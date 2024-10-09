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プロジェクトGalileo8周年にあたり、このプロジェクトで保護される団体が経験したサイバー攻撃のタイプをご覧いただきたいと思います ...

2022年6月07日

プロジェクトGalileo8周年を記念して

当社は、人権擁護と民主主義醸成という脆弱ながら極めて重要な分野で活動する団体が、サイバー攻撃でダウンするようなことがあってはならないというシンプルな発想から、2014年にプロジェクトGalileoを立ち上げました ...