloudflareのアジア太平洋地域（日本とグレーターチャイナを含む）の顧客やパートナーの基盤を築き上げ、拡大させるために、3月1日付でバイスプレジデント兼アジア太平洋地域ゼネラルマネージャーに就任いたしました。現在、当社はアジア太平洋地域には200人以上の情熱的で顧客重視の従業員を擁し、北京、シンガポール、シドニー、東京にオフィスを構えています。...

Life at Cloudflare
APJC
Singapore
Asia
Careers

2020年9月27日

Birthday Week 2020へようこそ

毎年、Cloudflareでは2010年9月27日の創立を記念して、1週間新商品をお知らせしています。当社ではこれをBirthday Weekと呼びますが、我々はギフトを受け取る側ではなく、送り主になっています。今年も例年と同じようにお祝いします。Cloudflareは創立10周年を迎えました。...

Cloudflare History
バースデーウィーク
Life at Cloudflare

2020年7月20日

私がCloudflare Japanでの成長に貢献したい理由

このたびクラウドフレア・ジャパン株式会社の 日本代表に就任することができ、今、大きな期待で胸が高鳴っています。 私は、クラウドフレアが日本のビジネスを展開し始めてからこれまで拡大してきたネットワークだけでなく、獲得してきた多くの日本企業の顧客やパートナーを更に成長させたいと考えています。...

Life at Cloudflare
APJC
Japan

2019年9月13日

Matthew Prince とMichelle Zatlynからの手紙

Cloudflareは、2010年9月27日に創業しました。多数の優れたスタートアップ企業が、時が経つにつれ方向転換していきます。私たちは変わっていません。創業初期の頃から、目的を持って計画を実行してきました。まだ若い会社ですが、より良いインターネット構築の支援をする、という当初の目標を明確に維持しています。...

Life at Cloudflare