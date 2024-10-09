本日、13年以上にわたり在籍した後、私はCloudflareの取締役会に参加し、 CTOとしてのフルタイムの職位を辞することになりました。 ...

Cloudflareで製品およびエンジニアリングを実行し、『より良いインターネットの構築を支援する』という使命を推進するできることを、大変嬉しく思います。 ...

国際女性デーおめでとうございます。2023年のグローバルテーマは「#EmbraceEquity」。つまり、「なぜ機会均等は十分ではないのか」についての認識を高めるための継続的な取り組みの一環です。今日は、女性による功績を強調する時であると同時に、より良い情報を得る機会でもあります ...

11月1日付けで、韓国のカントリーマネージャーとしてCloudflareに入社したことをお知らせします。より良いインターネットの構築を支援し、韓国で増え続けるCloudflareの顧客、パートナー、現地チームの拡大に尽力できることを嬉しく思います ...

Cloudflareでは、チーム全体が安心して、自分らしさを発揮することに喜びを感じ、最高の仕事ができるような職場づくりに努めてきました。そのためCloudflareが、ニューズウィーク誌とベストプラクティス研究所（BPI）により、2022年最も愛される職場トップ100に選ばれたことを、私たちは誇りに思っています ...