Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）で、ジャーナリストおよび地域ニュースをAIクローラーから保護
2025-09-23
このたび、Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）にCloudflareの「ボット管理」サービスと「AI Crawl Control」サービスが追加されることをお知らせします。...続きを読む »
2025-09-23
このたび、Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）にCloudflareの「ボット管理」サービスと「AI Crawl Control」サービスが追加されることをお知らせします。...続きを読む »
2025-06-12
June 2025 marks the 11th anniversary of Project Galileo, Cloudflare’s effort to protect vulnerable public interest organizations from cyber threats....
2022-12-12
本日より、 Cloudflare One Zero Trustスイートを、Project GalileoまたはAthenianの資格を持つチームに無償で提供することにしました...
2022-12-12
Project Galileoに参加する組織が、Cloudflare Zero Trustを使用してサイバー攻撃から組織を保護する方法について学びます...
2022-06-09
プロジェクトGalileoの参加者がリソースや設定のヒント、製品説明などにアクセスできる場を１か所にまとめて提供するために、私たちはCloudflareソーシャルインパクトプロジェクトポータルを作りました...
2022年6月08日
プロジェクトGalileo8周年にあたり、このプロジェクトで保護される団体が経験したサイバー攻撃のタイプをご覧いただきたいと思います...
2022年6月07日
当社は、人権擁護と民主主義醸成という脆弱ながら極めて重要な分野で活動する団体が、サイバー攻撃でダウンするようなことがあってはならないというシンプルな発想から、2014年にプロジェクトGalileoを立ち上げました...